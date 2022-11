“ยิ้มแพลตฟอร์ม” ผนึก “Google Cloud พลิกโฉมธุรกิจบริการด้านอาหารของไทย

ผู้จัดการรายวัน360 - "ยิ้ม แพลตฟอร์ม" บรรลุสูตรสู่ความสำเร็จด้วย Google Cloud มุ่งพลิกโฉมธุรกิจบริการด้านอาหารของไทยGoogle Cloud จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เน้นดิจิทัลเป็นหลักของ ยิ้มแพลตฟอร์ม ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดยจะโฟกัสที่การเพิ่มนวัตกรรม ความสามารถในการฟื้นตัวและทางเลือกของลูกค้ายิ้มแพลตฟอร์ม ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้ประกาศเปิดตัวเป็นพันธมิตรกับ Google Cloud เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง (HoReCa) ตลอดจนเพื่อก้าวทันความต้องการด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค โดยความร่วมมือนี้จะส่งเสริมกลยุทธ์ของยิ้มแพลตฟอร์ม ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจครบวงจรสำหรับร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ที่จะดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2050 พร้อมบรรลุเป้าหมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ ตามเจตนารมณ์ของการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรแรกในไทยของเซ็นทรัล รีเทล อย่างแท้จริง“ยิ้ม แพลตฟอร์ม” มีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และผู้ใช้ด้วยระบบอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผ่านการใช้ประโยชน์จากบริการ และ โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการปรับขนาด ปลอดภัย ยั่งยืน และเปิดกว้างของ Google Cloud ในการดำเนินการและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริการต่าง ๆ โดยมีบริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ เชฟยิ้ม (CHEF YIM) ถือเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ B2B แบบครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร (HoReCa) ที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบและของใช้ในครัวคุณภาพสูงในราคาย่อมเยา และเมื่อไม่นานนี้มีการเปิดตัว โชยิ้ม (CHO YIM) บริการสำหรับร้านโชห่วย และ เชฟยิ้ม แอท โฮม (CHEF YIM at Home) บริการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อวัตถุดิบจากรายการที่คัดสรรมาให้เพื่อนำไปทำเมนูที่ต้องการเองที่บ้าน เช่น แกงไทยหรือต้มยำ เชฟยิ้มมีจุดแข็งในการให้บริการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำสินค้าด้านอาหารของท็อปส์ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจฟู้ดรีเทลของไทย เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเครือข่ายซัพพลายเออร์ รวมไปถึงผู้ผลิตและผู้ให้บริการอาหารแปรรูปในประเทศกว่า 1,000 ราย พร้อมกับใช้เครือข่ายโลจิสติกส์ของท็อปส์ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าทุกคนด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดนายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ยิ้ม แพลตฟอร์ม กล่าวว่า "การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ตอกย้ำปัญหาของซัพพลายเชนขนาดเล็ก ทำให้ธุรกิจ HoReCa ประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่จะต้องพยายามกระตุ้นผลลัพธ์ท่ามกลางข้อจำกัดต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้เรายังได้เห็นการเติบโตของ "เศรษฐกิจการใช้จ่ายและบริโภคขณะอยู่บ้าน (at-home economy)" เนื่องจากคนไทยหันมาทำอาหารกันมากขึ้น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเชฟยิ้มจึงได้ปรับปรุงซัพพลายเชนด้วยวิธีการที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการด้านอาหารสามารถหาวัตถุดิบได้อย่างง่าย และสะดวกมากขึ้นโดยคำนึงถึงผลกำไรที่ควรได้รับ เราคาดว่าหลังจากการเปิดตัว “โชยิ้ม และ เชฟยิ้ม แอท โฮม” ความต้องการด้านเทคโนโลยีของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นเราจึงเปลี่ยนมาใช้ Google Cloud ที่มีความสามารถในการปรับขนาดที่เหนือชั้น ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบได้ และมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาแอป โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและความรวดเร็วในการดำเนินการ หลังจากให้ Google Cloud เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลัก เราก็ได้พบเคล็ดลับที่จะช่วยเร่งการเติบโตและการพัฒนาในระยะต่อไปของ โชยิ้ม และ เชฟยิ้ม เป็นการสะท้อนภาพเบอร์ 1 ธุรกิจฟู้ดรีเทลของไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุดการทำงานร่วมกันจะช่วยจัดการกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ ดังต่อไปนี้1. การให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของผู้ใช้: ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญในการชนะใจผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับบริการดิจิทัล โดย ยิ้ม แพลตฟอร์ม ใช้ Flutter ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับใช้พัฒนาแอปพลิเคชันของ Google เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่น่าดึงดูด ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ และใช้งานง่ายสำหรับทั้งเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ ยิ้ม แพลตฟอร์ม ยังใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อให้ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้และการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ไม่ซับซ้อน ราบรื่น และที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัย2.การออกแบบประสบการณ์การซื้อที่สะดวกสบาย: เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบดิจิทัล ยิ้ม แพลตฟอร์ม จึงใช้ Cloud Run ซึ่งเป็นการประมวลผลแบบ serverless และความสามารถในการทำให้แอปพลิเคชันใช้งานได้โดยอัตโนมัติของ Google Cloud เพื่อเผยแพร่การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องมีช่วงพัก การอัปเดตนี้รวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบัญชีผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าเดิมหรือค้นหาสินค้าทดแทนได้แบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ อาหารทะเล ไปจนถึงเครื่องปรุงรส และอื่น ๆ อีกมากมาย เนื่องจากบริการ Google Cloud เหล่านี้ได้รับการจัดการครบวงจรในนามของ ยิ้ม แพลตฟอร์ม ทีมเทคนิคจึงสามารถหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าแบ็กเอนด์ที่ใช้เวลานานด้วยตนเอง และทุ่มเทให้กับการสร้างฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด3. การให้บริการได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ยิ้ม แพลตฟอร์ม จะนำ BigQuery มาปรับใช้เพื่อผสานรวมชุดข้อมูลภายในและของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้งาน Looker Studio เพื่อเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นข้อมูลเชิงลึก ที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ โดยในอนาคตที่ปรึกษาการให้บริการของ ยิ้มแพลตฟอร์ม อาจสามารถระบุถึงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อผลิตผลออร์แกนิกหรือเนื้อสัตว์จากพืชของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และแนะนำให้เหล่าธุรกิจ HoReCa ใช้วัตถุดิบเหล่านี้ในเมนูอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยิ้มแพลตฟอร์ม จะสำรวจการใช้งาน Google Cloud เพื่อปรับใช้อัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิงที่ให้การแนะนำแบบปรับเปลี่ยนตามเฉพาะบุคคล รวมถึงคาดการณ์ความต้องการวัตถุดิบ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น4. การเปลี่ยนไปใช้การดำเนินการที่ยั่งยืน: การย้ายภาระงานด้านไอทีไปยัง Google Cloud ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่สะอาดที่สุดในอุตสาหกรรมจะทำให้ ยิ้ม แพลตฟอร์ม เป็นส่วนหนึ่งของ Google Cloud ที่มีคาร์บอนสมดุลและได้ลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2030 ของเซ็นทรัล รีเทลทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail ได้เปลี่ยนมาใช้การขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยใช้รถบรรทุกไฟฟ้า การใช้เครื่องทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน และปฏิเสธที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมทั้งนำแนวคิดริเริ่มอื่น ๆ มาปรับใช้ร่วมด้วย เช่น การใช้งานชุดโปรแกรม Carbon Sense ของ Google Cloud ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ วัดผล ติดตาม และเปิดเผยการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบคลาวด์สำหรับการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบนี้"รายงานการวิจัยล่าสุด ในหัวข้อ "การใช้งานระบบดิจิทัลตั้งแต่การผลิตจนถึงโต๊ะอาหาร" (Farm to Table, Digitally Enabled) ของ Google Cloud เปิดเผยว่าผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความยืดหยุ่นจากการหยุดชะงักของซัพพลายเชน การขยายส่วนต่าง การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านการรับประทานอาหารและช่องทางของผู้บริโภค และการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนที่มีประโยชน์ หลังจากนำรูปแบบธุรกิจที่เน้นดิจิทัลเป็นหลักมาปรับใช้เพื่อเป็นผู้นำในทุก ๆ ด้าน ยิ้ม แพลตฟอร์ม มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม" นางสาวเอพริล ศรีวิกรม์ Country Manager ของ Google Cloud ประเทศไทย กล่าว"Google Cloud ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ ยิ้ม แพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาโมเดลที่ไม่เหมือนใครและขยายประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ไปยังเหล่าธุรกิจ HoReCa ธุรกิจร้านโชห่วย และผู้บริโภค ลงแล้วอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีแนวคิดคล้ายกันอีกมากมาย เพื่อสร้างเศรษฐกิจด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป"ยิ้ม แพลตฟอร์ม เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ B2B แบบครบวงจร ที่ช่วยจัดการวัตถุดิบคุณภาพสูง อุปกรณ์จัดเก็บ และบริการแก่โรงแรม ร้านอาหาร และผู้จัดเลี้ยง (เชฟยิ้ม) และร้านโชห่วย (โชยิ้ม) โดยภารกิจของ ยิ้ม แพลตฟอร์ม คือการทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้สำเร็จและยั่งยืนบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,550 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannelโดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และ มินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม และ (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 58 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)