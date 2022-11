เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ยกทัพของขวัญอัพความสุข พร้อมสินค้าลดสูงสุด 50% พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย 28 พ.ย. 65-12 ม.ค. 66

เพื่อมอบความคุ้มค่าทุกการช้อปให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้จัดแคมเปญพบโปรโมชั่นสุดพิเศษ แบบพลัสๆกับมหกรรม EXTRA OFFERS++ เมื่อช้อปภายในห้างฯ อาทิ•EXTRA DISCOUNT++ รับคูปองส่วนลดสูงสุด 40% (เมื่อช้อปครบทุก 1,000 - 10,000 บาท หรือใช้คะแนน M Point 80-1,000 คะแนนแลกรับ)•EXTRA GIFT++ สมาชิก M Card เมื่อช้อปสะสมครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ Oversize Plus + Bag มูลค่า 390 บาท (เฉพาะเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา) (28 พ.ย.65 - 3 ม.ค.66 )•EXTRA CASH VOUCHER++ สมาชิก M Card และลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA หรือ SCB เมื่อช้อปครบ 3,000 - 10,000 บาท รับ Cash Voucher/Cash Back รวมสูงสุด 3,500 บาท ( 16 ธ.ค.65 - 3 ม.ค.66 )•EXTRA CASH BACK++ บัตรเครดิต UOB และ Citi เมื่อช้อปครบ 3,000 - 40,000 บาท/เซลล์ สลิป รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,200 บาท•EXTRA HAPPINESS ++ ลุ้นรับ รถยนต์ Toyota Fortuner มูลค่า 1,889,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และ ร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ - ประเทศไต้หวัน และ กรุงเทพฯ- ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท เมื่อช้อปภายในห้างฯเดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอร์เทียร์, พารากอน และศูนย์การค้าเดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา ครบ 2,000 บาท ลูกค้า M Card รับ 1 สิทธิ์ พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ช้อปภายในห้างฯ ผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรเติมเงิน Visa รับ 2 สิทธิ์•EXTRA PRIVILEGES++ จากบัตร M Card และพันธมิตรบัตรเครดิตกว่า 13 บัตรฯ ที่มาร่วมมอบโปรโมชั่นจัดเต็มความคุ้มค่า ทั้งลดเพิ่ม/เงินคืน/คะแนนสะสมและของสมนาคุณแบบพลัสๆ รวมสูงสุด 30% ตลอดระยะเวลาจัดรายการและเพิ่มความพิเศษร่วมเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นี้ เฉพาะที่ EMPORIUM & EMQUERTIER กับรายการ “EMPORIUM HAPPINESS CELEBRATION” ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565•สมาชิก M CARD ช้อปในห้างฯ 5,000 บาท/ใบเสร็จ รับ M CASH COUPON สูงสุด 1,000 บาท•สมาชิก M CARD ช้อปที่แผนกพาวเวอร์มอลล์ 15,000 บาท/ใบเสร็จ รับ M CASH COUPON สูงสุด 1,500 บาท•สมาชิก M CARD ช้อปที่แผนก กรูเม่มาร์เก็ต 2,000 บาท/ใบเสร็จ รับกระเป๋า OVER HAPPINESS BAG มูลค่า 390 บาท•พร้อม EXTRA SURPRISE CELEBRATION PARADE ขบวนช้างขนความสุขแจกรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พร้อม “WEEKLY FESTIVITIES” กิจกรรมสร้างความสุขในแต่ละแผนก ทุกสัปดาห์นอกจากนี้ ตลอดเดือนธันวาคม ยังได้ร่วมกับพันธมิตรบัตรเครดิต จัดโปรโมชั่น EXTRA EXCLUSIVE++ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปีอีกมากมาย อาทิ “UOB | CITI SHOPPINESS” ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ต่อที่ 1 รับส่วนลดเพิ่ม/ เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 36% เมื่อใช้คะแนนแลกรับเท่ากับยอดซื้อ (ส่วนลดเพิ่มจาก M Card สูงสุด 20% และ ส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต UOB, CITI สูงสุด 20% ) ต่อที่ 2 ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับ GIFT VOUCHER 500 บาท และพิเศษยิ่งขึ้น++ กับรายการ “UOB | Citi MAKE MY DAY สายเปย์เฮสนั่น ช้อปยกห้าง” ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 และที่สุดแห่งโปรแรง “Boxing Day Sale แกะกล่อง ปลดล็อคความสุข” อัดความคุ้มค่าตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค. 65 ต่อที่ 1 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50% ต่อที่ 2 เสริมความพิเศษแบบ EXTRA ON-TOP++ รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 43% ใช้คะแนนแลกรับเท่ากับยอดซื้อ (ส่วนลดเพิ่มจาก M Card สูงสุด 23% และ ส่วนลดจากบัตรเครดิต SCB M VISA / Citi / ธนาคารกรุงเทพ / KTC / กรุงศรี ลดเพิ่ม/ เครดิตเงินคืนสูงสุด 20%) และตอบโจทย์ทุกการช้อป แบ่งชำระสบายๆ ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ 0% นาน 10เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 เพื่อมอบความคุ้มค่าส่งท้ายปีกับโปรโมชั่นแรงแบบเอ็กซ์ตร้าที่จะ “UPSIZE HAPPINESS++” ให้กับนักช้อปได้ช้อปสนุกส่งท้ายปีและต้อนรับปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จัดแคมเปญเติมความสนุกจัดเต็ม เอ็นจอยแบบพลัสๆไซส์จัมโบ้ แจกใหญ่กว่า 23 ล้านบาทมอบโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มส่งท้ายปี รวมมูลค่าของรางวัลแจกใหญ่กว่า 12.5 ล้านบาทและของรางวัลภายในอีเว้นท์รวมกว่า 11 ล้านบาท ระหว่างวันที่รวม 46 วัน ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา• JUMBO LUCKY DRAW ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นความสุขไซส์ใหญ่ รางวัลที่ 1 TOYOTA Fortuner 2.8 Legender 4WD 60th Anniversary มูลค่า 1,889,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน VIETJET บินตรงไป-กลับ 3 เส้นทางยอดนิยม ญี่ปุ่น ไต้หวัน หรือเวียดนาม รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 52,000 บาท รวมมูลค่า 1,300,000 บาท• ON TOP + + รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, UOB หรือ TMRW, CITI, AEON และ SCB ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 500 บาท, สมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับใช้ 150 Smile Points แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท, พิเศษเฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระและ งามวงศ์วาน ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, UOB หรือ TMRW, CITI, AEON และ SCB ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ลุ้นรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ เพิ่มสูงสุด 4,500 บาท• สมาชิกบัตร M CARD ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป รับ JUMBO BAG มูลค่า 390 บาทและสมาชิก M CARD ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 8,000 บาทขึ้นไป รับ WEEKENDER BAG มูลค่า 1,990 บาท พิเศษสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA , UOB หรือ TMRW , CITI , AEON และ สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ช้อปในศูนย์ฯ ครบตามเงื่อนไข รับ WEEKENDER BAG• AEON TOP SPENDERS สมาชิกบัตรเครดิต AEON สะสมยอดใช้จ่ายสูงสุด (สะสมขั้นต่ำ 1 ล้านบาท) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท รวมมูลค่า 420,000 บาทนอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, UOB หรือ TMRW, CITI , AEON, SCB และสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับตลอดแคมเปญพร้อมชวนลูกค้าสนุกลุ้นรางวัลในดินแดนความสุขกับ 3 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน , เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ และโคราช1. กิจกรรม JUMBO GACHAPON เกมส์กาชาปองไซส์ยักษ์ ลุ้นรางวัลใหญ่ Samsung Galaxy Z Flip4 มูลค่า 35,900 บาท จำนวน 11 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท และ 1 ล้าน M Point สมาชิกบัตร M CARD ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 700 บาท รับสิทธิ์เล่นเกมส์กาชาปอง 1 สิทธิ์ พิเศษ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW, CITI, AEON และสมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับ ช้อปในศูนย์ฯ เพียง 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ พิเศษสุด ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปในศูนย์ฯ เพียง 500 บาท รับสิทธิ์เล่นเกม 1 สิทธิ์ พร้อมลุ้นรางวัลบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่าสูงสุด 500 บาท2. กิจกรรม M CARD JUMBO JOY AR ร่วมสนุกเล่นเกมส์ AR ผ่าน M Card Application ลุ้นรางวัล M Point รวมมูลค่า 3,000,000 M Point และ ของรางวัลจากหลากหลายแบรนด์ดัง3. กิจกรรม JUMBO JOY PHOTO ถ่ายรูปเก็บโมเม้นท์ความสุขแบบพลัสไซส์ โดยร่วมกับ Sculpture Bangkok ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ โคราช สิทธิพิเศษเฉพาะ ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA รับสิทธิ์ ถ่ายภาพฟรี เพียงแสดงใบเสร็จที่ช้อปภายในศูนย์ฯ หรือห้างฯ ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ครบ 800 บาทขึ้นไป (เฉพาะที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และ งามวงศ์วาน จำนวนจำกัด)M ONLINE APPLICATION โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดแอปเดียวที่ให้คุณช้อปสินค้าได้ครบทุกห้าง เสมือนยกห้างฯ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และเอ็มไลฟ์สโตร์ มาไว้บนมือถือ ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปีมอบของขวัญสุดพิเศษสำหรับนักช้อปออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดแคมเปญ “M ONLINE THE GREAT HAPPY NEW YEAR” รวมแบรนด์ดังลดแรงสูงสุด 80% กรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 900 บาท ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ลดเพิ่มสูงสุด 1,500 บาท* พิเศษช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป* รับฟรีหมอนผ้าห่ม สุด Exclusive FIFA World Cup Qatar 2022 มูลค่า 600 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตร SCB M VISA ทุกประเภท ลูกค้าบัตรเครดิตอื่นที่ร่วมรายการ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,400 บาท* ลูกค้าบัตร VISA ช้อปครบตามเงื่อนไขรับฟรี!! กระเป๋า Visa Tote bag ลูกค้าบัตรเครดิต Citi ช้อปครบตามเงื่อนไขรับฟรี!! กระเป๋า I am CITI bag หรือเลือกช้อปแบบแบ่งชำระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน จากบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดที่ร่วมรายการ พร้อมมอบความสุขส่งตรงถึงบ้านคุณกับบริการส่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมบริการห่อของขวัญ เขียนการ์ดอวยพร ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดส่งฟรีทั่วไทยเมื่อมียอดช้อป 1,500 บาทขึ้นไป* ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 เพียงคลิกซื้อผ่าน M ONLINE APP ตลอด 24 ชั่วโมง