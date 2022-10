ธาพิดา นรพัลลภ รวมไอเทมเด็ดสีแดงสุดจี๊ดฉลอง 75 ปี ห้างเซ็นทรัล

ธาพิดา นรพัลลภ บอสสาวเก่งสายแฟชั่นแห่งห้างเซ็นทรัล ฉลอง 75 ปี ด้วย The Red Collection รวมไอเทมเด็ดสีแดงสุดจี๊ดสีไอคอนิกของเซ็นทรัล ที่คัดสรรจากแบรนด์ชั้นนำในทุกหมวดสินค้า ยกทัพกันมาช่วยสร้างสีสันให้ลุคของคุณและเสริมความปัง แถมยังเปิดตัว The Exclusive Collection จากแบรนด์ดังมากมายพร้อมโปรโมชันจัดเต็ม วันนี้-1 พ.ย. 65 ที่เซ็นทรัลทุกสาขา



***

ณัฏฐพร ชีวมงคล ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA), กฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ททท. และสุภัทรา ลิ้มประภากรชัย หัวหน้างานขายกรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการหลวง ขานรับนโยบายภาครัฐ หนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ในเทศกาล “Taste It All @Ratchaprasong 2022: The Royal Delights” วันนี้–30 พ.ย.65



***

ดร. มลฤดี เลิศอุทัย รอง กก.ผจญ.ฝ่าย New Business, Health&Wellness นำทีมผู้บริหาร นันธิยา วิทวุฒิศักดิ์ ผช.กก.ผจญ.ฝ่าย Business ventures, Central group และจารุวรินทร์ พัฒน์สถาพร ผอ.แบรนด์ท็อปส์วีต้า ร่วมเปิดตัวธุรกิจใหม่ “ท็อปส์วีต้า” โดยมี ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต ฉัฏฐพร จันทนยิ่งยง และเศรษฐิณิช ชนวราสุทธิศิริ ร่วมงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์



***

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (VitalLife Scientific Wellness Center) ในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ผ่านการรับรองจาก GHA ในระดับความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ประจำปี 2565 ณ เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา



***

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo 2022 ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกก.ผจญ.บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมด้วย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กก.ผจญ.เอสซีจี ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน และศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขึ้นเวทีเสวนาหัวข้อ "Leading Sustainable Business" ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



***

ทรูคอฟฟี่ โดย ณฐ เตชะวรรณเวคิน ผจก.ทั่วไป บจก.ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล พร้อมเปิดสาขาทรูคอฟฟี่แห่งใหม่ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยบรรยากาศร้านสไตล์ COZY MODERN ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ภากร มหพันธ์ แห่ง M Space สร้างสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจจากเส้นสายและบรรยากาศของพื้นที่บ้านสบขุ่น จ.น่าน แหล่งผลิตเมล็ดกาแฟชั้นเลิศของทรูคอฟฟี่ โดดเด่นด้วยโซน “Sustainability Merchandising Corner”



***

“25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC (ภาคเหนือ) ที่ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก จัดขึ้น โดยรับสมัครวันนี้-15 ต.ค. 65 ประกวดวันที่ 12 พ.ย. 65 สมัคร ได้ที่ พีร์-พัชรพงส์ ภูมิมาตร และซีน-จันทกานต์ แซ่ย่อง นำทีมหนุ่ม-สาวหน้าใส (ภาคใต้) เชิญชวนประกวดby PURE CARE BSC (ภาคเหนือ) ที่ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก จัดขึ้น โดยรับสมัครวันนี้-15 ต.ค. 65 ประกวดวันที่ 12 พ.ย. 65 สมัคร ได้ที่ https://forms.gle/LC3MhgfUMQD2DEEV9

วัตสัน ยกทัพขบวนสินค้ายอดนิยมที่ถูกคัดสรรมาอย่างลงตัว กับโปรโมชั่นBeauty Freedom ที่พร้อมตามใจ ให้ขาชอปเลือกชอปได้สบายกระเป๋าไม่ว่าจะลด 50%, 35% หรือ15% เลือกชอปหยิบของลงตะกร้าแบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

พิเศษในแต่ละสุดสัปดาห์ช่วงเสาร์อาทิตย์ กับWeekend Freedomที่มาพร้อมไฮไลท์สินค้าขึ้นแท่นกับส่วนลดลดสูงสุดถึง

50% และยังมีสินค้าพิเศษจากหมวดต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผิวหน้า สกินแคร์ แฮร์แคร์ เครื่องสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าอื่นๆ ในแบรนด์ของวัตสัน เข้าร่วมรายการให้เหล่าลูกค้าและสมาชิกได้ช้อปแบบจุใจ