อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดใหญ่ ครบรอบเมทัลเล็กซ์ ครั้งที่ 36 ขนนวัตกรรมเครื่องจักรโลหการสุดล้ำกว่า 2,500 แบรนด์

ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทางอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ พร้อมจัดงาน “เมทัลเล็กซ์ 2022” ที่จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่ 36 แล้ว โดยยังคงคอนเซ็ปต์การแสดงเครื่องจักรโลหการที่ใหญ่สุดในอาเซียน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 16-19 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งนอกจากจะเป็นงานแสดงเครื่องจักรกลในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหการแล้ว ยังเป็นแหล่งนัดพบของคนในวงการอุตสาหกรรมโลหการที่มุ่งเน้นการขยายเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในอาเซียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่จะนำมาซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อไป“เมทัลเล็กซ์ จะเชื่อมโยงนักอุตสาหกรรมกับเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการใหม่ล่าสุด รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปโลหะแผ่นหรือ Sheet Metalworking เทคโนโลยีการผลิตลวดและท่อโลหะ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอีกมากมายอย่างครบครัน เพื่อให้อุตสาหกรรมโลหการทั่วทั้งอาเซียน พร้อมรับมือกับความท้าทายและการเติบโตอย่างเหนือชั้น และเนื่องจากงานนี้เป็นงานแรกที่จัดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค พื้นที่จัดงานเมทัลเล็กซ์ 2022 มีด้วยกัน 6 ฮอลล์ ไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงหลักๆ จะเป็นกลุ่ม Machine Tools ที่จัดแสดงในฮอลล์ 102-103 / กลุ่ม Metrology, Tools & Tooling จัดแสดงในฮอลล์ 101 / กลุ่ม Sheet METALEX ที่เป็นเทคโนโลยีพับ ปั๊ม และตัดแผ่นเหล็กและวัสดุโลหะอื่นๆ, Welding, Smart Wire & Tube นำเสนอเครื่องจักรเพื่อการเชื่อมที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ดังระดับโลกเพื่อการแปรรูปลวดและเคเบิ้ล เครื่องดัด ตัดท่อประสิทธิภาพสูง จัดแสดงในฮอลล์ 100 โซนพาวิลเลี่ยนนานาชาติ และโซน Robot ขุมพลังแห่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ออโตเมชั่นและโซลูชั่นโลหการระดับแนวหน้า จัดแสดงในฮอลล์ 99 ส่วนฮอลล์ 98 จะเป็นกลุ่ม Factory Automation, Pump & Valves รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือขนาดเล็กลี่คลายและเปิดประเทศให้เดินทางกันได้ตามปกติ มั่นใจว่าผู้ประกอบการจากทั่วโลกจะเดินทางมารวมกันในงานนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 85,000 คน และมูลค่าการซื้อขายภายในงานจะมีไม่ต่ำกว่า 6.5 พันล้านบาทอย่างแน่นอน” นางวราภรณ์กล่าวพื้นที่จัดงานเมทัลเล็กซ์ 2022 มีด้วยกัน 6 ฮอลล์ ไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงหลักๆ จะเป็นกลุ่ม Machine Tools ที่จัดแสดงในฮอลล์ 102-103 / กลุ่ม Metrology, Tools & Tooling จัดแสดงในฮอลล์ 101 / กลุ่ม Sheet METALEX ที่เป็นเทคโนโลยีพับ ปั๊ม และตัดแผ่นเหล็กและวัสดุโลหะอื่นๆ, Welding, Smart Wire & Tube นำเสนอเครื่องจักรเพื่อการเชื่อมที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ดังระดับโลกเพื่อการแปรรูปลวดและเคเบิ้ล เครื่องดัด ตัดท่อประสิทธิภาพสูง จัดแสดงในฮอลล์ 100 โซนพาวิลเลี่ยนนานาชาติ และโซน Robot ขุมพลังแห่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ออโตเมชั่นและโซลูชั่นโลหการระดับแนวหน้า จัดแสดงในฮอลล์ 99 ส่วนฮอลล์ 98 จะเป็นกลุ่ม Factory Automation, Pump & Valves รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับไฮไลท์ของงานเมทัลเล็กซ์ในปีนี้ มีการจัดแสดงพิเศษถึง 3 โซนด้วยกัน ได้แก่1. ส่วนแสดงพิเศษ โซน R – Robotics Cluster Pavilion พบทุกคำตอบจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน เกี่ยวกับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ การออกแบบซอฟต์แวร์ การผลิตแบบลีน การวางระบบ SI การพัฒนาและเตรียมบุคลากรสำหรับการผลิตยุคใหม่ จัดขึ้นบริเวณ ฮอลล์ 1032. ส่วนแสดงพิเศษ โซน A – Additive Manufacturing เสริมคุณค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วย Additive Manufacturing (การผลิตแบบเติมเนื้อ) ที่กำลังมาแรง ผ่านความครบครันของเทคโนโลยีและโซลูชั่นหลากหลายด้านการพิมพ์ 3 มิติ ที่ฮอลล์ 1033. ส่วนแสดงพิเศษ โซน S – Smart Materials โซนพิเศษที่จะเผยโฉมวัสดุอัจฉริยะดาวรุ่งและวัสดุมวลเบาเพื่อการผลิตยุคใหม่ เช่น อลูมิเนียม และวัสดุทดแทนที่จะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม New S-Curve, Mega Project และอีกมากมาย ชมกันได้ที่บริเวณฮอลล์ 98นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดง หมวด High Tech @METALEX จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยสุดไฮเทคระดับโลก เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยมีไฮไลท์เครื่องจักรที่น่าสนใจ อาทิ เครื่อง Fiber Laser Machine แบรนด์ AMADA ที่สามารถตัดเหล็กหนาถึง 32 มม. / เครื่อง Machining Center แบรนด์ ENSHU ที่ใช้งานง่ายและประหยัดพื้นที่ติดตั้ง เป็นต้น พื้นที่จัดแสดง หมวด First Time ตื่นตากับขบวนเทคโนโลยีที่นำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชีย ในอาเซียน และในประเทศไทย โดยมีไฮไลท์เครื่องจักรที่น่าสนใจ อาทิ เครื่อง Machining Center แบรนด์ MAKINO ที่ให้ประสิทธิภาพในการตัดเฉือนสูง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ / เครื่อง Machining Center แบรนด์ MAZAK ที่มีโต๊ะเอียงหมุนได้ในตัว สำหรับงานตัดเฉือนแบบ 5 แกนหลายพื้นผิวพร้อมกัน ช่วยในการตัดเฉือนรูปทรงที่มีความซับซ้อน / เครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำ แบรนด์ FLOW ที่มอบการตัดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและแม่นยำสูงถึง +/- 0.05 มม./นาที เป็นต้นโซนพาวิลเลี่ยนนานาชาติที่จัดแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทันสมัยจากประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งเครื่องจักรเทคโนโลยีของโลก รวม 7 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ และอิตาลีนอกจากการจัดแสดงต่างๆ แล้ว ภายในงาน ยังมีการจัดโปรแกรมสัมมนากว่า 20 หัวข้อ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “METALEX AI Forum 2022 บทบาท AI กับโลกยุคใหม่ในอุตสาหกรรม” “The 10th Metallurgy Forum การปรับตัวของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมไทย มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “SmartMove รวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนายานยนต์ไทย” เป็นต้น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / ศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด / บริษัทเออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด / บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้นอีกหนึ่งความพิเศษภายในงานวันแรก อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ร่วมจัดงานพิธีแลกเปลี่ยนกรอบความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น นายฮากิอูดะ โคอิจิ จะให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวงานเมทัลเล็กซ์ 2022 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ทาง www.metalex.co.th และนำรหัสยืนยันการเข้างานที่ได้รับทางอีเมลไปแสดงที่เคาน์เตอร์ Badge Printing เพื่อพิมพ์บัตรเข้าชมงาน พร้อมรับสูจิบัตรงานในรูปแบบดิจิทัลได้ฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก metalexpage ไลน์ @metalexexpo และอีเมล contactcenter@rxtradex.com หรือโทร. 0 2686 7222