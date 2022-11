“เดอะมอลล์” ทุ่ม 4 หมื่นล้านปีหน้า รีโนเวตใหญ่-เร่งสร้างเอ็มสเฟียร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์กรุ๊ปลุยหนักปีหน้า ทุ่มงบก้อนโต 4 หมื่นล้านบาทรีโนเวตใหญ่บางกะปิกับบางแคสู่ไลฟ์สโตร์ พร้อมสร้างต่อเนื่องดิเอ็มสเฟียร์ และปรับใหญ่สยามพารากอนนางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในปีหน้า (2566) เดอะมอลล์มีแผนที่จะใช้งบประมาณมากกว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการใช้งบที่มากอีกปีหนึ่งในการพัฒนาโครงการเก่าด้วยการรีโนเวตและการสร้างโครงการใหม่ต่อเนื่องโดยงบ 20,000 ล้านบาทจะใช้ในการรีโนเวตครั้งใหญ่เป็นโฉมใหม่ทั้ง 2 สาขา คือ เดอะมอลล์บางกะปิ และเดอะมอลล์บางแค ให้เป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เช่นเดียวกับที่เปิดไปแล้วที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ส่วนงบอีก 15,000 ล้านบาท จะใช้ในการสร้างต่อกับโครงการดิเอ็มสเฟียร์ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 และที่เหลืออีก 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการรีโนเวตครั้งใหญ่กับสยามพารากอน ซึ่งคาดว่าจะปรับต่อเนื่องแล้วเสร็จปลายปี 2567สำหรับการรีโนเวตสาขาบางกะปินั้น บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาย่านนั้นให้เป็นย่านการค้าแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบทั้งศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โดยจะเจรจากับทางแม็คโครซี่งเป็นของกลุ่มซีพี และตะวันนา ที่เป็นของกลุ่มไทยเบฟ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและเชื่อมโยงพื้นที่เข้าด้วยกันส่วนเดอะมอลล์บางแคน้ัน นอกจากรีโนเวตใหญ่แล้ว บริษัทฯ ยังมีที่ดินเหลืออีกประมาณ 5-6 ไร่ จะขยายที่จอดรถเพิ่ม และมีโครงการจะสร้างที่อยู่อาศัยด้วย คาดว่าหากโครงการทั้ง 2 แล้วเสร็จจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 30%“ตามแผนยุทธศาสตร์โรดแมปของกลุ่มเดอะมอลล์ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาย่านธุรกิจการค้าและย่านที่พักอาศัยที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ตอบรับกับแผนการพัฒนาสร้างความเจริญของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะแผนการสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและเส้นทางคมนาคม โดยศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ทุกสาขาตั้งอยู่ใน Key Strategic Location ทำเลทองที่มีศักยภาพสูงและเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลักของกรุงเทพมหานคร และจากความสำเร็จในการพลิกโฉมของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ บริษัทได้เร่งเดินหน้าปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่ อีกของ 2 สาขาที่สำคัญ คือ “เดอะมอลล์ บางกะปิ” และ “เดอะมอลล์ บางแค” สู่ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” และ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค” นางสาวศุภลักษณ์กล่าวโดยทั้ง 2 สาขาจะเป็นแฟลกชิปสโตร์ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุด ย่านบางกะปิ และย่านบางแค ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตดีที่สุดของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Happy Place To Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หลักของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ รีเทลมิติใหม่ 2 ย่าน 2 มุมเมือง ที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนขยายการเติบโตและความเจริญของกรุงเทพมหานคร ดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง ทำย่านการค้าให้เป็น Urban Life ที่มีความสุข ตอบสนองทุกความต้องการของทุกเจเนอเรชันศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ บนถนนลาดพร้าว-บางกะปิ แยกบางกะปิ และลำสาลี โดยสถานีลำสาลีจะเป็นศูนย์รวมการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าหลัก 3 สาย คือ โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2566 และอีก 2 สาย คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล (แคราย-ลำสาลี) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีส้มสำหรับศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก โดยมีสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นเครือข่ายคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกนางสาวศุภลักษณ์กล่าวว่า โครงการ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” และ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค” ตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตที่สำคัญ เป็นศูนย์การค้าครบวงจร MEGA ALL-IN-ONE RETAIL & ENTERTAINMENT PROJECT บนพื้นที่ทั้ง 2 ศูนย์การค้ารวมกว่า 700,000 ตารางเมตร (บางกะปิ 350,000 ตารางเมตร, บางแค 350,000 ตารางเมตร) ที่จะสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะสร้างความโดดเด่นโครงการ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” และ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค” ตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตที่สำคัญ เป็นศูนย์การค้าครบวงจร MEGA ALL-IN-ONE RETAIL & ENTERTAINMENT PROJECT บนพื้นที่ทั้ง 2 ศูนย์การค้ารวมกว่า 700,000 ตารางเมตร (บางกะปิ 350,000 ตารางเมตร, บางแค 350,000 ตารางเมตร) ที่จะสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะสร้างความโดดเด่น• The Place That Prioritizes The Quality Of Human Lifeที่ที่ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต• The Place That Gives Innovation & Creative Spiritที่ที่รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์• The Place That Gives New Life Experienceที่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า• The Place That Acts As An Organic Component Of The Cityที่ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง• The Place That Harmonizes Humanitiy, Technology And Sustainabilityที่ที่มีการผสมผสานระหว่าง humanitiy เทคโนโลยี และความยั่งยืนโดยมี Winning Formula สูตรแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่• Key Strategic Location : ทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร• Key Project Composition : องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร เพียบพร้อม และสมบูรณ์แบบ• Efficient & Impact Marketing Strategies : กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ• Extensive Experiences & High Capability : ทีมงานที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ• Togetherness & Strong Commitment : ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันการ Rebranding เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ ทำให้เดอะมอลล์ กรุ๊ป ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถกวาด 4 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก RETAIL ASIA AWARD 2021 คือรางวัล MALL OF THE YEAR, BRAND TRANSFORMATION OF THE YEAR, STORE DESIGN OF THE YEAR และ SUPERMARKET OF THE YEAR, รางวัล ASIA PACIFIC ENTERPRISE AWARD 2022 ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยม CORPORATE EXCELLENCE AWARD และแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม INSPIRATIONAL BRAND AWARD ได้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถและความพร้อมของเดอะมอลล์ กรุ๊ป เราจึงได้นำความสำเร็จดังกล่าวใช้งบลงทุน 20,000 ล้านบาทมาพัฒนาปรับโฉม เดอะมอลล์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ บางแค ครั้งยิ่งใหญ่ ให้เป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เป็นอาณาจักรแห่งความสุข เพียบพร้อม และสมบูรณ์แบบ ภายใต้ 3 องค์ประกอบหลัก• URBAN ได้ยกระดับความครบครันทันสมัย เสมือนยกห้างพารากอนมาไว้ที่นี่ ด้วยการปรับโฉมใหม่ทุกพื้นที่ทุกมิติ มี Platform เชื่อมตรงจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เข้าสู่ตัวตึกทั้ง 2 สาขา ในส่วนห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าจะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันแบบลงตัวไร้รอยต่อ เป็น Seamless Shopping Experience• LIFE ได้รวบรวมรูปแบบของความสุขในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย แบรนด์ใหม่ๆ มีเพิ่มขึ้น รวมถึง Concept ใหม่ๆ ของแต่ละร้านค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลาย อีกทั้งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ มอบความสุข ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแค จะเป็นแฟลกชิปสโตร์ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดNATURE มีการออกแบบ ด้วยการรังสรรค์สุนทรียภาพแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้งดงาม เปรียบเสมือนเป็นบ้านที่สอง เพื่อการพักผ่อนและสันทนาการนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด กล่าวว่า “หลังจากประสบความสำเร็จในการ Rebranding ปรับโฉมของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดียิ่งทั้งจากกลุ่มลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซัปพลายเออร์ แบรนด์ ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มาที่ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้ามากขึ้น สำหรับกลยุทธ์หลักทางการตลาด เรายังคงเน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เป็นหัวใจสำคัญเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทุกเจเนอเรชัน จากความแข็งแกร่งของความเป็นผู้นำในการสร้างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ครบวงจร รวมกับทำเลที่ตั้งของ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” บนถนนลาดพร้าว-บางกะปิ และ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค” บนถนนเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก ที่เป็น Key Strategic Location สำคัญของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่รอบ 10 กิโลเมตรของ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” มีประชากรกว่า 2 ล้านคน และมีประชากรดิจิทัลสูงถึง 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่พัก คอนโดมิเนียม มากกว่า 1.2 ล้านยูนิต ส่วน “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค” มีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน และมีประชากรดิจิทัล 3.5 ล้านคน มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่พัก คอนโดมิเนียม มากกว่า 700,000 ยูนิต ถือเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดของฝั่งธนฯ โดยคาดว่าหากโครงการทั้ง 2 แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกให้ศูนย์การค้ามากกว่า 30%”นางสาวอัญชลี พัฒนอนันต์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Leasing & Property บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์การค้าของกลุ่มเดอะมอลล์ เราเชื่อมั่นว่าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ และบางแค จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของย่านบางกะปิ บางแค ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด ที่สามารถดึงดูดนักชอปได้ทุกเจเนอเรชันโดยทั้ง 2 ศูนย์การค้าจะถูกรังสรรค์ให้เป็นอาณาจักรศูนย์การค้าที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าน มีร้านค้ามากกว่า 1,000 ร้านค้า/สาขา โดยนอกจากจะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ผู้ประกอบการร้านค้า ซัปพลายเออร์ที่แข็งแกร่ง เรายังได้เพิ่ม Key Anchor และ Key Magnet ร้านค้าชั้นนำ แบรนด์สินค้าใหม่ๆ เพื่อเป็นการยกระดับและขยายกลุ่มลูกค้า พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มมากขึ้น ดังนั้น เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ จึงเป็น MEGA ALL-IN-ONE RETAIL & ENTERTAINMENT PROJECT โดยเรามีสินค้าครบครันทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Fashion, Beauty, Gold & Jewelry, Lifestyle, Heath & Wellness, Digital & Technology, Financial Hub, Gourmet Market Food & Dining, Edutainment & Entertainment และ Attractions พร้อมเตรียมพบกับ Harborland ในรูปแบบใหม่ Harbor World ด้วย Concept ใหม่ที่แตกต่างจากสาขาอื่นๆ รวมถึงโรงภาพยนตร์ SF ที่ได้ยกระดับโรงภาพยนตร์เป็น SFX World-class และ Fitness First ที่ออกแบบตกแต่ง Design ใหม่ และเตรียมเครื่องเล่นที่ทันสมัยไว้รองรับลูกค้ามากมาย โดยเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค พร้อมเผยโฉมใหม่ 2 ย่าน 2 มุมเมือง ในเดือนธันวาคม 2566”