เริ่มแล้ว งาน “คอสเม็กซ์” วงการความงามห้ามพลาด วันนี้ถึง 3 พ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งาน “คอสเม็กซ์” (COSMEX) งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต ผู้รับผลิต และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ที่ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Beauty Beyond Boundaries” หรือ “คุณค่าความงามไร้ขอบเขต” และจัดขึ้นพร้อมกันกับงาน “อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย” (in-cosmetics Asia) งานแสดงส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายชั้นนำแห่งเอเชียแปซิฟิก ได้เปิดให้เข้าชมงานกันแล้วในวันนี้ และจะมีให้ชมไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)“กลุ่มผู้แสดงสินค้าที่มาร่วมงานกับเราในปีนี้รวมทั้งสองงานเป็นจำนวนกว่า 500 บริษัท ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสปัจจุบันมานำเสนอภายในงานนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมความงาม รวมถึงผู้สนใจอยากมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามเป็นของตนเอง สามารถเลือกคู่ค้าเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายในงานนี้ ซึ่งอุตสาหกรรมความงามเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เพราะความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล จะทำให้เกิดช่องว่างให้แบรนด์ใหม่แจ้งเกิดในตลาดได้มากขึ้น อีกทั้งช่องทางการขายแบบออนไลน์ที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้โดยตรง ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถทำการตลาดได้ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่อยู่มานานในตลาด และหากผลิตภัณฑ์ใหม่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรง ก็จะทำให้สามารถทำยอดขายได้ดีไม่แพ้เครื่องสำอางแบรนด์เช่นกัน” นางวราภรณ์กล่าวหนึ่งใน OEM รายใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมความงามกล่าวว่า เทรนด์ของเครื่องสำอางในปี 2566 จะยังคงเกาะกระแส Clean Beauty อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีวงขอบเขตขยายไปถึงเรื่องของส่วนผสมที่ไม่มีอันตรายต่อโลก รวมไปถึงการนำกากจากอุตสาหกรรมอื่นมาสกัดสารบางอย่าง เช่น การนำเปลือกส้มจากอุตสาหกรรมอาหารมาสกัดเป็นสารเพิ่มความขาวในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้นนอกจากนี้ อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามอง คือเทรนด์ของ Skinimalism หรือการลดขั้นตอนการบำรุงผิว ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนมีความเร่งรีบ จึงลดขั้นตอนการใช้ครีมบำรุงผิวลง ทำให้การดูแลผิวไม่ซับซ้อน และยังลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผิวลงด้วย ทำให้เครื่องสำอางกลุ่ม Hybrid หรือประเภท All in one จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น ครีมบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติของการต่อต้านริ้วรอย เพิ่มความขาว และให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว หรือโฟมล้างหน้าที่สามารถลบเครื่องสำอางและให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวได้ในเวลาเดียวกัน เป็นต้นสำหรับส่วนผสมที่จะได้รับความนิยม ผู้บริโภคจะเน้นส่วนผสมที่ให้คุณประโยชน์ชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยผู้บริโภคจะสืบค้นข้อมูลที่ปัจจุบันหาได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต และศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง และจะเกิดพฤติกรรมการมุ่งหาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมตามที่ต้องการมากกว่าการมุ่งหาเครื่องสำอางตามแบรนด์ โดยส่วนผสมในเครื่องสำอางที่ได้รับการยอมรับและผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นมีหลายรายการ เช่น สารที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผิว สารที่ช่วยลดริ้วรอย ลดการระคายเคือง กระชับผิว กระชับรูขุมขน ควบคุมความมัน สารที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิว ฯลฯผู้ออกแบบงาน Packaging กล่าวว่า เทรนด์ของ packaging เครื่องสำอางในปัจจุบันจะเป็น Eco Friendly and Sustainable Cosmetic Packaging บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนต่อปัจจุบันและอนาคต และใช้ทรัพยากรโลกอย่างคุ้มค่า ในส่วนของไทยฮูเวอร์เอง ปีนี้จะนำเสนอนวัตกรรม Mono Material Packaging ที่เป็นนวัตกรรมการเลือกใช้วัสดุเพียงชนิดเดียวในการผลิต แต่ยังคงคุณสมบัติการใช้งานได้เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุในการผลิตหลากหลายชนิด เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิล และนวัตกรรม Refillable Packaging ที่นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดขยะพลาสติก โดยทั้งสองนวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองเทรนด์ eco cosmetics packaging ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลพรินต์ที่ทาง HP นำเสนอในปีนี้ จะทำให้ลูกค้าสามารถผลิตงานบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยระดับ International Brand แต่สามารถสั่งผลิตได้ในจำนวนน้อย ซึ่งความพิเศษของงานคือ สามารถดูปรูฟงานพิมพ์บนวัสดุจริงได้ สามารถทำ promotion โดยใช้ QR Code ที่ไม่ซ้ำกันในบรรจุภัณฑ์ เพิ่มการพิมพ์แบบกันปลอม และ function Track & Trace รวมถึงมีสีพิเศษให้เลือกได้หลากหลายมากขึ้น และเป็นสีที่เหมาะสมสำหรับใช้ในวงการเครื่องสำอาง เช่น สีชมพูสะท้อนแสงภายในงาน คอสเม็กซ์ นอกจากการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และเนื้อหาที่อยู่ในกระแสความสนใจในปัจจุบันแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาโดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการเครื่องสำอางที่น่าสนใจอีกหลายหัวข้อ เช่น “เทรนด์เครื่องสำอางไทย ก้าวไกลไปตลาดโลก” “ถอดรหัสดิจิทัลมาร์เกตติ้ง พิชิตใจผู้บริโภคยุคใหม่” และ “จับให้ได้ ไล่ให้ทัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค” รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอป “แต่งหน้าครีเอตลุคสวยสุขภาพดี” โดยเมกอัพอาร์ติสท์ และยูทูบเบอร์ชื่อดัง เจ้าของช่องยูทูบ “เชื่อชัย” คุณชัย ปิลันธน์ ศรีวีระกุล “ลองเปลี่ยนแปรงแล้วจะปัง” โดยคุณนินิว-นิภารัตน์ ครูสอนแต่งหน้าชื่อดัง และ “Tips and Tricks in Melasma Therapy” สำหรับการผลิตเวชสำอางที่รักษาฝ้า โดยนายแพทย์ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ บริษัท คอส มิน่า จำกัดงาน “COSMEX” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยงาน COSMEX จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 100 งาน in-cosmetics Asia จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 101-104 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2686-7222 อีเมล: contactcenter@rxtradex.com เว็บไซต์ : www.cosmexshow.com