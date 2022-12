ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัลจากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12

โดยรางวัลที่ซีพี ออลล์ ได้รับประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) ได้แก่ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ จากความสำเร็จในการบริหารธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี จนบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล “รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ จากความสำเร็จในการบริหารการเงิน การวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ “รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) มอบให้ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ จากผลงานโดดเด่นในด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร ตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์ขณะที่รางวัลประเภทองค์กร 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company) ซึ่งซีพี ออลล์ แสดงให้เห็นมาตรฐานความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือจากรายงานประจำที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ยังมีการเพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกประเด็น และ “รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best CSR Company) ที่ซีพี ออลล์ให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบายเคียงข้างชุมชนและสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”Asian Excellence Awards เป็นรางวัลที่ยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเริ่มทำการคัดเลือกและมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งในปีนี้มีบุคคล และองค์กรที่ได้รับรางวัลจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีนแผ่นดินใหญ่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม