Halloween Afternoon Tea เติมสีสันและรสชาติต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน

เปิดประสบการณ์แอบหลอนแบบหวานๆ ของเมนูอาฟเตอร์นูนทีที่ผสมผสานระหว่างอาหาร คาว หวานรสชาติน่าลิ้มลอง อาทิ มัมมี่ไส้กรอกไก่สุดหลอน ทาโก้มอนสเตอร์กุ้ง ฮาโลวีนชีสบอล และขนมปังถ่านกับโชริโซ มอบความประทับใจเมนูพเศษในคอนเซ็ป “Stygian Halloween” และอร่อยเต็มอิ่มกับ 7 เมนูของหวาน ชูครีมหงศ์งาดำ มาการอง ราสเบอร์รี่ เค้กป๊อป คัพเค้กโรงศพกล้วยหอม ชีสเค้ก และมะม่วง s’mores

จิบค็อกเทลเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ Bad Blood Mojito โมจิโต้อันหอมหวาน ด้วยกลิ่นหอมติดจมูกจากผลไม้รสเปรี้ยวหอม ที่จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น และผ่อนคลายไปชั่วขณะ หรือ Smokin’ martinis อีกเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ตลอดช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้

ราคา 1,188++ ต่อเซ็ตรวมเครื่องดื่มม็อกเทลสองแก้ว

ราคา 1,688++ ต่อเซ็ตรวมเครื่องดื่มค็อกเทลสองแก้วสำหรับสองท่าน

ฮาโลวีนนี้ต้องไม่พลาดกับเมนูเครื่องดื่ม ต้อนรับเทศกาลความหลอนแห่งปี มอบความสดชื่นให้รู้สึกเฟรช ด้วย โปรโมชั่น “Buy One Get One Free” Halloween Cocktails ต่อด้วยกิจรรมวันฮาโลวีนแสนสนุก

31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00น. ถึง 23.00น.

พร้อมให้บริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.30-15.00 น. และมื้อค่ำเวลา 17.30-21.30 น.

ที่ HALLOWEEN FESTIVAL AT R BAR โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 125 5000

อีเมล rhi.bkkbr.fb.reservation@renaissancehotels.com

LINE: @renaissancebkk

เว็บไซต์ www.renaissancebangkok.com