ยีนส์เลิฟเวอร์ต้องไม่พลาด "ROBINSON JEANS 2022"

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดยีนส์ ตอกย้ำความเป็นนัมเบอร์วันยีนส์เดสติเนชันของไทย จับมือพันธมิตรยีนส์ไทยแบรนด์และอินเตอร์แบรนด์ชั้นนำ จัดบิ๊กแฟร์ยีนส์แห่งปี “ROBINSON JEANS 2022” (โรบินสัน ยีนส์ 2022) ที่มาพร้อมที่สุดของความพิเศษมากมาย ทั้งบิ๊กอีเวนต์แฟชั่นรันเวย์อัปเดตเทรนด์ยีนส์ล่าสุด นำโดย 3 หนุ่มวง TRINITY และเหล่าดารายีนส์ไอคอนิก รวมทั้งเอ็กซิบิชันยีนส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟโชว์นวัตกรรมยีนส์ ยีนส์ลิมิเต็ด อีดิชัน ยีนส์คอลเลกชันพิเศษ และซูเปอร์ดีลสุดคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 65-6 พ.ย. 65 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และแผนกยีนส์ ห้างโรบินสัน รังสิต รวมทั้งหลากหลายช่องทางการชอปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯนางสาวธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจยีนส์ใน 3 ไตรมาสแรกของห้างโรบินสันยังคงมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีแบรนด์ใหม่เข้ามาช่วยเสริมทัพเพื่อตอกย้ำความเป็นนัมเบอร์วันยีนส์เดสติเนชัน ส่งผลให้ปัจจุบันมีแบรนด์ยีนส์จำหน่ายรวมกว่า 40 แบรนด์ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอินเตอร์แบรนด์และกลุ่มไทยดีไซเนอร์แบรนด์ โดยมีสัดส่วนฐานลูกค้าแบ่งเป็นกรุงเทพฯ 30% และต่างจังหวัด 70%จากความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการรุกตลาดยีนส์ในไตรมาส 4 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจับมือพันธมิตรชั้นนำทั้งอินเตอร์แบรนด์และไทยดีไซเนอร์แบรนด์มากกว่า 23 แบรนด์ ได้จัดบิ๊กแฟร์ยีนส์แห่งปี “ROBINSON JEANS 2022” ตอบทุกโจทย์ความต้องการในเรื่องยีนส์แก่นักชอป รวมทั้งให้นักชอบได้มาอัปเดตเทรนด์ยีนส์ที่ได้รับความนิยมของปีนี้กับการกลับมาอีกครั้งของกางเกงยีนส์ขากว้าง เอวสูง ทรงหลวมในสไตล์แฟชั่นของเหล่าวัยรุ่นยุค 90’s ที่นอกจากมุ่งเน้นไปที่ความร่วมสมัย ยังให้ความสำคัญต่อกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะ SUSTAINABILITY FASHION อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ CUSTOMER INSIGHT ของคนรักยีนส์แล้ว ยังคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้มีความคึกคัก และต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจยีนส์ของห้างฯ ให้เติบโตตามแผนที่วางไว้สำหรับความพิเศษของบิ๊กแฟร์ยีนส์แห่งปี “ROBINSON JEANS 2022” ประกอบด้วย1) การอัปเดตเทรนด์ยีนส์ผ่านแฟชั่นรันเวย์สุดยิ่งใหญ่ นำโดย 3 หนุ่มวง TRINITY เติร์ด - ปอร์เช่ - แจ๊คกี้ และทัพดารายีนส์ไอคอนิก ในคอนเซ็ปต์ “ART OF JEANS ON RUNWAY” กับการนำเสนอเทรนด์ยีนส์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนงานศิลปะที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการคิกออฟโปรเจกต์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักชอปคนรักยีนส์เป็นอย่างมาก2) เอ็กซิบิชั่ยีนส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก 6 แบรนด์ยีนส์ชั้นนำที่ไม่ควรพลาด! LEVI'S พบกับยีนส์รุ่นพิเศษ LEVI'S X ARTISTS 'แพน-ฐกฤต ครุธพุ่ม' ศิลปินรุ่นใหม่เจ้าของผลงานสร้างชื่ออย่าง OCTOBER29 (ออกโทเบอร์ ทเวนตี้ไนน์) ที่สร้างศิลปะบนพื้นที่สาธารณะมากว่า 10 ปี ผ่านการ์ตูน MONSTER กับคาแรกเตอร์ WHAT THE FUCK (WTF) HARA กับ “กางเกงยีนส์กระดุมทองคำ” กระดุมด้านหน้าใช้ทองคำหนัก 1 บาท และกระเป๋าหลังป้ายโลโก้ HARA สามเหลี่ยมทองคำหนัก 3 สลึง ในรูปแบบยีนส์ฟอกขาเดฟ รุ่นลิมิเต็ดอีดิชันที่มีอายุถึง 35 ปี นิยมยีนส์ กับยีนส์ผ้าใยกัญชงรักษ์โลกปลอดสารพิษ รุ่น LIMITED 01 ชูคอนเซ็ปต์ “สโลว์กว่า รักษ์โลกกว่า” ผ่านกรรมวิธีการผลิตจนได้เส้นใยที่เหนียวแน่น แข็งแรงกว่าเส้นใยผ้าฝ้ายถึง 3 เท่า ปลอดภัยและปราศจากเชื้อรา ให้สัมผัสที่สบายคล้ายผ้าลินิน JACK RUSSEL นำเสนอความเท่แบบลิมิเต็ด อีดิชัน ควบคู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ด้วยเสื้อแจ็กเก็ต รุ่น MEN IN BLACK สี SUPER BLACK โดดเด่นด้วยการเพิ่มลายเพนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ราคา 8,990 บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช และกางเกงยีนส์ทรง SUPER SKINNY สีน้ำเงินฟอก เพิ่มความเท่ด้วยลายเพนต์ และรอยขาดจาก HAND MADE ราคา 8,990 บาทเช่นกัน ซึ่งรายได้ทั้งหมดบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ BOVY นำเสนอ POCKET COLLECTION กับ CARGO POCKET กางเกงคาร์โกแต่งเทกซ์เจอร์ ผสานกับดีไซน์มิกซ์แอนด์แมตช์กับแจ็กเก็ตยีนส์ฟอกแบบทูโทน SIMPLE & RAW กับกางเกงยีนส์ COLLECTION “SS20 MILESTONE” ตัวแทนนิยามใหม่แห่งงานศิลปะ ด้วยการเย็บแบบ SASHIKO ซึ่งเป็นเทคนิคการเย็บเฉพาะแบบโบราณ ที่นิยมใช้ด้านสีขาวปักด้นด้วยมืออย่างประณีตเป็นลวดลาย และมีความพิเศษเมื่อสวมใส่อย่างต่อเนื่อง สีของกางเกงผ้ายีนส์ดิบที่เฟดออกจะทำให้ SASHIKO PATTERN ที่ดีไซน์ปักไว้ตามจุดต่างๆ ปรากฏชัดขึ้น สวยงามตามกาลเวลา พร้อมพบกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย3) ซูเปอร์ดีลสุดพิเศษมากมาย สินค้าลดสูงสุด 70% ฟรีคูปองเงินสด หรือ Digital Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อชอปครบ 2,000 บาท สมาชิกเดอะวัน รับส่วนลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนนแลกตามเงื่อนไข พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ พิเศษ! รับฟรีของสมนาคุณพิเศษจากแบรนด์ที่ร่วมรายการมากมาย ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 65-6 พ.ย. 65 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และแผนกยีนส์ ห้างโรบินสัน รังสิต รวมทั้งหลากหลายช่องทางการชอปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯนอกจากนี้ ยังมีความพิเศษอื่นๆ ที่พันธมิตรแบรนด์ยีนส์ไทยและอินเตอร์แบรนด์ชั้นนำนำมาเสริมความพิเศษแก่ “ROBINSON JEANS 2022” เช่นแบรนด์ Levi’s โดย นายชัยวัฒน์ เหล่าพัฒนวิโรจน์ Wholesale Lead บริษัท ลีวาย สเตารส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Levi’s นำคอลเลกชั่นพิเศษของแบรนด์ในหลากหลายรุ่น ที่มาพร้อมโปรโมชันและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Levi's REDTAB รับส่วนลดสูงสุด 750 บาท เมื่อชอปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด”ต่อกันที่แบรนด์ LEE และ WRANGLER โดย นายอำนาจ สุเมธาศร Head of Guess Group, Underwear Group, Denim Group, and Owned brand จาก Central Marketing Group กล่าวว่า “สำหรับแบรนด์ LEE และ WRANGLER มาพร้อมสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์คนรักยีนส์ทุกกลุ่ม พร้อมพบกับโปรโมชันชอป 1 ชิ้นรับส่วนลด 10% และเมื่อชอป 2 ชิ้นขึ้นไป ลดเพิ่มทันที 25%”