คิง เพาเวอร์ เร่งปลุกกำลังซื้อนักเดินทาง ฉลองการเดินทางครั้งใหม่ในงานครบรอบ 33 ปี

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า ตลอดเดือนตุลาคม นี้ คิง เพาเวอร์จะจัดแคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 ฉลองครบรอบ 33 ปี ในคอนเซ็ปต์ HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ช้อปแฮปปี้มีแต่แจก แคมเปญคุ้มค่าที่สุดแห่งปีสำหรับนักเดินทางที่มีไฟลต์บิน หรือหากไม่มีไฟลต์บินก็สามารถมาชอปปิ้งสินค้าในรูปแบบโฮมดีลิเวอรีได้อย่างต่อเนื่องตลอดเดือน ทั้งสาขาในดาวน์ทาวน์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงสาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต และหาดใหญ่นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ปีนี้ได้เตรียมกิจกรรมปลุกบรรยากาศชอปปิ้งขึ้นอีกครั้ง สร้างความรู้สึกให้ลูกค้าเอนจอยชอปปิ้ง พร้อมทั้งยังตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกแบบ โดยเฉพาะนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) ที่มีแนวโน้มในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมีกำลังซื้อสูง ในกลุ่มนี้บางส่วนเป็นกลุ่มของฐานแฟนคลับศิลปินนักแสดง ดังนั้น เพื่อสร้างบรรยากาศและเชิญชวนมาร่วมงานให้สมกับการฉลองโอกาสพิเศษ ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จึงนำพาเหรดศิลปินดารา นักร้อง มาร่วมมอบความสุขผ่านการถ่ายทอดสด และพบปะแฟนคลับตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะการฉลองใหญ่ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในปีนี้จะมีพาเหรดศิลปินชื่อดัง พร้อมกับเซอร์ไพรส์เปิดตัวศิลปินแอมบาสซาเดอร์ที่จะร่วมสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าคิง เพาเวอร์ อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการสร้างบรรยากาศชอปปิ้งด้วยกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์แล้ว ในส่วนของโปรโมชันก็จัดความคุ้มค่าให้นักชอป นักเดินทางแฮปปี้ ถึง 4 ต่อ ที่ดาวน์ทาวน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม• แฮปปี้กับคูปองส่วนลดที่แจกฟรีทุกวัน เมื่อลงทะเบียนชอปปิ้งรับทันที คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับการชอป 10,000 บาทขึ้นไป และคูปองส่วนลด 5,000 บาท สำหรับการชอป 20,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้-17 ตุลาคม• แฮปปี้กับการร่วมลุ้นรางวัล เมื่อชอปครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) รับคูปองลุ้นรางวัลรวมกว่า 3.3 ล้านบาท เช่น ได้กะรัตรีวอร์ดมูลค่ารวม 2 ล้านบาท, ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ตั้งแต่ 29 กันยายน-31 ตุลาคม• แฮปปี้มากขึ้น เมื่อชอปครบทุก 20,000 บาท (สุทธิ) รับสิทธิ์ลุ้นคูปองสะสมภาพ เมื่อสะสมครบตามเงื่อนไขแลกรับ Gift Voucher สูงสุด 3,300 บาท ตั้งแต่วันนี้-17 ตุลาคม• แฮปปี้รับตั๋วบินฟรี เมื่อชอปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ หรือภูเก็ต-สิงคโปร์ 1 ที่นั่ง หรือเมื่อชอปครบ 150,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง ตั้งแต่ 29 กันยายน-31 ตุลาคม 2565และเซอร์ไพรส์ไม่หยุดทุกการเดินทาง ครั้งแรกของปีที่ให้สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY ฟรี พร้อมรับสิทธิ์ได้ชอปเพิ่มเมื่อสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ SCARLET และ ONYX ตลอดจนเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกมากมาย อาทิ ส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการพิเศษ! ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนี้ สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 30% และเฉพาะวันที่ 18 ตุลาคมนี้เท่านั้น รับส่วนลด On-Top เพิ่มอีก 3% เมื่อชอปครบ 33,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) และหากสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนี้ สมาชิกใหม่ คิง เพาเวอร์ SCARLET รับส่วนลด On-Top 3% เมื่อชอปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และ ONYX รับส่วนลด On-Top 3% เมื่อชอปครบ 100,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จนอกจากนี้ สำหรับนักเดินทางที่มีไฟลต์บิน สามารถชอปสุดแฮปปี้ที่สนามบิน (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, เชียงใหม่, หาดใหญ่) รับสิทธิ์สมัครสมาชิก NAVY ฟรี และเมื่อสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสถานะ รับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าดิวตี้ฟรีที่ร่วมรายการ และสมาชิกคิง เพาเวอร์ ตลอดจนนักเดินทางที่ถือพาสปอร์ตไทย รับส่วนลดสูงสุด 3,300 บาท เมื่อชอป 15,000 บาทขึ้นไป ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และรับส่วนลดทันที 1,000 บาท เมื่อชอปครบ 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จกับสินค้าที่ร่วมรายการ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตและเชียงใหม่นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “แคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 เป็นซิกเนเจอร์แคมเปญแห่งปี ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทุกปี แคมเปญนี้ดีไซน์ให้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคิง เพาเวอร์ กับลูกค้าได้ทั้งเซล โปรโมชันและกิจกรรมบันเทิง อีกทั้งยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าชาวจีนในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินทางได้จนถึงปัจจุบัน บริหารการสื่อสารด้วยรูปแบบการถ่ายทอดสดไปยังแพลตฟอร์ม WEIBO และ TAIHAITAO ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของ คิง เพาเวอร์ ในจีน และคาดการณ์ว่าในปีนี้แคมเปญจะได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งในด้านการมาร่วมงาน และในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคิง เพาเวอร์ กับลูกค้าจากรูปแบบของแคมเปญที่ดีไซน์ให้เข้าถึงทั้งลูกค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น”พลาดไม่ได้กับปาร์ตี้แห่งความสนุกและความคุ้มค่าของการชอปเเละการเดินทางอีกครั้งในวันมีไฟลต์ กับแคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ช้อปแฮปปี้มีแต่แจก ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และศรีวารี (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) พร้อมตรวจสอบโปรโมชันและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนชอป เพียงแอด LINE Official Account : @kingpower หรือชอปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 0-2338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียงแอด LINE : @KP_ChatToShop