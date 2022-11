เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ”

ในส่วนของโปรโมชันพิเศษยังให้ความคุ้มค่าต่อเนื่องสำหรับการวางแผนซื้อสินค้า ดิวตี้ฟรี สำหรับผู้ที่มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ชอปได้กับสินค้าในรูปแบบโฮมดีลิเวอรี โดยตั้งแต่วันนี้-15 พฤศจิกายนนี้ ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวันทั้ง 3 สาขา) และศรีวารี (เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์) โดยเมื่อชอปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงกับบรรยากาศของการประดับไฟต้นคริสต์มาส คิง เพาเวอร์ ร่วมส่งมอบประสบการณ์ความสุขให้แก่นักเดินทาง ด้วยการสร้างบรรยากาศ กิจกรรมและโปรโมชันพิเศษ โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้กิจกรรมโดยเนรมิตให้เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่ช่วยส่งมอบประสบการณ์ความสุขสำหรับการเฉลิมฉลอง โดยไฮไลต์และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอด 2 เดือนนี้เป็นการรวบรวมกิจกรรมแห่งความสุข ด้วยการประดับไฟคริสต์มาสให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศการตกแต่งสีสันแห่งความสนุก พบกับต้นคริสต์มาสสูงกว่า 10 เมตร พร้อมอุโมงค์ประดับไฟตกแต่งด้วยลูกบอลสีสันสดใสส่องแสงระยิบระยับ ที่จะร่วมพาทุกท่านเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของนักเดินทาง ไม่เพียงเท่านั้น ยังรวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาให้บริการในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในธีมคริสต์มาสวิลเลจ (Christmas Village) พร้อมกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปิน ดารา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พบอาหารหลากหลายสัญชาติที่ให้คุณแชร์ประสบการณ์ความอร่อยมากกว่า 30 ร้านดัง เช่น GALLERY PIZZA ร้านพิซซาทำมือสูตรดั้งเดิมจากอิตาลี, ROTINI แป้งโรตีนุ่มๆ การันตีด้วยการเป็นหนึ่งในสินค้าโอทอปเขตบางรัก, INDIAN DARBAR ต้นตำรับอาหารอินเดียที่ถูกปากคนไทย, CHOONG MAN CHICKEN ร้านไก่ทอดเกาหลีต้นตำรับจากเกาหลี, อาฟูเป็ดย่าง ร้านเป็ดย่างฮ่องกง หมูแดง หมูกรอบอร่อย, EGG ALL DAY ร้านนำเข้าจากประเทศเกาหลี ขึ้นชื่อในเรื่องของไข่นุ่มสไตล์เกาหลีและโทสต์ที่มีความนุ่มฟู, A CUP BY AH NAM หม่าล่าทูโก บะหมี่ไข่โฮมเมดที่ทั้งนุ่มและหนึบมาผสมผสานกับซอสหม่าล่ารสเผ็ด, TOKYO YAKINIKU SHOUTAIAN ร้านเนื้อชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น, คอหมูเจ๊แดง คอหมูย่างมิชลินไกด์ในตำนานแห่งสามย่านที่ทุกคนชื่นชอบ, PACO BANGKOK, SUSAN CROISSANT ครัวซองต์กรอบนอกนุ่มใน หอมเนยแท้ทุกชิ้น, บัวลอยไข่เค็ม คลองสาน ขนมหวานไทยๆ ไอติมปังปิ้งเนย ร้านเด็ดวังหลัง ไอติมขนมปังเนยสด “เจปัง” ฯลฯรวมถึงรับกระเป๋าเดินฟรี 1 ใบ เมื่อซื้อสินค้าครบ 40,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 มกราคม 2566 และและสำหรับการชอปที่สาขาดาวน์ทาวน์ (รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต, ศรีวารี)ชอปได้จริง 7,000 บาท หรือเลือกชอปได้จริง 70,000 บาท เฉพาะที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สมัครสมาชิก SCARLET รับเพิ่มพิเศษ คูปองส่วนลดสินค้าและอาหาร ที่ Christmas Village มูลค่า 100 บาท หรือรับคูปองส่วนลดดังกล่าว มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครสมาชิก ONYXสมัครสมาชิกประเภท ONYX 60,000 บาท รับเพิ่มคูปองส่วนลด 20% จำนวน 1 ใบสำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น ซึ่งการสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ง่าย ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และ LINE Official Account : @KINGPOWERเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี กับกิจกรรมและความบันเทิง พร้อมรับความคุ้มค่ากับโปรโมชันที่ดีที่สุดเพื่อนักเดินทางให้ได้ชอปแบบจุใจ กับงาน KING POWER CELEBRATION 2023..HAVE A NEW BESTINATIONโดยสามารถตรวจสอบโปรโมชันและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนชอป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือชอปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 0-2338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop