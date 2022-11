Ho Ho Ho ที่หัวหิน The Standard, Hua Hin เดินหน้าต้อนรับฤดูแห่งเทศกาลริมทะเลเปลี่ยนจากหิมะมาเป็นทรายสีทอง เตรียมพบกับกิจกรรมที่อัดแน่น ในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้ รวมทั้งมื้ออาหารสุดอลังการ อีเวนท์ และปาร์ตี้ส่งท้ายปี

หัวหิน ประเทศไทย พฤศจิกายน2565 โฮ่โฮ่โฮ่ แขวนถุงเท้าไว้แล้วมาฟังเสียงระฆังจากรถลากเลื่อน เพราะวันหยุดเทศกาลกำลังมาถึงที่หัวหิน ฤดูแห่งการเฉลิมฉลองนี้รีสอร์ทไทยมีสไตล์กับบรรยากาศเก๋ไก๋ริมชายหาดผสมผสานเข้ากับสไตล์ mid-century กำลังนำเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่มาสู่ชายหาด กัยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นพร้อมมอบประสบการณ์สุดครึกครื้น ตั้งแต่มื้ออาหารสุดอลังการ ไปจนถึงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ที่มอบความสนุกตลอดทั้งวันต่อเนื่องถึงกลางคืนความสนุกเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม เมื่อ The Standard, Hua Hin กดปุ่มเปิดไฟอย่างอมีสไตล์ กับ “Get Lit” พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการของรีสอร์ท รวมทั้งอาหารว่างเฉลิมฉลอง ค็อกเทลที่รังสรรค์มาพิเศษ และวงแจ๊ซทริโอ ส่งท้ายด้วยการเปิดไฟที่สร้างแรงบันดาลใจภายในสวนสวยใจกลางโรงแรมคอยฟังเสียงซานตา และเตรียมพร้อมสำหรับ “An Eve You Won’t Believe” ในวันที่ 24 ธันวาคม เพลิดเพลินไปกับบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ที่ เดอะ ลิโด ที่เตรียมทัพอาหารนานาชาติเลิศรส พร้อมฟังเพลงแจ๊ซจากสาวเสียงดี คุณเมย์ ฝนพา The Voice 2 ไปกับเพื่อนผู้รู้ใจนอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแพ็กเกจเครื่องดื่มแบบฟรีโฟลว์ที่มีทั้งไวน์ เบียร์สิงห์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้อีกด้วยในวันที่ 25 ธันวาคม ชักชวนคนที่มีความหมายที่สุดในชีวิตคุณมาที่ Praca บ้านโบราณริมหาด ที่เสิร์ฟอาหารไทยสไตล์อิซากายา สำหรับ “A Truly Thai Christmas” การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ให้กับประเพณีดั้งเดิม พร้อมเสิร์ฟอาหารทะเลที่ดีที่สุดจานใหญ่ หอยนางรมนำเข้าจากต่างประเทศ และจิบไวน์เย็นๆ ในขณะที่ฟังดีเจประจำรีสอร์ทของเราเปิดเพลงที่ริมชายหาดคืนสุดท้ายของปี 2022 เกือบจะมาถึงแล้ว ดังนั้นทำให้มันเป็นโอกาสที่คุณจะไม่มีวันลืมที่ The Standard, Hua Hin ด้วยปาร์ตี้ปีใหม่แสนวิบวับของเรา มาร่วมงานกับเราที่ Praca ริมชายหาด กับ “Party in Paradise” พร้อมลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่และเครื่องดื่มแบบฟรีโฟลว์ เติมเต็มความสดใสให้กับค่ำคืนของคุณด้วยค็อกเทลสุดพิเศษ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศจากดีเจมือฉมัง หรือตรงไปที่ เดอะ ลิโด สำหรับ “A Happy Ending” บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์วันสิ้นปีสุดหรูหรา นำเสนอบาร์บีคิวร้อนฉ่า ชีสนานาชนิด ของหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี พร้อมเพลงบรรเลงสดจากวงดนตรี Snoww Minkจากนั้นสลัดรองเท้าออก และเตรียมพร้อมสำหรับ “The Final Countdown” เมื่อเราจัดปาร์ตี้ริมสระระดับตำนานของ The Standard พร้อมด้วยโชว์ตีกลอง LED โดย Ampper Group ทีมดีเจเล่นเพลงสดๆ โดยดีเจ Pichy และดีเจ Heartbreakkid ค็อกเทลริมสระน้ำ และอีกมากมาย นี่จะเป็นค่ำคืนที่กระตุ้นทุกประสาทสัมผัสและทำให้ชีพจรเต้นรัว!