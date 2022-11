“ROBINSON BLACK FRIDAY” รับเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลก

ผู้จัดการรายวัน360 - ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลกอย่าง BLACK FRIDAY เดินหน้าจัดแคมเปญเซลแห่งปีที่ครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศรอคอย “ROBINSON BLACK FRIDAY” (โรบินสัน แบล็ค ฟรายเดย์) ในคอนเซ็ปต์ #ลดใหญ่ไฟกระพริบ อัดแน่นด้วยดีลสุดว้าว! พร้อมไอเทมเด็ดที่ไม่ควรพลาด! และรับสิทธิพิเศษจาก CENTRAL APP และ THE 1 APP มากมาย ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 - 5 ธ.ค. 65 ที่ห้างโรบินสัน สาขาที่ร่วมรายการ และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯนายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ห้างโรบินสัน ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นแห่งการช้อปปิ้งสุดสนุกในทุกโมเม้นท์ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มักจะมีดีมานด์การจับจ่ายที่สูงและคึกคัก เราจึงจัดหลากหลายแคมเปญการตลาดเพื่อเสิร์ฟความคุ้มค่า และสร้างสีสันความสนุกในการช้อปปิ้งแก่ครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในแคมเปญที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในทุกช่วงปลายปี นั่นก็คือ ‘ROBINSON BLACK FRIDAY’ ซึ่งเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลกที่ทุกคนรอคอย โดยในปีนี้เรายังคงคอนเซ็ปต์ #ลดใหญ่ไฟกระพริบ ที่มาพร้อมความคุ้มค่ามากมาย อีกทั้งเรายังมีความแข็งแกร่งในช่องทางการช้อปปิ้งทั้งในส่วนห้างฯ ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และแพลทฟอร์มออมนิชาแนลที่จะอำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้งแก่ครอบครัวนักช้อปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีการสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงทุกกลุ่มครอบครัวนักช้อปทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ จดจำแคมเปญฯ ทำให้เรามั่นใจว่าแคมเปญฯ จะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และจะช่วยกระตุ้นภาพรวมการจับจ่ายในช่วงปลายปีให้มีความคึกคักอย่างต่อเนื่องสำหรับดีลโปรโมชั่นสุดพิเศษของแคมเปญ “ROBINSON BLACK FRIDAY” ในครั้งนี้ นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อมอบความคุ้มค่าและสร้างความสนุกในแคมเปญฯ แก่ครอบครัวนักช้อป เราจึงจับมือพันธมิตรธุรกิจทั้งแบรนด์สินค้าและบัตรเครดิตชั้นนำมากมาย ร่วม #ลดใหญ่ไฟกระพริบ รวม 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 - 5 ธ.ค. 65 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ และพิเศษเพียง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 ที่ CENTRAL APP และ CENTRAL ONLINE ซึ่งเราการันตีว่าทั้งดีลโปรโมชั่น และไอเทมสินค้าในแคมเปญฯ ครั้งนี้ จะเป็นแมกเน็ตสำคัญที่ทำให้ห้างโรบินสันกลายเป็นท็อปออฟมายด์ของครอบครัวนักช้อปในเทศกาล BLACK FRIDAY ในปีนี้ได้อย่างแน่นอน”โดยดีลโปรโมชั่นสุดพิเศษของห้างฯ และออนไลน์ ประกอบด้วย...• ช้อปห้างฯ• สินค้าทุกชั้น ทุกแผนก ลดสูงสุด 70%• สมาชิกเดอะวัน บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (THE 1 CREDIT CARD) และบัตรเครดิตชั้นนำ ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30% พร้อมรับดิจิทัลคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุดรวมสูงสุด 10,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด• พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลด CENTRAL APP สแกนรับคูปองพิเศษ BLACK SURPRISE เพิ่มเติม และสมาชิกเดอะวัน สามารถใช้คะแนนพิเศษ 700 คะแนน แลกรับคูปองส่วนลดเพิ่ม 100 บาท ผ่าน THE 1 APPLICATIONS (จากปกติ 800 คะแนน)• พร้อมเพิ่มความสนุกให้กับครอบครัวนักช้อปกับกิจกรรม “ช้อปชาเล้นจ์” แจกทองคำมูลค่า 5,000 บาท เมื่อ ช้อปผ่านบัตรเครดิต CENTRAL THE 1 จำกัด 200 ท่านแรกที่ช้อปครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 เพียง 3 วันเท่านั้น!• ช้อปออนไลน์• สินค้าแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุด 80%• แจกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อช้อปตามเงื่อนไข• สมาชิกเดอะวัน สามารถใช้คะแนนพิเศษ 500 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท (จากปกติ 800 คะแนน) ตามเงื่อนไขที่กำหนดมาร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ #ลดใหญ่ไฟกระพริบ ต้อนรับเทศกาลการช้อปปิ้งระดับโลกกับแคมเปญ “ROBINSON BLACK FRIDAY” ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 - 5 ธ.ค. 65 ที่ห้างโรบินสัน 30 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาพระราม 9, แฟชั่นไอส์แลนด์, สุขุมวิท, บางรัก, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, รัตนาธิเบศร์, ศรีนครินทร์, มหาชัย, ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ศรีราชา, จันทบุรี, พิษณุโลก, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, อุบลราชธานี, สกลนคร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช1, นครศรีธรรมราช2, ตรัง และหาดใหญ่ และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ROBINSON CHAT & SHOP, PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน รวมถึง CENTRAL APP, CENTRAL ONLINE และที่เฟซบุ๊กเพจ ROBINSON DEPARTMENT STORE