ชวนเที่ยว "เทศกาลสีสันกาสะลอง" ชม 'ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา' หนึ่งเดียวในไทย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, เทศบาลนครเชียงราย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง), สิงห์ปาร์คเชียงราย, ไร่ชาฉุยฟง ,วัฒนธรรมจังหวัด และขัวศิลปะเชียงราย จัดงาน “เทศกาลสีสันกาสะลอง” เพื่อสร้างสีสันต้อนรับลมหนาวเอาใจนักท่องเที่ยว กับการรังสรรค์ ผสาน เรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ทรงคุณค่าแห่งล้านนา สร้างลวดลาย สีสัน และ อัตลักษณ์แห่งเชียงรายอย่างงดงาม ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.65 – 31 ม.ค.66 เวลา 16.00-21.00น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงรายสำหรับงานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างสีสันและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมารับลมหนาวภาคเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง พร้อมเผยแพร่ เรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าแห่งล้านนาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยได้นำเทคนิคต่างๆ เข้ามาผสมผสาน โดยแต่ละปีจะมีไฮไลต์สุดพิเศษแตกต่างกันออกไป เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงานโดยไฮไลต์หลักของงานคือ ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา สร้างสรรค์โดยดอยตุง ตั้งชื่อตามความยาวของงานผ้าทอมือขนาด 1,000 วา หรือ 2,000 เมตร ที่เกิดจากการร่วมมือกันของชาวบ้าน กลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่ดอยตุงที่ใช้เวลาว่างมาร่วมแรงร่วมใจถักทอผ้าโดยใช้ระยะเวลากว่า 3 เดือน ส่วนคำว่า หมอก มาจากการที่จังหวัดเชียงรายจะเกิดปรากฏการณ์ชมหมอกที่สวยงาม ในช่วงต้นเทศกาลคริสต์มาส คือตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคมเป็นประจำทุกปี ภายใต้คอนเซปต์หมายถึงที่ชาวเชียงรายเก็บมาแบ่งปันให้กับทุกคน เพราะความสวยงามที่โดดเด่นแห่ง จ.เชียงราย ที่มีดอยและภูเขา ที่เหมาะกับการชมความงดงามแห่งดวงดาวมากมาย และยังหมายถึงการแบ่งความสุข สดใส ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีต้นคริสต์มาสหมอกพันวาถักทอด้วยผ้าธรรมชาติและวัสดุในท้องถิ่นสื่อถึงการใช้ชีวิตทีเรียบง่ายและผูกพันกับธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ เถาสน ไหมย้อมสี ผ้าฝ้าย และหญ้าแฝก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากลายปักผ้าและของตกแต่งบนเครื่องแต่งกายของ 6 ชนเผ่าต่างๆในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลัวะ ไทใหญ่ ไทลื้อและม้ง ที่แต่ละชนเผ่าจะมีอัตลักษณ์การแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป เช่นการประดับโลหะที่หมวก การปักลวดลายประจำเผ่าหรือประดับผ้าแถบสีสันสดใส สำหรับยอดต้นคริสต์มาส ประดับด้วย “ต๋าแหลว” ที่มักจะใช้ในพิธีกรรมล้านนาเช่นพิธีสืบชะตาหรือประดับไว้ตรงประตู มีลักษณะเหมือนกับกระจกแปดทิศ เพื่อดักความชั่วร้าย สำหรับสีทองจะสื่อถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ในเชียงรายที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีน้องโตสายรุ้ง สัตว์ในตำนานความเชื่อท้องถิ่นของชาวไทใหญ่สัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่มาช่วยเติมความสดใสด้วยความสูงกว่า 9 เมตร ชมประติมากรรมดอกไม้เริงระบำ Chiangrai Dancing Flower ในคอนเซ็ปต์ท่ามกลางสวนดอกไม้ นานาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค. 65อีกทั้งยังมีกาดสีสันกาสะลองไนท์มาร์เก็ตรวมร้านค้าเด็ด เมนูดังของเชียงราย มากกว่า 100 ร้านค้ามหัศจรรย์ตลาด Eco-Item สไตล์ดอยตุง สินค้าชุมชน พร้อมเวิร์คช้อป การละเล่นเชิงวัฒนธรรมช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (3-5, 10-12 , 31 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66) และะเมนูอาหารจากยอดดอย พร้อมชมการแสดง Shimmer and Shine จากน้องๆ เยาวชน เชียงราย ตลอดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงานดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower (วันที่ 1-7 ธ.ค. 65) "Wish Upon A Star กอดหมอก มองดาว" ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว และภูชี้เดือน ด้วยสวนดอกไม้ นานาพันธ์ศิลป์ สร้างบรรยากาศด้วยเสียงดนตรีร่วมสมัย พร้อมกับการตกแต่ง ประดับประดาด้วยเหล่ามวลดอกไม้ ต้นไม้หลากสีสัน และดวงดาว ต๋าแหลว ประดับประดา ทั่วศูนย์การค้าฯ