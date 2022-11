CRC ทุ่ม 1.2 พันล. เจาะไฮสเปนดิ้ง ปั้นโรบินสันไลฟ์สไตล์รุกราชพฤกษ์

ผู้จัดการรายวัน360- CRC เดินหน้าแผนกลยุทธ์ CRC RETAILLIGENCE อย่างต่อเนื่อง กับการเป็น CENTRAL TO LIFE หรือศูนย์กลางชีวิตของผู้คน ควบคู่การพัฒนาธุรกิจที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน รวมทั้งมุ่งยกระดับธุรกิจกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ตามแผน 5 ปี สร้างการเติบโตด้วยการขยายสาขาใน 49 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค ตอกย้ำเบอร์หนึ่งศูนย์การค้าที่ครอบคลุมจังหวัดมากที่สุดในไทย ล่าสุดกับการรุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก โซนราชพฤกษ์ เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์” พร้อมผนึกกำลัง “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” เพื่อตอบรับกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงในคอนเซ็ปต์การออกแบบสุดสร้างสรรค์ภายใต้ร่มเงาของต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน ตอกย้ำเป็น “THE NEW LANDMARK BESIDE YOU” ที่จะ #เติมเต็มความสุขสนุกทุกไลฟ์สไตล์ ทั้ง EAT – SHOP – PLAY แบบครบจบในที่เดียวนายฟิลิปป์ โบรยานิโก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยถึงความมั่นใจในการขยายธุรกิจครั้งล่าสุดว่า “ปัจจุบัน ‘ย่านราชพฤกษ์’ นับเป็นพื้นที่ทำเลศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ที่จะรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงในอนาคตจากหลายปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การมีระบบเครือข่ายคมนาคมที่สะดวก มีโครงการระดับเมกาโปรเจกต์ของภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งเป็นคอมมูนิตี้ที่มีศักยภาพทั้งจำนวนประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัววัยทำงาน และการขยายตัวของโครงการที่พักอาศัยโดยเฉพาะโครงการระดับไฮเอนด์เกิดขึ้นหลายแห่งปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านกำลังซื้อที่สูงของประชากรในย่านนี้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของการใช้ งบลงทุนกว่า 1,200 ล้านบาท ในการขยายสาขาที่ 27 ซึ่งเป็นแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ล่าสุด ‘ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์” บนพื้นที่รวมถึง 50,000 ตร.ม.จำนวน 3 ชั้น ที่มาพร้อม 3 กลยุทธ์สำคัญ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ และก้าวสู่การเป็น LIFESTYLE & EXPERIENTIAL COMMUNITY ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในย่านราชพฤกษ์ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคต”สำหรับ 3 กลยุทธ์ที่สำคัญ ประกอบด้วย1. COMPLETE LIFESTYLE DESTINATION: การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน กับการเป็น EAT – SHOP – PLAY เดสติเนชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดและครบจบในที่เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ CUSTOMER INSIGHT และเทรนด์ความชอบของครอบครัวนักช้อปชาวราชพฤกษ์และพื้นที่ใกล้เคียง กับ 3 คอนเซ็ปต์ใหม่ EAT IN THE MOOD FOOD HUB ที่คัดสรรทั้งร้านอาหาร และไฟน์ไดน์นิ่งชั้นนำที่ดีที่สุด รวมทั้งศูนย์อาหารโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ EVERYDAY A FOOD HOUSE ที่มาพร้อมกับอาหารคุณภาพจากร้านดังในราคาสุดคุ้มไฮไลท์โซนอย่าง SKY CLUB แหล่ง HANGOUT บน ROOFTOP ที่ตอบโจทย์ไนท์ไลฟ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2566 SHOP IN TREND ยกระดับประสบการณ์สายช้อปแบบไม่มีเอ้าท์ที่ครบทุกความต้องการจากร้านค้าและสเปเชียลตี้สโตร์ชั้นนำมากมาย และ PLAY YOUR STYLE จัดเต็มความสนุกและความบันเทิงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครอบคลุมนักช้อปทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยมี NEW ZONING ครั้งแรกในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อย่าง COMMON PLAYGROUND กรีนสเปซสำหรับครอบครัวที่ประกอบด้วย PET PARK พื้นที่ของคนรักสัตว์เลี้ยง และพื้นที่กิจกรรมเอาท์ดอร์ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ รวมทั้งโซน PLAYLAND เสริมการเรียนรู้และพัฒนาการแก่เด็ก ๆ อีกทั้งหลากหลายซิกเนเจอร์แคมเปญและกิจกรรมพิเศษที่จะมีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2. PARTNERS INCLUSIVE GROWTH: การผนึกกำลังครั้งสำคัญกับพันธมิตรร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำที่สอดคล้องไปกับนโยบายการขยายสาขาในรูปแบบศูนย์การค้าแนวคิดใหม่ของ CRC ที่คัดสรรสินค้า และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า นำทัพโดย ROBINSON DEPARTMENT STORE, TOPS, SUPERSPORTS, B2S, POWER BUY รวมทั้งพันธมิตรร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำที่มาพร้อมความพิเศษมากมาย อาทิ ร้าน PET N ME แฟลกชิปสโตร์ที่มีสินค้าสัตว์เลี้ยงหลากหลายมากที่สุดสำหรับเพ็ทเลิฟเวอร์ ร้าน KFC ที่มาในรูปแบบกรีนสโตร์เอ้าท์ดอร์คอนเซ็ปต์ และครั้งแรกกับโซนคาเฟ่เอาท์ดอร์อย่าง CHURN SIGNATURE ที่มาพร้อมทั้งอาหารเบเกอรี่ และกาแฟรสละมุนสั่งตรงจากโรงคั่วในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียรวมทั้ง PARIS MIKKI ร้านครัวซองต์และขนมฝรั่งเศสอบสดใหม่ในทุกๆ วัน อีกทั้งไฮไลท์สำคัญอย่างร้าน MUJI ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศไทยที่มี 2 ชั้น เพื่อนำเสนอและบริการตามแบบฉบับญี่ปุ่นอย่าง ครบครัน กับโซนไฮไลท์อย่างโซนต้นไม้ MUJI GREEN, MUJI COFFEE CORNER และโซนให้คำปรึกษาเรื่องตกแต่งภายในบ้าน INTERIOR ADVISOR ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 23 ธ.