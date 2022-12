บางจากฯ คว้ารางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ในการประกาศรางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12 ประจำปี 2022 สะท้อนถึงการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการเป็นเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน บางจากฯ ได้รับ 5 รางวัลความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ดังนี้ รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7, รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4, Asia’s Best CSR ต่อเนื่องปีที่ 2, Best Environmental Responsibility ต่อเนื่องปีที่ 6 และ Best Investor Relations Company ต่อเนื่องปีที่ 8รางวัล Asian Excellence Awards จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์