คิง เพาเวอร์ เปิดตัวเพลงพิเศษ “My Duty” ฉลองครบรอบ 33 ปี ส่งความสุขครั้งใหม่ในทุกการเดินทาง

งานฉลองวันเกิด คิง เพาเวอร์ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขของการช้อปปิ้งที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนาน โดยมาพร้อมกับซิงเกิล “My Duty” บทเพลง Exclusive ที่ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ QOW Entertainment (คาวว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) และ XOXO Entertainment (เอ็กซ์โอเอ็กซ์โอ เอนเตอร์เทนเมนต์) สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนไทยสัมผัสประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่ในทุกการเดินทางผ่านศิลปินชื่อดังอย่าง JAYLERR และ 7สาวเกิร์ลกรุ๊ป 4EVE โดยงานนี้ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเพลงพิเศษนี้ พร้อมกันนี้ยังได้ศิลปินนักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกไม่ว่าจะเป็น พีพี กฤษฎ์ , บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ,เต ตะวัน , ไบร์ท นรภัทร ,โอม ภวัต และ เจนนี่ ปาหนัน ซึ่งงานนี้ได้มีการไลฟ์สตรีมมิ่งไปยังช่องทางออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก Kingpower official และ เวยโป๋ https://weibo.com/kingpowergroup ด้วย เพื่อให้แฟนคลับ คิง เพาเวอร์ ชาวจีน ได้มีโอกาสร่วมฉลองและมีความสุขไปด้วยกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมความสนุกมากมายที่จัดเตรียมเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น snap the moment station โฟโต้บูธให้คุณได้เก็บช่วงเวลาแห่งความประทับใจ, สนุกไปกับเกมรับของรางวัลในสุ่มตัก station และอร่อยไปกับซุ้มขนม snack station พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับการช้อปปิ้งต่างๆอีกมากมายนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ความพิเศษของแคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 ฉลองครบรอบ 33 ปี คิง เพาเวอร์ ที่จัดตลอดเดือนตุลาคม มีอย่างต่อเนื่องและเซอร์ไพรส์มากขึ้น สอดคล้องกับธีม ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!!’ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมใหญ่ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขไปพร้อมๆ กันกับ คิง เพาเวอร์ ซึ่งไฮไลต์อยู่ที่โปรเจคพิเศษ My Duty ซิงเกิลแห่งความสุขที่ คิง เพาเวอร์ ขอมอบประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่ในทุกการเดินทางให้กับคนไทย โดยเนื้อหาเพลงกล่าวถึงการได้ออกเดินทางและดูแลคนที่เรารักระหว่างเดินทาง เสมือน คิง เพาเวอร์ ที่จะขอเป็นเพื่อนร่วมออกเดินทางพร้อมการมอบทุกประสบการณ์ที่น่าประทับใจระหว่างเดินทางกับทุกคน ให้สมกับผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลกทั้งนี้ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ช่วยเป็นสื่อกลาง คิง เพาเวอร์ ส่งมอบความสุขนั้น JAYLERR หรือ เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ คิง เพาเวอร์ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี และขอขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผมได้ทำเพลง My Duty ซึ่งเป็นโปรเจคพิเศษที่ได้ร่วมงานกับน้องๆ วง 4EVE แบบจริงๆจังๆ จากโจทย์ คิง เพาเวอร์ ต้องการให้เพลงนี้เป็นการเริ่มต้นความสุขของการออกเดินทางครั้งใหม่ เพื่อปลุกบรรยากาศความสุขของพวกเราทุกคน ผมและ คิง เพาเวอร์ มีหน้าที่ต่างกัน แต่เป้าหมายของการทำหน้าที่เหมือนกันคือการส่งมอบ ‘ความสุข’ โดยความหมายของเพลงนี้ คือ การเล่าถึงความสุขของการที่เราได้ดูแลใครสักคน อย่างเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารัก เราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา โดยเฉพาะตอนที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกัน”ด้านศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง 4EVE ต่างก็กล่าวว่า “พวกเราดีใจมาก ที่ได้มาร่วมฉลอง 33 ปีกับ คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมในซิงเกิล เพลง My Duty ที่มีเนื้อเพลงและทำนองเพลงที่น่ารักสดใส เป็นซิงเกิลพิเศษที่พวกเราตื่นเต้นมาก เพราะนอกจากที่พวกเราจะได้ร่วมงานกับพี่เจเจแแล้ว ยังเป็นการร่วมงานกับ คิง เพาเวอร์ ซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ในการให้โอกาสพวกเราร่วมในโปรเจคพิเศษแห่งความสุขนี้ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเพลง My Duty ของพวกเรานะคะ”สำหรับกิจกรรม ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ยังมีศิลปินที่มาร่วมจัดทริปแฮปปี้มอบความสุข โดยในทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. พบกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ พบกับ 4EVE และในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พบกับปาล์มมี่ และในทุกวันอาทิตย์พบกับ FACEBOOK LIVE PARTY เวลา 19.00 น. โดยในอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้พบกับ อัพ ภูมิพัฒน์ และในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พบกับ หยิ่น อานันท์ - วอร์ วนรัตน์ทั้งนี้ สามารถร่วมทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี กับกิจกรรม KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 พร้อมแฮปปี้กับการร่วมลุ้นรางวัลรวมมูลค่า 3.3 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) และ แฮปปี้รับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ หรือ ภูเก็ต-สิงคโปร์ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) หรือ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ เมื่อช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิก โดยเป็นครั้งแรกของปีที่ให้สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY ฟรี หรือหากเลือกสมัครสมาชิก SCARLET และ ONYX รับ E-Gift Card ช้อปเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท ตลอดจน เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกมากมาย อาทิ ส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการสูงสุด 33% และรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้นพิเศษ ! ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2565 สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 30% และหากสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคมนี้ สมาชิกใหม่ คิง เพาเวอร์ SCARLET รับส่วนลด On-Top 3% เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ และ ONYX รับส่วนลด On-Top 3% เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จร่วมทริปแฮปปี้ ฉลองแอนนิเวอร์ซารี ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงสาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง , เชียงใหม่, ภูเก็ต และหาดใหญ่ พร้อมรับชมมิวสิควีดีโอเพลง My Duty ได้ทาง YouTube : KingpowerOfficial หรือฟังเพลงผ่านมิวสิคสตรีมมิ่งทุกช่องทาง และสามารถร่วมสนุกกับเพลงผ่าน TIKTOK พร้อมติด #MyDutyให้เธอแฮปปี้ #Kingpower #JAYLERRx4EVE