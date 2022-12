อัศจรรย์เฟสทีฟแห่งความสุขที่ห้างหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัล

อัศจรรย์เฟสทีฟแห่งความสุขที่ห้างหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัลมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายแห่งการเฉลิมฉลองของคริสต์มาสและปีใหม่ในยุโรปถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของความสนุกสนานรอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ที่จะได้สัมผัสความงดงามผ่านแสงไฟระยิบระยับ เสียงเพลงแห่งรอยยิ้ม และการประดับประดาตกแต่ง โดยมี “ห้างสรรพสินค้าหรู” ใจกลางเมืองสำคัญของแต่ละประเทศเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมในการฉลองความสุขไปด้วยกัน เริ่มด้วย ห้างเซลฟริดเจส (Selfridges) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ห้างรีนาเชนเต (Rinascente) กรุงมิลานและกรุงโรม ประเทศอิตาลี, ห้างคาเดเว (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และห้างอิลลุม (ILLUM) กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กทั้ง 5 ห้างหรูระดับโลกดังกล่าวล้วนมีอายุเกินกว่าหนึ่งศตวรรษ และอยู่ภายใต้การบริหารของ “กลุ่มเซ็นทรัล” ที่เป็นเจ้าของห้างแฟลกชิปหรู และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของแต่ละเมืองในยุโรปนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากลห้างสรรพสินค้าหรูแต่ละแห่งได้เนรมิตบรรยากาศแห่งความรื่นเริงนับถอยหลังสู่เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนี้• ห้างอิลลุม (Illum) กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กห้างหรูอันดับ 1 ใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งการชอปปิ้งที่ดีที่สุดในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ชวนดื่มด่ำโมเมนต์คริสต์มาสในธีม ONE of a KIND ด้วยการจับมือกับแบรนด์ดัง Prada เนรมิตบรรยากาศห้างสรรพสินค้าให้เป็น Silver Sparkling Glitter Color เปล่งประกายระยิบระยับวับวาวหลากเฉดสีเสมือนอยู่ในดินแดนดิสโก้ปาร์ตี้อันสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเตรียมความอิ่มอร่อยกับอรรถรสของอาหารทะเลสุดพิเศษจากร้าน Skagen สไตล์โมเดิร์นเดนิชพร้อมดื่มด่ำกับวิวเมืองอันงดงามบน Rooftop Terrace ชั้น 4 ของห้าง หรือเลือกซื้อของขวัญสุดพิเศษให้คนที่คุณรักใน Illum Christmas Catalogue 2022 เช่น กระเป๋าดีไซน์เก๋ จาก PRADA, LOEWE, CELINE, เครื่องประดับและนาฬิกาสวยหรูจาก BVLGARI และอื่นๆ อีกมากมาย หากไม่ได้บินไปเดนมาร์ก ก็ยังสามารถแชตพูดคุยกับพนักงานเพื่อหาของขวัญคริสต์มาสถูกใจได้ผ่าน ‘Illum On Demand’ ช่องทาง WhatsApp เบอร์ +45 28 93 63 19, อินบอกซ์ผ่าน Facebook ที่ m.me/ILLUMOD• ห้างเซลฟริดเจส (Selfridges) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษห้างเซลฟริดเจส (Selfridges) จุดหมายปลายทางแห่งการชอปปิ้งอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน ตั้งอยู่บนถนนออกซฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่งได้รับการโหวตให้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก (Best Department Store in the World) จากงาน Global Department Store Summits 4 ปีซ้อน เฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยการเนรมิตวินโดว์ ดิสเพลย์ (Window Display) ภายใต้ธีม ‘Season’s Feastings’ นำเสนอช่วงเวลาสุดพิเศษของการรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นระหว่างครอบครัวในช่วงคริสต์มาส โดยหนึ่งในไฮไลต์คือ ดิสโก้บอลในรูปแบบขนมพุดดิ้ง (disco ball pudding) นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว คริสต์มาสชอป (Christmas Shop) อันยิ่งใหญ่ บริเวณชั้น 4 จำหน่ายสินค้าของประดับตกแต่งคริสต์มาสกว่า 1,200 รายการ ซึ่งเป็นสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมทั้งของขวัญชิ้นพิเศษที่ไม่ซ้ำใคร เฉพาะที่ห้างเซลฟริดเจสเท่านั้น หรือลองแวะเข้าไปชอปกันได้ที่ selfridges.com• ห้างสรรพสินค้าคาเดเว (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีห้างคาเดเว (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน เป็นห้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเยอรมนี เตรียมสร้างความตื่นตาตื่นใจฉลองเทศกาลแห่งความสุข โดยความร่วมมือกับ Dior แบรนด์ลักชัวรีระดับโลกออกแบบตกแต่ง Window Display สุดตระการตาให้เปรียบดั่งโลกแห่งเวทมนตร์ที่ส่องประกายเรืองรอง ถ่ายทอดคอลเลกชันอันน่าหลงใหลเพื่อสุภาพสตรี พร้อมนำเสนอคอลเลกชัน Cruise 2023 ที่มีเครื่องประดับและสินค้าแฟชั่นหลากหลายในรูปแบบ Pop Up Store บนพื้นที่กว่า 270 ตร.ม. รวมทั้งยังได้คัดสรรแฟชั่นแบรนด์สำหรับฉลองปาร์ตี้ไว้อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Versace และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากเชิญแวะชมบรรยากาศห้างสรรพสินค้าคาเดเว (KaDeWe) ภายใต้ธีม Merry Moments ให้ทุกคนสามารถเก็บภาพในมุมต่างๆ ดุจย่างกรายไปในลูกแก้วที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ (Snow Globe) รวมทั้งคริสต์มาสมาร์เกต รวบรวมสินค้ากลิ่นอายแห่งการเฉลิมฉลอง ทั้งของประดับ ขนม และอาหารนานาชนิด ให้เลือกชอปอย่างเต็มอิ่ม• ห้างรีนาเชนเต (Rinascente) กรุงมิลาน และกรุงโรม ประเทศอิตาลีห้างรีนาเชนเต (Rinascente) กรุงมิลาน และกรุงโรม เป็นห้างสรรพสินค้าอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยว โดยเมื่อถึงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ทุกคนต่างไม่พลาดมาเช็กอินและถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียเพื่ออวดความงดงามของแสงไฟระยิบระยับนับพันดวงที่ถูกรังสรรค์อย่างตื่นตาตื่นใจ โดยปีนี้จะถูกจัดขึ้นในธีม Believe in Wonder มหัศจรรย์แห่งความรื่นเริงและสนุกสนานทั่วทั้งห้างสรรพสินค้า ที่ทุกย่างก้าวจะเสมือนอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุข โดยหนึ่งในไฮไลต์ของรีนาเชนเต กรุงมิลาน คือ ชั้นรูฟท็อปของห้างซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โมเดิร์น Obicà Mozzarella Bar และ Maio Restaurant ทุกคนสามารถดื่มด่ำทัศนียภาพแบบ 360 องศาของมหาวิหารดูโอโม (Duomo di Milano) แลนด์มาร์กอันโดดเด่นแห่งเมืองมิลาน เช่นเดียวกันกับรูฟท็อปของรีนาเชนเต กรุงโรม ที่สามารถชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินแบบพาโนรามา ที่ร้านอาหาร Madeiterraneo และบาร์ Up Sunset Bar ของเชฟระดับมิชลินสตาร์สำหรับใครกำลังมองหาของขวัญสักชิ้นที่รีนาเชนเตก็มีให้เลือกครบครันทั้งสินค้าแฟชั่นจากแบรนด์ Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Bottega Veneta, Dolce Gabbana, Tod’s, Valentino, Versace, Salvatore Ferragamo หรือเครื่องประดับ สินค้าตกแต่ง และอาหาร เช่น กล่องดนตรีสุดคลาสสิกจากแบรนด์ LEMAX, ตุ๊กตานัทแครกเกอร์แกะสลักจากไม้ขาวที่มีความเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาสู่ผู้รับ, ชูการ์ แอนด์ สไปซ์ (บ้านและตุ๊กตาขนมปังขิง) และสินค้าที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลนี้ โดยสามารถเลือกซื้อได้ทั้งหน้าร้านหรือออนไลน์เพียงแอดไลน์ @RinascenteOnDemand แล้วทักแชตชอปกันได้เลยง่ายๆนอกจากทุกคนจะได้ดื่มด่ำความงดงามจากการรังสรรค์ห้างสรรพสินค้าทั้ง 5 ห้างหรูข้างต้นแล้ว ทุกครั้งที่ลูกค้าคนไทยที่เป็นสมาชิกเดอะวัน ชอปปิ้งที่ห้างรีนาเชนเต (Rinascente) ทุกสาขา, ห้างคาเดเว (KaDeWe) จะได้รับคะแนนสะสมเดอะวัน ทุก 1 ยูโร เท่ากับ 1 คะแนน และห้างอิลลุม (Illum) ทุก 7.5 โครนเดนมาร์ก เท่ากับ 1 คะแนน, ส่วนลด 10% สำหรับสินค้าร่วมรายการ เพียงแสดง The 1 APP รวมถึงเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ที่ร่วมรายการ (ระยะเวลาถึง 31 ธ.ค. 66) และให้บริการ fast track สำหรับการคืนภาษี (Tax Refund), บริการห่อของขวัญ และบริการส่งของถึงโรงแรมที่พัก (เฉพาะสมาชิกเดอะวัน เอ็กซ์คลูซีฟ) อีกด้วยร่วมค้นพบความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจผ่านไฟประดับในห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สุดอลังการ พร้อมมอบของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับตนเองและคนที่คุณรักได้ทั้งหน้าร้านหรือออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าสุดหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นดั่งไอคอนแห่งเมือง และเดสติเนชันในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก