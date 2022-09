Exclusive! ความฝันของ “วิชัย-อัยยวัฒน์” กับ Seagrave สนามซ้อม-อะคาเดมี ฟุตบอลระดับโลกมูลค่า 4,000 ล้าน ที่เลสเตอร์ ซิตี้ [ตอนที่ 1]

"เดอะ บอส (The Boss)"

“ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสโมสรแห่งนี้ก้าวหน้ามาไกลมาก แต่ในการก้าวไปในอนาคตข้างหน้าอันยาวไกล สิ่งนี้ถือจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สนามซ้อมแห่งใหม่เป็นความฝันที่ใช้เวลาสร้างสรรค์อันยาวนาน ดังนั้นผมจึงถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่พวกเราทำมันสำเร็จ สนามซ้อมซีเกรฟ (Seagrave) จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินงานของสโมสรแห่งนี้ไปอีกหลายยุคหลายสมัยที่จะมาถึง ...”

“ในการลงทุนในสโมสรแห่งนี้ สนามซ้อมแห่งใหม่ถือว่ามีความสำคัญที่สุด มันคือการลงทุนกับผู้เล่นปัจจุบัน และผู้เล่นในอนาคตของพวกเรา ด้วยการเอาสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดในโลก เข้ามาใส่ในสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ซึ่งหวังว่าจะช่วยยกระดับผู้เล่น และทีมสตาฟไปอีกระดับหนึ่ง”

