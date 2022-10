เซอร์ไพร์สยิ่งใหญ่!! JAYLERR & 4EVE ผุดซิงเกิ้ลใหม่ My Duty ฉลองครบรอบ 33 ปี คิง เพาเวอร์

เริ่มต้นขึ้นแล้ว กับปาร์ตี้สุดอลัง!!พร้อมเซอร์ไพร์สเปิดทริปกันด้วยซิงเกิ้ล ‘My Duty’ จาก JAYLERR และ 4EVE ที่โคจรมาขึ้นเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรก!! ในงาน KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ช้อปแฮปปี้มีแต่แจก’โดยภายในงาน KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 สุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ นอกเหนือจากที่ JAYLERR และ 4EVE ได้โชว์เปิดตัวเพลง ‘My Duty’ แล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสุดว้าว Shopping With JAYLERR & 4EVE ผ่านการถ่ายทอดสดในช่องทางเฟซบุ๊ก Kingpower official และทักทายแฟนคลับชาวจีนในช่องทาง Weibo https://weibo.com/kingpowergroup และ TAIHAITAO ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของ คิง เพาเวอร์ ในจีนอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง มาร่วมทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี ฉลอง 33 ปี คิง เพาเวอร์ อีกเพียบ อาทิ พีพี กฤษฎ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, เต ตะวัน, ไบร์ท นรภัทร, โอม ภวัต และ เจนนี่ ปาหนัน ฯลฯ ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำโดย JAYLERR หรือ เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ได้กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ คิง เพาเวอร์ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี และขอขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผมได้ทำเพลง My Duty ซึ่งเป็นโปรเจคพิเศษที่ได้ร่วมงานกับน้องๆ วง 4EVE แบบจริงๆจังๆ จากโจทย์ คิง เพาเวอร์ ต้องการให้เพลงนี้เป็นการเริ่มต้นความสุขของการออกเดินทางครั้งใหม่เพื่อปลุกบรรยากาศความสุขของพวกเราทุกคน ผมและ คิง เพาเวอร์ มีหน้าที่ต่างกัน แต่เป้าหมายของการทำหน้าที่เหมือนกันคือการส่งมอบ ‘ความสุข’ โดยความหมายของเพลงนี้ คือ การเล่าถึงความสุขของการที่เราได้ดูแลใครสักคน อย่างเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารัก เราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา โดยเฉพาะตอนที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันด้านศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง 4EVE ต่างก็กล่าวว่า “พวกเราดีใจมาก ที่ได้มาร่วมฉลอง 33 ปีกับ คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมในซิงเกิล เพลง My Duty ที่มีเนื้อเพลงและทำนองเพลงที่น่ารักสดใส เป็นซิงเกิลพิเศษที่พวกเราตื่นเต้นมาก เพราะนอกจากที่พวกเราจะได้ร่วมงานกับพี่เจเจแแล้ว ยังเป็นการร่วมงานกับ คิง เพาเวอร์ ซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ในการให้โอกาสพวกเราร่วมในโปรเจคพิเศษแห่งความสุขนี้ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเพลง My Duty ของพวกเรานะคะสำหรับปาร์ตี้แห่งความสนุก แอนนิเวอร์ซารี ฉลอง 33 ปี คิง เพาเวอร์ นั้นจะมีต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคมนี้ ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์จากเหล่าศิลปินชื่อดัง ในทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. เริ่มด้วยวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ พบกับ "4EVE" และถัดมาในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พบกับ "ปาล์มมี่" และในทุกวันอาทิตย์ จะได้พบกับFACEBOOK LIVE PARTY เวลา 19.00 น. โดยในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้ พบกับ "อัพ ภูมิพัฒน์" และในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมนี้ พบกับคู่จิ้นสุดฮอต "หยิ่น อานันท์ - วอร์ วนรัตน์" แฟนๆ รอฟินกันได้เลยและพิเศษสุดๆ สำหรับคนที่มาร่วมทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี ฉลอง 33 ปี คิง เพาเวอร์ ในกิจกรรม KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 นั้น ยังได้ร่วมลุ้นรางวัลรวมมูลค่า 3.3 ล้านบาทกันอีกด้วย เมื่อช้อปครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) และแฮปปี้รับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ หรือ ภูเก็ต-สิงคโปร์ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) หรือ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ เมื่อช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิก โดยเป็นครั้งแรกของปีที่ให้สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY ฟรี หรือหากเลือกสมัครสมาชิก SCARLET และ ONYX รับ E-Gift Card ช้อปเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท ตลอดจนเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกมากมาย อาทิ ส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการสูงสุด 33% พิเศษ! ตั้งแต่วันที่ 18-24 ตุลาคม นี้ สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 30% และสามารถรับชมมิวสิควีดีโอเพลง My Duty ได้ทาง YouTube : Kingpowerofficial หรือฟังเพลงผ่านมิวสิคสตรีมมิ่ง และสามารถร่วมสนุกกับเพลงผ่าน TIKTOK พร้อมติด #MyDutyให้เธอแฮปปี้ #Kingpower #JAYLERRx4EVE