ค. 65 นี้3. SUSTAINABLE COMMUNITY: เพื่อมุ่งเน้นตามนโยบาย CRC GREEN & SUSTAINABLE RETAIL และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ศูนย์การค้าจึงให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การนำ ‘ต้นราชพฤกษ์’ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “UNDER THE SHADE OF RATCHAPHRUEK” เพื่อให้เข้าถึงวัฒนธรรมของคนในชุมชน รวมทั้งช่วยสนับสนุนชุมชนในทุก ๆ ด้าน ในฐานะศูนย์การค้าที่เป็นของทุกคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SME ในชุมชน การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆอีกทั้งมีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ SOLAR ROOFTOP ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้ 5 ล้านกิโลกรัมต่อปี EV CHARGER ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย SOLAR CHARGER STATION บริการจุดชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงมีการออกแบบโดยใช้แสงธรรมชาติภายในศูนย์การค้าให้มากที่สุด อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนราชพฤกษ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้านตัวแทนพาร์ทเนอร์ธุรกิจรายใหญ่ผู้บริหารธุรกิจห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ที่มีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ถึง 8,100 ตร.ม. อย่าง นายโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการร่วมขยายธุรกิจครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมา ห้างโรบินสัน ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักช้อปกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกมาโดยตลอด และคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความมั่นใจในความพร้อมของศูนย์การค้ากับ 3 กลยุทธ์สำคัญสู่การเป็น LIFESTYLE & EXPERIENTIAL COMMUNITY ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวนักช้อปได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจึงพร้อมที่จะร่วม ส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือระดับในสาขาใหม่ล่าสุด ‘ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ราชพฤกษ์’ ครบครันด้วยสินค้าและบริการจากทุกกลุ่มสินค้าทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ชั้นนำระดับโลกราว 500 แบรนด์ จำนวน 2 ชั้น ภายใต้การออกแบบที่ใช้วัสดุที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีสวนต้นไม้ที่ร่มรื่น โดยมีการนำนวัตกรรมการหล่อเลี้ยงพลังงานและการช่วยสังเคราะห์แสงของต้นไม้ด้วย LED ชนิดพิเศษ ซึ่งให้พลังงานเทียบเท่าพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฮไลท์สำคัญในการออกแบบตกแต่งครั้งนี้ด้วย และที่สำคัญห้างโรบินสันยังมีการนำเสนอหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย ในฐานะผู้นำแพลทฟอร์มออมนิชาแนลที่ผสานการช้อปปิ้งทั้งห้างฯและออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็น ROBINSON CHAT & SHOP, PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน รวมถึง CENTRAL APP เว็บไซต์ WWW.CENTRAL.CO.TH และ FACEBOOK FANPAGE ROBINSON DEPARTMENT STORE ซึ่งห้างโรบินสันเชื่อว่าจะเป็นส่วนเติมเต็มในการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ครอบครัวชาวราชพฤกษ์ได้อย่างแน่นอน”ทั้งนี้ นายฟิลิปป์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “การเปิดศูนย์การค้าโรบินไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตั้งใจที่จะสร้างความคึกคักในการจับจ่ายแก่พื้นที่ราชพฤกษ์เท่านั้น แต่เรามั่นใจว่าสาขานี้จะเป็นแฟลกชิปสโตร์และไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัวนักช้อปชาวราชพฤกษ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเรามีแผนในการพัฒนาธุรกิจของศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในสาขานี้และสาขาอื่นๆ เพื่อเป็น LIFESTYLE & EXPERIENTIAL COMMUNITY ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต และครองใจทุกครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศ”สำหรับ “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 10.00 -22.00 น. โดยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK FANPAGE: ROBINSON LIFESTYLE RATCHAPHRUEK และ ROBINSON DEPARTMENT STORE RATCHAPHRUEK