ในช่วงเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2022/23 แม้ว่าเลสเตอร์ ซิตี้ เจ้าของฉายา “จิ้งจอกสยาม” อดีตแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2015/16 และแชมป์เอฟเอ คัพ 2021 จะตกอยู่ในภาวะยากลำบากด้วยผลงานอันทุลักทุเล ตามวิถีแห่งเกมฟุตบอลที่ทุกอย่างมีขึ้นมีลง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือ ความหลงใหล หลงรักในกีฬาฟุตบอลของครอบครัวศรีวัฒนประภาหรือที่แฟนๆ และชาวเลสเตอร์ ซิตี้ เรียกกันติดปากว่าผู้ล่วงลับ เคยกล่าวไว้เมื่อช่วงต้นฤดูกาล 2018/19นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งครอบครัวศรีวัฒนประภาเข้ากุมบังเหียน “สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้” จนถึงวันนี้เป็นเวลา 12 ปีพอดิบพอดีแม้ท่านประธานวิชัย จะจากไปแล้วจาก แต่บุตรชายผู้ปลุกปั้นเลสเตอร์ร่วมกับคุณพ่อก็ยังคงสืบสานเจตนารมย์ของ “เดอะบอส (The Boss)” ไว้อย่างแน่วแน่คุณต๊อบ อัยยวัฒน์เล่าและว่าแรกเริ่มเดิมที นักเตะเลสเตอร์ไม่มีสนามฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ โดยปกติผู้เล่นก็จะซ้อมกันในสนามแข่ง หรือ บนลานจอดรถของสนามแห่งเก่าคือ; สนามเหย้าในอดีตของสโมสรก่อนย้ายมาที่สนามคิง เพาเวอร์ ในปัจจุบัน) หรือไม่ก็ลานพักผ่อนหย่อนใจหลังเมนสแตนด์ของสนาม หรือ ในบางครั้ง บางโอกาส ก็ไปใช้สนามซ้อมของสโมสร หรือ หน่วยงานอื่น ๆ บ้าง จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2506 (ค.ศ.1963) สโมสรก็ซื้อที่ดินต่อจากบริษัทรองเท้า Messrs Stead and Simpson มาทำสนามฝึกซ้อมที่ด้วยเงิน 17,000 ปอนด์ (หรือคิดเป็นมูลค่าราว 300,000 ปอนด์ในปัจจุบัน)อนึ่ง ในตอนแรกสโมสรเลสเตอร์ ตกลงว่าจ้างคุณแมทธิว คนดูแลสนามดั้งเดิมต่อจากบริษัทรองเท้า Messrs Stead and Simpson ด้วยค่าจ้างเพียง 12 ปอนด์ต่อสัปดาห์ และซื้อเครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ในการดูแลสนามด้วยเงินเพียง 275 ปอนด์เท่านั้นกระนั้น สนามฝึกซ้อม “เบลวัวร์ ไดรฟ์” กลับ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงให้กับเลสเตอร์ ซิตี้ แบบทันทีทันใด โดยในปีถัดมา ปี 2507 (ค.ศ.1964) เลสเตอร์ ซิตี้สามารถก้าวไปหยิบแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ คือ “ลีกคัพ” มาประดับสโมสรได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยชัยชนะเหนือสโตค ซิตี้แน่นอนว่านอกจากแชมป์ลีกคัพในปี 2507 (ค.ศ.1964) แล้ว สนามฝึกซ้อมที่เบลวัวร์ ไดร์ฟ ย่อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จที่ผ่าน ๆ มาตลอดเวลากว่าครึ่งศตวรรษของเลสเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น แชมป์พรีเมียร์ลีก 1 สมัย, เอฟเอ คัพ 1 สมัย, ลีกคัพ 3 สมัย หรือ แชร์ริตี้ชิลด์/คอมมูนิตี้ชิลด์อีก 2 สมัย (ไม่นับรวมกับแชมป์ลีกอื่นๆ อีกหลายต่อหลายสมัย)แต่หลังจากใช้สนามฝึกซ้อมที่เบลวัวร์ ไดรฟ์ มาเป็นเวลายาวนานถึง 56 ปี ผ่านจุดสูงสุดของความสำเร็จมาเกือบทั้งหมดแล้ว ปลายปี 2563 (ค.ศ.2020) ช่วงคริสต์มาส อีฟ ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ก็ได้ย้ายมาทำการซ้อมที่สนามแห่งใหม่ที่ซีเกรฟ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างราว 18 เดือน บนพื้นที่กว่า 180 เอเคอร์ หรือกว่า 455 ไร่ โดยอยู่ห่างจากสนามฝึกซ้อมเดิมคือ เบลวัวร์ ไดร์ฟ ไปทางทิศเหนือราว 30 กิโลเมตร และ ห่างจากสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม รังหลักของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ไปทางทิศเหนือราว 23 กิโลเมตร เช่นเดียวกันคุณต๊อบ อัยยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านปอนด์ (ราว 4,160 ล้านบาท) สนามฝึกซ้อมซีเกรฟ ณ เวลานี้ถือเป็นสนามซ้อมที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป ด้วยสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม สนามฝึกเดิมคือเบลวัวร์ ไดร์ฟ เราก็ยังจะถูกใช้งานอยู่ เพราะจะเป็นที่ฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลหญิงของเลสเตอร์ (Leicester City W.F.C.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2004 โดยในปีที่แล้วเพิ่งได้แชมป์ FA Women's Championship ประจำฤดูกาล 2020/21 และตอนนี้ลงแข่งใน ซูเปอร์ลีก (FA Women's Super League) ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงในอังกฤษเดือนกันยายน 2565 ทีมข่าว MGR Online ถือเป็นนักข่าวชุดแรกของไทยที่มีโอกาสได้สัมผัส “ซีเกรฟ” สนามฝึกซ้อมระดับโลก มูลค่ากว่าร้อยล้านปอนด์ ที่ยิ่งใหญ่ งดงาม และอลังการ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นสถานที่แห่งนี้ อบอวลไปด้วยร่องรอยของความทรงจำ ความรัก และความฝันของ คุณวิชัย คุณอัยยวัฒน์ และครอบครัวศรีวัฒนประภา ต่อกีฬาฟุตบอลอย่างไม่เสื่อมคลาย