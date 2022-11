“เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา” ก้าวสู่ยุคใหม่ ยกระดับสู่ลักชัวรี่รีสอร์ตครบวงจร

เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Khao Lak Resort & Spa) รีสอร์ตหรู แบรนด์ระดับโลกริมทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา เผยโฉมใหม่หลังการปรับปรุงทั้งรีสอร์ตนาน 18 เดือน ยกระดับสู่จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยมีการปรับโฉมสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วทั้งรีสอร์ตให้กลายเป็น "จุดหมายปลายทางภายในจุดหมายปลายทาง" หรือ destination within a destination สร้างยุคใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเขาหลัก ชายหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแอบบิห์มันยู ซิงห์ (Abhimanyu Singh) ผู้จัดการทั่วไป เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า “ได้พัฒนา เจดับบลิว แมริออท เขาหลักฯ ไปอีกขั้น เพื่อให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจรมากที่สุดริมฝั่งทะเลอันดามัน ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยเชื่อว่าการเพิ่มจำนวนห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกจะทำให้รีสอร์ตแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางการจัดประชุมได้”การปรับปรุงล่าสุดในครั้งนี้ ขยายจำนวนห้องพักและวิลล่าเพิ่มอีก 127 ห้อง ประกอบด้วย ห้องดีลักซ์วิวสระลากูน (Deluxe Lagoon Pool View) 76 ห้อง ห้องดีลักซ์ติดสระลากูน (Deluxe Lagoon Pool Access) 28 ห้อง ห้องสำหรับครอบครัวแบบสตูดิโอติดสระลากูน (Family Pool Access Studios) 20 ห้อง วิลล่าขนาด 1 ห้องนอน (One Bedroom Villa) 2 หลัง และวิลล่า 2 ห้องนอน (Two Bedroom Villa) ทำให้มีห้องพัก ห้องสวีท และวิลล่า รวมทั้งสิ้น 420 ห้อง โดย 178 ห้องความสวยงามของห้องพักยังได้รับการออกแบบและตกแต่งโดยเน้นความเป็นไทย ใช้ไม้สัก ผ้าไหมไทยเป็นวัสดุหลัก สิ่งประดับตกแต่งที่สื่อถึงเอกลักษณ์แบบไทย ภายในห้องประกอบด้วยเตียงและผ้าลินินตามมาตรฐานของแมริออท และยังเป็นห้องพักติดกับสระว่ายน้ำแบบลากูนขนาดกว้างใหญ่ และมีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทอดตัวรอบรีสอร์ต รวม 2.4 กิโลเมตรสำหรับวิลล่าหลังเดี่ยวโฉมใหม่อันโดดเด่น ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก “บ้านไทยภาคใต้” ตั้งอยู่ติดชายหาดคึกคัก มองเห็นทะเลอันดามันที่สวยงาม โดยวิลล่าขนาด 1 ห้องนอน ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอยเปิดโล่งรับแสงจากธรรมชาติ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย ห้องน้ำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสปาและพื้นที่กลางแจ้งที่กว้างขวาง รวมทั้งสระว่ายน้ำส่วนตัว ในขณะที่วิลล่าแบบ 2 ห้องนอนมีพื้นที่ 213 ตารางเมตร โดยมีห้องนอนหลักพร้อมเตียงคิงไซส์และห้องนอนเตียงแฝดสำหรับเด็ก ครอบครัวขยาย หรือกลุ่มเพื่อน พร้อมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้สองสระแยกจากกันโซนที่พักใหม่นี้ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ สำหรับทุกคน คู่รักสามารถเพิ่มเติมเต็มความหวานได้อย่างเป็นส่วนตัว ภายในห้องพักคอลเลกชั่นวิวสระว่ายน้ำอันและห้องติดสระลากูนอันเงียบสงบ สามารถเข้าถึงบาร์ในสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นรวมถึงประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ สปาคู่รัก ทริปชมวัดแบบส่วนตัว ดินเนอร์ริมชายหาดสุดโรแมนติก ชั้นเรียนทำอาหาร เวิร์กช็อปสปา และมาสเตอร์คลาสผสมค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลอีกหนึ่งไฮไลท์เอาใจกลุ่มครอบครัว คือ “Aqua Play Zone” จุดหมายปลายทางใหม่ที่น่าตื่นเต้น ให้ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำตลอดทั้งวัน รวมถึง “สระโต้คลื่น” (wave pool) และ “แทรมโพลีนน้ำพุ” ซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ำที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาสำหรับทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมี “สไลเดอร์” และ “สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง” ให้ได้สนุกกันต่ออย่างไม่รู้เบื่อ แล้วไปพักเหนื่อยที่ “Sala Restaurant & Bar” ร้านอาหารบรรยากาศสบาย ๆ ที่เสิร์ฟอาหารคลาสสิกและดีต่อสุขภาพ นอกจากนั้น ยังมี “กิจกรรมทำพาสต้า” ให้ทั้งครอบครัวได้ทำร่วมกันในแต่ละวันอีกด้วยสำหรับเรื่องอาหารการกิน รีสอร์ตจัดเต็มด้วยห้องอาหารและบาร์ถึง 11 ร้าน เช่น ห้องอาหารตะไคร้ (Ta-Krai Restaurant) เสิร์ฟอาหารไทยสูตรต้นตำรับ ห้องอาหารโอลีฟ (Olive Restaurant) เสิร์ฟอาหารอิตาเลียน อาหารนานาชาติแสนอร่อยที่ ห้องอาหารวอเตอร์ฟร้อนท์ (Waterfront) ห้องอาหารศาลา แอนด์ พูล บาร์ (Sala Restaurant & Pool Bar) รวมถึง ดริฟท์ บีช บาร์ แอนด์ กริลล์ (DRIFT Beach Bar & Grill) ห้องอาหารสเต็กและทะเลปิ้งย่างใหม่ล่าสุดสำหรับคนรักเนื้อย่างเกรดพรีเมียม และอาหารทะเลสด ๆ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนั้น ตลอดทั้งวันผู้เข้าพักสามารถชิวกับเครื่องดื่มและค็อกเทลแก้วโปรดตลอดทั้งวันได้ที่ เดลี่ (Daily) บีชบาร์ (Beach Bar) ริมทะเล บาร์ริมสระว่ายน้ำ Infinity Pool Bar, Aquamarine Pool Bar และ Czar Lobby Barภายในรีสอร์ตยังมี “แปลงผักปลอดสารพิษ” (JW Garden) พื้นที่เพาะปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิก โดยผู้เข้าพักสามารถเรียนรู้วิธีการเลืกผักผลไม้สด ๆ และการปรุงเป็นอาหารไทยโดยเชฟของรีสอร์ต หรือจะเลือกไปปิกนิกกับครอบครัว ท่ามกลางสวนสมุนไพรและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หรือดื่มด่ำความเป็นส่วนตัวภายในห้องสวีทหรือวิลล่าของตนเองนอกจากนั้น รีสอร์ตยังสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าไมซ์ “MICE” ได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยห้องฟังก์ชั่นหลายขนาด พร้อมทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีสุดล้ำ รวมถึงห้องแกรนด์บอลรูม (JW Grand Ballroom) ขนาด 758 ตารางเมตร ที่จุแขกผู้มาร่วมงานได้ถึง 810 คน เหมาะสำหรับงานแถลงข่าวภาคธุรกิจ งานอีเวนต์ งานประกาศรางวัล และงานแต่งงานสุดพิเศษสามารถแยกเป็นห้องย่อยได้ 3 ห้อง เพื่อใช้จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ ซึ่งนับเป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเขาหลัก และเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ#########################################