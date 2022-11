เติมเต็มความสุข รอยยิ้ม ไปกับต้นคริสต์มาสรักษ์โลก “Circular Living X’mas Tree 2022: SIAM SMILEY Celebration Infinite Happiness”

ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก “Circular Living X'mas Tree 2022” ยังคงคอนเซปต์ดีไซน์ที่มุ่งเน้นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นความร่วมมือเป็นปีที่ 5 ระหว่างสยามพิวรรธน์และ GC มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ในปีนี้ Circular Living X’mas Tree 2022 เกิดจากการนำพลาสติกใช้แล้วหลากหลายประเภทมาดีไซน์ เช่น ขวดน้ำดื่ม, กล่องหรือวัสดุพลาสติก, แก้วพลาสติก, ฝาขวด, แผ่นซีดี, และช้อนส้อมพลาสติก มาสร้างสรรค์ด้วยไอเดียสุดเก๋ ให้กลายเป็นต้นคริสต์มาสในดีไซน์รูปทรงกลม เพื่อสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพันธมิตรอย่างแบรนด์ Smiley ที่มาร่วมสร้างสีสันในแคมเปญฉลอง 50 ปี Smiley พร้อมกับการตกแต่งศูนย์การค้าสยามพิวรรธน์ ทั้ง 3 ศูนย์และต้นคริสต์มาสรักษ์โลกด้วยสัญลักษณ์หน้ายิ้มแห่งความสุขและความคิดเชิงบวก รวมถึงการส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่กัน โดยภายหลังการจัดแสดงวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ สยามพิวรรธน์ และ GC จะนำไปส่งต่อให้กับ “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” หรือระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและ upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลเพิ่มต่อไปกล่าวว่า “GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ต้องการสร้างสรรค์ให้เคมีภัณฑ์เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ และไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต เราให้ความสำคัญโดยมีนโยบาย ความมุ่งมั่น และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนความสมดุล ESG ธุรกิจต้องเติบโตควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาปรับใช้ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การอุปโภคบริโภค รวมถึงการกำจัดขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินงาน เพื่อมุ่งลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนGC ไม่ได้มุ่งเน้นที่แค่ทำตัวเราให้ดี แต่พร้อมสร้าง Solutions และหาแนวร่วม (Collaboration & Inclusiveness) กับทั้งคู่ค้า ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ตลอดจนผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดย GC ได้ร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย รวมถึงการเป็น Sustainability Partner กับสยามพิวรรธน์ซึ่ง GC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำ Circular Living X’mas Tree 2022 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่ นำไปสู่การในการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยในปีนี้ พลาสติกที่นำมาตกแต่งจะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผ่าน YOUเทิร์น Platform ของ GC ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับพลาสติกได้อย่างครบวงจร เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างไม่สิ้นสุด ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทุกคนจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย”เปิดเผยว่า “บริษัทพร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับศูนย์การค้าทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์และสยามคิสคัฟเวอรี เพื่อให้พร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าในทุกเจเนอเรชั่น ซึ่งแต่ละศูนย์การค้าจะมีโพสิชั่นนิ่งที่แตกต่างกัน การวางกลยุทธ์จะแตกต่างกันด้วย”สำหรับสยามดิสคัฟเวอรี ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่มีความยูนีค เหมาะกับไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ การนำเสนอร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ จึงถูกปรับให้เหมาะสม โดยในปีนี้ มีการปรับโซนนิ่งต่างๆ พร้อมเพิ่มแม็กเน็ตเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า ทั้งในส่วนของแฟชั่น ร้านอาหาร สินค้ารักษ์โลก ฯลฯ“วันนี้สยามดิสคัฟเวอรีมีแม็กเน็ตที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นหมวดแฟชั่น ที่มีความเฉพาะ โดดเด่น สินค้าออแกนิค Club21 ฯลฯ รวมถึงแบรนด์เนมชั้นนำและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การเป็น The Real ECO Lifestyle System หรือเป็นศูนย์การค้าแห่งการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ โดย ECO ในแบบฉบับของสยามดิสคัฟเวอรี่ จะไม่ใช่จำกัดแค่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการรักษ์โลกสยามพิวรรธน์ถือเป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของไทยที่เริ่มต้นทำเรื่องความยั่งยืนนับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัท เรายึดมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาโครงการภายใต้สยามพิวรรธน์ โดยมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า “การสร้างคุณค่าร่วม” (Shared Values) สร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ อีกทั้งยังมีแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบร่วมสร้าง (Co-Creation) ด้วยการหาพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกันมาร่วมดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่วันนี้ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยลำพัง ต้องมีการผสานศักยภาพร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งในปีนี้สยามดิสคัฟเวอรีเดินหน้ากลยุทธ์คอลลาบอเรชั่น ในการร่วมมือกับพันธมิตรสร้างแม็กเน็ตใหม่ เข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่ ขณะที่ในปีหน้าจะมีการปรับครั้งใหญ่ หลังจากที่ไม่ได้ปรับมานานถึง 5 ปีสยามพิวรรธน์มีเป้าหมายชัดเจนในการทำให้ศูนย์การค้า ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เกิด Zero Waste เรามี ECOTOPIA ไม่ใช่โครงการเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมด้วย ซึ่งการที่สยามพิวรรธน์ได้จัดทำเรื่องนี้ เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าเรื่องรักษ์โลก สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนสามารถทำควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้”โครงการต้นคริสต์มาสรักษ์โลกสยามพิวรรธน์ได้รังสรรค์เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขส่งท้ายปีที่ไม่เพียงแต่นำเสนอสิ่งสวยงามตระการตา สร้างความเพลิดเพลินใจในการช้อปปิ้งเพียงมิติเดียวเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาห่วงใยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีไลฟ์สไตล์รักษ์โลกสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมความมหัศจรรย์แห่งความสุขในรูปแบบรักษ์โลกได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มกราคม 2566 ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซา สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม#GC #GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCChemistryforBetterLiving #YOUเทิร์นแยกเพื่อให้ #SIAMSMILEY #CelebrationInfiniteHappiness #SMILEY