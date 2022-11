“ห้างเซ็นทรัล”ทุ่ม 600 ล.ปรับลาดพร้าว ชูคอนเซ็ปต์ “A Boundless Playground”

ผู้จัดการรายวัน360 -ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเกมรุกช่วงไฮซีซันสิ้นปี เผย “CENTRAL LADPRAO THE NEW LOOK" ทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท ปรับโฉม“ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว” ห้างดังย่านลาดพร้าวที่อยู่เคียงคู่คนไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เดินหน้าสู่การเป็น “The All-time Landmark and Complete Lifestyle Destination” ยืนหนึ่งแลนด์มาร์กเพื่อทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทุกเจน ปั้นคอนเซ็ปต์สุดสร้างสรรค์ “A Boundless Playground” สนามช้อปปิ้งที่เติมเต็มทุกความฝันของทุกคนในครอบครัว พร้อมมอบประสบการณ์ความสุขในการช้อปอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกชั้นทุกแผนก บนพื้นที่กว่า 50,000 ตรม. รวมถึงพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า Supersports, B2S และ PowerBuy ไม่ว่าจะเป็นแผนก Beauty, Fashion, Home, Mom & Kids และ Food พร้อมจัดเต็มโปรโมชันพิเศษรับการปรับโฉมใหม่ ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำแห่งวงการออมนิชาแนลรีเทลที่มุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอมานายโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห้างเซ็นทรัลไม่เคยหยุดพัฒนาและค้นหาสิ่งใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ถือเป็นเดสติเนชั่นการช้อปปิ้งที่ยืนหนึ่งครองใจไม่เฉพาะแค่ชาวลาดพร้าว แต่รวมถึงคนกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี 2526 และมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอมา เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าในทุกเจเนอเรชันอย่างต่อเนื่อง“เราจึงได้ปรับโฉมใหม่ครั้งสำคัญให้แก่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้ งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ขยายและเพิ่มโซนใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและศักยภาพของคนในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย และมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว มีลูกค้ากลุ่ม Wealth มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากสาขาชิดลม หรือประมาณ 50,000 คน สร้างยอดขายได้ประมาณ 40% (ข้อมูลถึงเดือนตุลาคม 2022) ทั้งการปรับโฉม ความหลากหลายของสินค้า และบริการที่มากขึ้น รวมถึงความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งบนทำเลศักยภาพมีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสำคัญ เราเชื่อมั่นว่าหลังการปรับ New Look ครั้งนี้จะทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้น 35% และมียอดขายต่อเดือนเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”พบกับ 7 แผนกไฮไลต์ จาก “CENTRAL LADPRAO THE NEW LOOK” ที่จัดเต็มพลิกโฉมใหม่ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของลูกค้าทุกเพศทุกวัย ดังต่อไปนี้1. “ครบครันทุกเทรนด์ความงาม” ไปกับโซน Beauty Galerie บนชั้น 1 ที่ยกเอาเคาน์เตอร์แบรนด์ดังระดับโลก ทั้งเครื่องสำอาง สกินแคร์ และน้ำหอมกว่า 300 แบรนด์มารวมไว้ในที่เดียวภายใต้คอนเซ็ปต์ Central The Sensation of Beauty2. “รวมแบรนด์แฟชั่นระดับโลกทั้งชายและหญิงไว้ในที่เดียว” พบกับโซน Luxe Galerie โฉมใหม่ในรูปแบบ Shop in Shop ที่ชั้น 1 ให้ขาช้อปเดินเลือกซื้อแฟชั่นแบรนด์ดังได้อย่างจุใจ ตอกย้ำแฟชั่นเดสติเนชันที่หนึ่งในใจนักช้อป และพลาดไม่ได้กับการเปิดร้านแบบ Physical Store ครั้งแรกของแบรนด์สตรีทแวร์สุดฮิตจากอเมริกาอย่าง “Sporty & Rich” ที่แรกของโลก3. “ตอบโจทย์ทุกสไตล์แฟชั่นของสาวๆ” มาอัปเดตเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่แผนก Women Fashion ได้ทุกวัน กับสินค้าแฟชั่นจากแบรนด์ดัง ที่ชั้น 2 พร้อมตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงาน ด้วยแบรนด์แนวสตรีทเพื่อแอ็คทีฟไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ และและโซนแบรนด์ไทยยอดนิยมจากร้านบน Facebook และ Instagram ที่หมุนเวียนมาแสดงผลงาน อาทิ Pimnatta, Daily Squad, Mitr และ Paingให้สาวๆ ได้เลือกช้อปเลือกลองแบบไม่ต้องรอของมาส่งอีกต่อไป นอกจากนี้ยังครบครันด้วยรองเท้าแบรนด์ดัง อาทิ Fitflop, O&B, SHU, Nine West, Steve Madden, Villain SF รวมถึงเครื่องประดับสตรี อย่าง Cath Kidston, SWAN, SHEPENDENCE ที่จะมาช่วยคอมพลีตลุคสวยได้อย่างสมบูรณ์แบบ4. “ครบทุกเรื่องแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของหนุ่มๆ” พบกับโซน Men ตลอดจน Unisex’s Fashionบนชั้น 2 ที่รวบรวมแบรนด์สปอร์ตและยูนิเซ็กส์แฟชั่นระดับโลก คัดสรรไอเท็มสุดฮิตตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่รักและชื่นชอบการแต่งตัว หรือจะไปคอมพลีตลุคสตรีทกับโซนใหม่สุดว้าว ที่ชั้น 3 กับ Multi-brand Shop ที่นำเสนอแบรนด์ใหม่ยอดนิยมพร้อมดีไซน์การตกแต่งร้านด้วยโทนสีขาวทำให้ได้กลิ่นอายของ Street Culture รวมถึงโซนแว่นตา และโซนไลฟ์สไตล์แก็ตเจ็ตสุดล้ำ จากหลากหลายแบรนด์ไอทีชั้นนำที่มาพร้อมไอเท็มหลากฟังก์ชัน อาทิ Marshall, JBL, Go Pro, Bose, B&O และ Segways เป็นต้น พร้อมชวนคนรักปากกาไปสัมผัสประสบการณ์การช้อปฯ ใหม่ กับ Lamy New Concept Store ด้วยการตกแต่งร้านโทนสีสดใส พร้อมสินค้ารุ่นพิเศษ และรับสิทธิพิเศษมากมายที่แผนก Pen ชั้น 35. “โลกใบใหญ่ของน้องๆ ตัวจิ๋ว” ภายในโซน “My Little World” แผนกเด็กคอนเซ็ปต์ใหม่ บนชั้น 4 ครบทุกสิ่งเพื่อคุณพ่อ-แม่และลูกน้อย มาพร้อมดีไซน์แต่ละมุมที่สดใสจัดเต็มเอาใจนักช้อปตัวจิ๋ว ภายใต้แนวคิด “Bring the Best for Your Baby” ให้คุณพ่อคุณแม่ได้สนุกไปกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก อัดแน่นด้วยบริการใหม่ๆ สุดพิเศษ อาทิ Baby Advisor, Baby Pump Bar หรือ Play Time ที่จะสร้างโมเมนต์แสนประทับใจให้ทุกครอบครัว พร้อมด้วยบริการใหม่เอาใจคุณหนูๆ กับ CUBS by Playmondo สวนสนุกสำหรับเด็ก6. “พื้นที่ความสุขของเหล่านักชิม” เนรมิตโซน Living House ที่รวมเอา Co-Living และ Eating Space มาไว้บนชั้น 4 พื้นที่ความสุข เอาใจสายชิมด้วยร้านอาหารที่คัดมาแล้วว่าเด็ดถึง 20 ร้านอาทิ เป็ดย่างตงเพ้ง ขาหมูเซนต์หลุยส์ หมูทอดเจ๊จง ผัดไทยเสวย ขนมปังปิ้งเยาวราช และลือชาโรตี7. “จุดหมายปลายทางของคนรักบ้าน” รวบรวมไอเท็มเครื่องนอน เครื่องครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 แบรนด์ แบบครบจบที่เดียวให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปที่ชั้น 5 พร้อมบริการสุดพิเศษโดนใจที่โซน Pillow Testing ให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความนุ่ม แน่น และความสบายของหมอนได้ตามต้องการก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังมีโซน Needle World เอาใจสายเย็บปักถักร้อย และโซนสำหรับคอกาแฟ พบกับเครื่องชงกาแฟทุกประเภท ตั้งแต่ระบบ Drip, Slow Drip, Cold Press, หม้อต้ม, เครื่องชงกาแฟแคปซูล และระบบอัตโนมัติ ให้ได้เลือกซื้อไปชงกาแฟที่บ้าน, เอาใจสายคุกกิ้งกับ Cooking Studio “Fooded.co” กับคอร์สเรียนทำอาหารและขนม หลักสูตรมาตรฐานสากล โดยเชฟมืออาชีพ และพลาดไม่ได้กับสินค้า Small Appliances Festive Box ต้อนรับเทศกาลปีใหม่จากแบรนด์ชั้นนำมากมายนอกจากนี้ขาช้อปเตรียมพุ่งตัว พบกิจกรรมพิเศษและโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงการฉลองเปิดตัวนิวลุค “ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว” ได้แก่1. สนุกกับกิจกรรมจากทุกชั้นทุกแผนก อาทิ รับฟรี! ช่อดอกไม้สดฉลองเปิดตัวนิวลุคกับ Special Central Daily Gift Station ที่ชั้น 1แผนกบิวตี้ แกเลอรี ในวันที่ 25-27 พ.ย. 65, สนุกกับกิจกรรมเวิร์คชอปร้องเพลง EVERYTING IS ALL YOU จาก MUSIC STUDIO ที่ชั้น 2 บริเวณพื้นที่โปรโมชัน, เวิร์คชอปพวงกุญแจ และกิจกรรมเพ้นท์ไข่ ให้ได้สนุกกันได้ทั้งครอบครัวที่แผนกเด็ก “My Little World” ในวันที่ 25-27 พ.ย. 65, เอาใจสายฟู้ดที่ “Living House” Co-Living & Eating Space รับฟรีเครื่องดื่ม Fresh Thai Fruit สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกต่อวัน ในวันที่ 25-27 พ.ย.65 และกิจกรรมพร้อมโปรโมชันฉลองเปิดตัวห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนิวลุคอีกมากมาย2. สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Central The 1 รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 1,500 คะแนน เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท / เซลส์สลิป วันที่ 24 - 26 พ.ย.65 (จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษ 1,500 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการรวม 1,000 สิทธิ์แรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ)3. พบโปรโมชันและสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมแคมเปญ Central Very Very Midnight Sale (24 พ.ย. – 5 ธ.ค.65) และ Central Let’s Celebrate 2023 (14 พ.ย.65 – 10 ม.ค. 66)