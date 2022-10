มิติใหม่ “คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กับ 3 โซนใหม่

คิง เพาเวอร์ ผู้บริหารร้านค้า ดิวตี้ ฟรี และพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมสำหรับการให้บริการเพื่อการเดินทางครั้งใหม่ ด้วยแนวคิด#ชวนไทยเที่ยวโลก ชวนโลกเที่ยวไทย สนับสนุนให้การเดินทางข้ามโลก สะดวกสบาย ง่ายกว่า และมีความหมายมากขึ้น มอบประสบการณ์เพื่อให้การเดินทางครั้งใหม่ เปี่ยมด้วยความประทับใจ ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมมอบสุดยอดประสบการณ์สำหรับการช้อปปิ้งระหว่างเดินทางจาก 3 โซนใหม่ ได้แก่ World Fashion, World Beauty, World Duty Freeสำหรับโซนความสุขกับการเลือกช้อปปิ้งแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Balenciaga, Bottega Veneta, Cartier, Chanel, Christian Dior, Ferragamo, Gucci, Hermès, LOEWE, Louis Vuitton, Prada, Rimowa, Saint Laurent เป็นต้น โดยนับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ ‘Louis Vuitton’ สำหรับแฟล็กชิปสโตร์ ภายในสนามบินที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ ‘Gucci’ แบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก ยังร่วมฉลองโฉมใหม่ คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยรูปลักษณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งการออกแบบและตกแต่งภายนอกร้าน ด้วยการติดตั้งจอ LED เต็มรูปแบบแสดงโลโก้รูปตัว G อันเป็นสัญลักษณ์ของ Gucci ผสานเข้ากับการตกแต่งภายในสุดประณีตให้บรรยากาศที่ดูอบอุ่น ผ่อนคลาย เต็มไปด้วยความหรูหราและมีความร่วมสมัย พร้อมกับสินค้าแฟชั่นเพื่อสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ นาฬิกาแอกเซสซอรี รวมไปถึงกระเป๋าเดินทางหลากหลายรูปแบบ พร้อมด้วย Exclusive Item เพื่อนักเดินทาง Gucci Horsebit 1955 Mini กระเป๋าสะพายรุ่นเล็กแบบไฮบริด สไตล์วินเทจ ที่ออกแบบพิเศษ 2 รุ่น ได้แก่ กระเป๋าผ้าแคนวาสลายโมโนแกรม ขอบหนังสีน้ำเงิน และกระเป๋าหนังสีน้ำเงินทั้งใบ เสริมด้วยสายสะพายไนลอนสีน้ำเงินคาดแดงที่สามารถถอดออกได้ ซึ่งสาวก Gucci สามารถเป็นเจ้าของได้เฉพาะที่ร้าน Gucci คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้นสำหรับนักเดินทางที่หลงใหลเสน่ห์ของ DIOR พลาดไม่ได้ที่ต้องแวะชม DIOR บูติกแห่งใหม่ กับคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ DIOR สุดเอ็กคลูซีฟ เพื่อมอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อท่ามกลางบรรยากาศโก้หรูและงดงาม โดยบูติกแห่งนี้พร้อมนำเสนอเสน่ห์ของแบรนด์ในรูปแบบของเครื่องประดับ รองเท้า และกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี ซึ่งสรรสร้างขึ้นจากจินตนาการอันไร้ที่สิ้นสุดของ มาเรีย กราเซีย คิอูริ (Maria Grazia Chiuri) ตลอดจนผลงานไฟน์ จิวเวอรี่ สุดคลาสิกอย่าง Rose des Vents ซึ่งได้ แรงบันดาลใจจากเข็มทิศ นอกจากนี้ยังมีคอลเลคชันสำหรับสุภาพบุรุษซึ่งออกแบบโดย คิม โจนส์ (Kim Jones) เพื่อยกระดับการเดินทาง เติมเต็มและมอบความสุขในช่วงเวลาก่อนออกเดินทางและสำหรับแบรนด์ล่าสุด Prada ก็ได้เผยโฉมใหม่บูติกแห่งใหม่ล่าสุดแล้ว ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความโดดเด่นของประตูทางเข้าบูติกด้วยหน้าจอที่ฉายภาพเคลื่อนไหวบนกำแพง เชิญชวนให้เข้าพื้นที่ภายในร้าน ที่ตกแต่งด้วยองค์ประกอบสุดไอคอนิกประจำแบรนด์ ตั้งแต่ พื้นหินอ่อนลายตารางหมากรุกสีขาว-ดำ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบูติค Prada แห่งแรกของโลก ณ กัลเลอเรีย วิตโตริโอ เอ็มมานูแอล ที่สอง (The Galleria Vittorio Emanuele II) ณ มิลาน ประเทศอิตาลี ไปจนถึงผ้าแคนวาสสีเขียว ที่ปกคลุม ทั้งผนัง ชั้นวางสินค้า และตู้ลิ้นชักที่ตัดขอบด้วยกระจก เน้นย้ำถึงเอกลักษณ์การตกแต่งร้าน พร้อมชวนให้หลงใหลไปกับความงามของสินค้าที่จัดวางสินค้าชาย หญิง โดยคอลเลคชั่นสุภาพสตรีประกอบไปด้วยสินค้าเครื่องหนัง กระเป๋า แอคเซสเซอรี่ แว่นตา เครื่องประดับ ผ้าพันคอ หมวก และที่คาดผม ในขณะเดียวกัน คอลเลคชั่นสุภาพบุรุษได้คัดสรรสินค้าเครื่องหนัง กระเป๋า แอคเซสเซอรี่ หมวก และแว่นตา ภายใต้บูติคใหม่แห่งนี้สำหรับโซนความสุขกับการเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอาง น้ำหอมจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก พร้อมกับแฟลกชิปสโตร์ของ 5 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Chanel, DIOR, ESTÉE LAUDER, Lancôme และ SK-II และสุดท้ายโซนความหลากหลายของสินค้าดิวตี้ ฟรี ได้แก่ สุรา ขนม ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก สินค้าไทยที่ทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาไทยพร้อมกันนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการช้อปปิ้งระหว่างเดินทาง คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี แนะนำบริการผ่านระบบออนไลน์ KING POWER CLICK & COLLECT ซึ่งสามารถช้อปปิ้งสินค้าดิวตี้ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง รับสินค้าได้ทั้งขาเข้าและขาออก โดยสามารถตรวจเช็คและติดตามสถานะสินค้าได้ที่ MY ACCOUNT ผ่าน www.kingpower.com และแอปพลิเคชั่น คิง เพาเวอร์พลาดไม่ได้ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ เพื่อร่วมฉลอง 33 ปี คิง เพาเวอร์ กับ แคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 ในคอนเซ็ปต์ HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ช้อปแฮปปี้มีแต่แจก นักเดินทางสามารถช้อปสุดแฮปปี้ที่สนามบิน รับสิทธิ์สมัครสมาชิก NAVY ฟรี และ เมื่อสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสถานะ รับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าดิวตี้ ฟรี ที่ร่วมรายการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับที่ได้แล้ว โดยสามารถรับข้อมูลการให้บริการ โปรโมชั่นพิเศษ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการเข้าใช้บริการ The Atlas Club และ King Power Space โดยสามารถสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการล่วงหน้าที่ http://member.kingpower.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Contact Centre 1631หรือ Add LINE Official Account: @kingpower#########################################