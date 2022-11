สีสันแห่งการเฉลิมฉลอง "Push The Sky Away" เมคอัพคอลเล็กชันล่าสุดจาก THREE

THREE Cosmetics แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้การนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป หรือ ซีเอ็มจี (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยโฉมเมคอัพ คอลเล็กชันใหม่ล่าสุด Push The Sky Away ต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีนี้ ด้วยประกายแห่งสีสันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากท้องฟ้าและสรวงสวรรค์ เพื่อบอกเล่าที่มาของคำว่า Push The Sky Away วลีแห่งการปลอบประโลมและให้กำลังใจด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยน ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อยากลำบากไปได้ด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยม ในช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่นี้ ทาง THREE จึงร้อยเรียงแนวคิดเหล่านี้ รังสรรค์เป็นเมคอัพ คอลเล็กชัน ใหม่ล่าสุด Push The Sky Away ที่พร้อมให้ทุกคนได้เติมเต็มสีสันแห่งความสุขให้เปล่งประกายมากกว่าที่เคย พร้อมโอบรับช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และส่งต่อให้คนอื่นด้วย ให้เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมีความหมายและน่าจดจำ

Push The Sky Away เมคอัพคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด เติมเต็มประกายแห่งสุขด้วยสีสันแห่งการเฉลิมฉลอง

1.THREE Blink Wink Eye (Limited Edition) 5 เฉดสี - ราคา 1,250 บาท Blink Wink Eye อายแชโดว์และอายไลน์เนอร์ชนิดน้ำ เฉดสีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากท้องฟ้าและสรวงสวรรค์ เนื้อสัมผัสแบบไฮบริดเปลี่ยนเนื้อสัมผัสจากน้ำ เป็นแป้งได้ในระยะเวลาอันสั้น พร้อมประกายไข่มุกไล่ระดับ ที่แตกต่างกันทั้งความสว่าง และขนาด สามารถเพิ่มสีสันและความเปล่งประกายรอบดวงตาให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สามารถใช้เป็นอายแชโดว์ด้วยการเกลี่ยบาง ๆ ลงบนเปลือกตา หรือใช้เป็นอายไลเนอร์ ด้วยการวาดเป็นเส้น เกิดลุคที่โดดเด่น ติดทนยาวนาน

X01 CLOUND BUSTER [Limited Edition] สี Taupe เย้ายวนที่เปล่งประกายมุกสีเงิน และสีชมพู

X02 BRILLIANT MIND [Limited Edition] สี Peach Coral แสนหวาน ด้วยประกายมุกสีทอง และม่วง

X03 YOU ARE THE LIGHT [Limited Edition] สีกลีบกุหลาบสุดโรแมนติก พร้อมประกายมุกสีม่วง และน้ำเงิน

X04 BRILLIANT SKY [Limited Edition] สีชมพูสดใส ทอประกายมุกสีทอง และสีเทอร์ควอยซ์

X05 BRILLIANT WORLD [Limited Edition] สีทองเมทัลลิคที่ชวนให้เหลียวมอง มอบประกายมุกสีทอง และทองแดง

2.THREE Advanced Ethereal Smooth Operator Loose Powder [Limited Edition] ขนาด 10g. ราคา 2,200 บาท (ไม่มีส่วนผสมของพาราเบน) เนื้อแป้งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อผิวสัมผัสแบบ Super-Light กลืนไปผิวทันทีที่เกลี่ย ด้วยสี Soft Pink ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยขับให้ผิวดูสว่าง และโดดเด่นด้วยประกายมุกอ่อน ๆ ปกปิดความหมองคล้ำ และเพิ่มความกระจ่างใสให้เปล่งประกาย

3.THREE Daringly Demure Lipstick [Limited Edition] 2 เฉดสี - ราคา 1,250 บาท ลิปสติก 2 เฉดสีที่ให้เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด แต่ยังคงมอบเม็ดสีที่ชัดเจน สดใส และเปล่งประกาย ทั้งยังผสานกับสีของริมฝีปากได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยสูตร Moist Oil Veil พร้อมมอบความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนาน จากส่วนผสมจากน้ำมันหลายประเภท ทำให้เม็ดสีเกาะตัวแน่น และเกลี่ยได้อย่างง่ายบนริมฝีปาก ขับเรียวปากให้อวบอิ่มสุขภาพดี

X02 POSITIVE PUSHER [Limited Edition] ลิปสติกสีส้มสว่าง และสง่างาม เหมาะกับช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ พร้อมยกระดับจิตวิญญาณให้สดใส



X03 LIVE FOR TODAY [Limited Edition] ลิปสติกสีส้มอมแดง มอบลุคที่ดูสงบ มั่นใจ และเย้ายวน

และพิเศษเฉพาะเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น สำหรับสาว ๆ ที่ชื่นชอบเมคอัพ กับเซ็ต The Joy of Flawless Beauty ด้วยการให้สาว ๆ เลือกจับคู่แป้งชนิดใดก็ได้กับ Blink Wink Eye อายแชโดว์และอายไลน์เนอร์ในคอลเล็กชันใหม่ล่าสุดของ THREE ในราคาสุดเอ็กซ์คูลซีฟ เพียง 2,848 บาท (จากราคาปกติ 3,350 บาท)

นอกจากกิฟท์เซ็ตสุดพิเศษแล้ว ยังมีกิจกรรมเซอรไพรซ์ในช่วงเวลาแห่งความสุขทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทั้งทางหน้าเคาน์เตอร์และทางออนไลน์ พร้อมของรางวัลมากมายตลอด 2 เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง ภายใต้แนวคิด Joy with Activation เพื่อสร้างความประทับใจให้ทุกโมเมนต์ของการชอปปิงสนุกและเต็มไปด้วยความสุข