เริ่มต้นปีใหม่ด้วยพร้อมสนุกกับธรรมชาติ รีบออกจากโหมดปาร์ตี้และมาร่วมกับเราที่เดอะ เซิร์ฟ คลับ ในวันที่ 1 มกราคม 2566 สำหรับ “Wave Hello” การเซิร์ฟในช่วงบ่าย หรือพายคายัค หรือปลอบประโลมใจด้วย “Sounds Divine” เวิร์คช็อปดนตรีกล่อมจิตใจนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากท้องถิ่น Gym Deck จากนั้นมาฉลองให้กับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วย “Fancy Firsts” ที่พร้อมเสิร์ฟมื่้ออาหารเลิศรสสำหรับวันปีใหม่ที่ Praca ให้คุณเต็มอิ่มกับอาหารทะเล หอยนางรมนำเข้าจากต่างประเทศ และไวน์หนึ่งขวด หรือเครื่องดื่มแบบฟรีโฟลว์มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับบรรยากาศสนุกสนานที่ไม่เหมือนใครกับเรา พร้อมพบข้อเสนอสุดพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ เพียงทำการจองก่อนวันที่ 10 ธันวาคม ที่ Website: https://www.standardhotels.com/hua-hin/happenings/ho-ho-ho-in-hua-hin. “อะไรจะดีไปกว่าการใช้เวลาที่สวยงามที่สุดของปีบนชายหาดแห่งสวรรค์กับเรา ที่ The Standard, Hua Hin พบกับงานอีเวนต์ และกิจกรรมมากมาย รวมทั้งปาร์ตี้ริมสระระดับตำนานของเรา พวกเรานับวันรอที่จะได้ต้อนรับกลุ่มเพื่อนที่มองหาความสนุกและทุกครอบครัวมาสู่หัวหินในเทศกาลวันหยุดนี้ แล้วมาฉลองคริสต์มาสและปีใหม่อย่างมีสไตล์ด้วยกันนะคะ” ใหม่ เวชชาชีวะ ทิมบลิก Chief Creative & Culture Officer ของ Standard Asia กล่าวThe Standard, Hua Hin ตั้งอยู่ติดริมชายหาดระยิบระยับของประเทศไทย เพียงขับรถจากกรุงเทพฯ ไม่นาน ตัวโรงแรมมี 199 ห้อง ทั้งห้องสวีทและวิลล่า ลิโด บาร์ริมสระที่ตกแต่งด้วยสไตล์ mid-century รวมถึง Praca บ้านโบราณริมหาดที่บูรณะใหม่ พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยสไตล์อิซากายา เดอะ จูซ คาเฟ่ และเซิร์ฟคลับริมหาดรีสอร์ท ที่มายกกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของหัวหินด้วยการจัดงานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่กิจกรรมสุดสัปดาห์สุขภาพดี หรือจะหลีกหนีความวุ่นวายด้วยงานศิลปะ ไปจนถึงปาร์ตี้ริมหาด การแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายโรงแรมต่างๆ ของ The Standard ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก ตั้งแต่หาดไมอามีไปจนถึงมัลดีฟส์ ลอนดอนจนถึงนิวยอร์ก หัวหิน ถึงกรุงเทพฯ เป็นสวรรค์สำหรับนักเดินทางที่ต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆ The Standard, Hua Hin ยังได้รับเลือกให้เป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในเอเชีย อันดับ 7 และดีที่สุดในโลกลำดับที่ 35 จากการประกาศรางวัลของ Travel + Leisure ปี 2022 และ Hot List ของปี 2022 ของนิตยสาร Conde Nast Traveler ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าสำหรับโรงแรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกติดต่อกับโรงแรมได้ทางFacebook: The Standard Hua HinInstagram/Line: @thestandardhuahinWeb: https://www.standardhotels.com/hua-hin