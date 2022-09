เพิ่งเปิดให้บริการไม่นาน โรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon ก็คว้ารางวัล The Best New Build Hotel จากเวทีระดับโลก AHEAD AWARDS รางวัลคุณภาพด้านการออกแบบและการให้บริการของโรงแรมต่างๆ ทั่วโลก ทำเอา นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา บิ๊กบอสคิง เพาเวอร์ เป็นปลื้มสุดๆ นับว่าตัดสินใจถูกต้องในการเลือกแบรนด์ THE STANDARD เข้าบริหารในส่วนของโรงแรมที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร