ลิ้นติดโปรฯ คึกคัก..ก้อง-ท๊อป ชวน ช้อป ชิมอร่อยฟินก่อนหมดโปร!!

ตลาดของกินที่ฮอตสุดๆ นาทีนี้ที่เหล่านักชิมต่างบอกต่อว่าเป็นตัวจริง!! รวบรวมของอร่อยไว้มากที่สุด ใครพลาดแล้วจะเสียดาย ส่วนพ่อค้าแม่ขายยิ้มร่าขายดีมากๆ เงินสะพัดทุกร้าน ..ขนร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังมากว่า 1,000 เมนู!! ทั้งเมนูคาว หวาน ของทานเล่นกรุบกริบจากทั่วไทยเสิร์ฟให้สายชิม สายช้อป เลือกซื้อแบบจัดเต็มไปเลย สายช็อป สายชิม ห้ามพลาด.. วันนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ที่ชั้น B ฟิวเจอร์พาร์คใครมาแล้วต้องแวะมาซ้ำอีกครั้งสำหรับเทศกาลอาหารที่คนขายและคนซื้อตั้งตารอ ลิ้นติดโปรฯ จัดมาเพียบ ร้านเก่าขาประจำ และร้านใหม่ๆ เด็ดๆ มาที่เดียวช็อปของอร่อยได้ครบ พ่อค้าแม่ขายเป็นปลิ้มลูกค้าจับจ่ายแบบไม่มีอั้น แน่นๆทุกร้าน อาทิ บ้านปลาทูมหาชัย / ลูกชิ้นปลาสองพี่น้อง / เอกอร่อย พริกแกงใต้ / โปรดเรียกข้าว่าบ้าบิ่น/ หมูยอ วชาลิสา / อารีย์ รสเด็ด / พิมพิราหมี่กรอบ / ล้านนา / โชคอำนวย ซูชิ / มาดามมะลิ/ ครัวเมืองตรัง / เกาลัด(กำนัน) / กาละแมบ้านคุณย่า by ของฝากย่าปู / นม โส๊ด สด/ เฮียหงีกระเพาะปลาเยาวราช /แม่เล็กหมูหวาน เนื้อสวรรค์เนื้อเค็ม /สนั่นไข่หมึก /ข้าวหลามชุติมา/ ไส้กรอกอีสาน ดิว โดม เดียร์ / แม่เล็กแปดริ้ว by คุณอุ้ม / เจ้พริก กุยช่ายตลาดพลู / แคปหมู แม่ปราณี / ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ / กุยช่าย ราชวัตร / ขั้วตับ หมูตุ๋นนุ่มอร่อย(ตุ๋นยาจีนโบราณ)/ เก้าอร่อย ทอดมันสิงห์บุรี / 3 ลูกร้อยปี /My Mushroom / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง / เกี๊ยวบางทราย by กุ๊กไก่/ ครัวอรัญญา / บ้านลานตาล / บาลิกา น้ำปลาหวาน / อารีย์ รสเด็ด / Pikg Pork หมูกรอบชาชู / ติ๋มปลาสลิด / พรกมลทองม้วนสด / ยำหอยแซ่บสะท้าน / รัชฎาลุยสวน / Kunnook Orange Juice / ขนมเบื้องป้าแตน ม.เกษตร / อุไรรัตน์ เชียงใหม่ / จ๊อ ย.ยักษ์ยิ้ม / หมูกระด้ง เบคอนทอดน้ำปลา / น้ำพริกกรองทอง / บ้านโดนัท / ทอดมันเจ้าสัว/ เจ๊บี ยำขนมจีน / เจ๊บี ลูกชิ้นปลาเยาวราช / กุยช่ายมหานคร / ปุ๊ เรือสามรำ /แม่ป้อมเส้นจันทน์/ ติ่มซัมหลังจวน / กินดะ / ปิ่นมณีปลาส้มไรก้าง / แกงเขียวหวาน สะท้านฟ้า ( อ๊อดเจน ) Mrs.SOFT BREAD/ ขนมหม้อแกงแม่ยาย / หมูสะเต๊ะมังกรทองเยาวราช/ หมูยอ วชาลิสา / โทระ ไดฟูกุ / ไพฑูรย์ขนมจีนน้ำยา / มะม่วงเบาแช่อิ่ม พี่เล็กหาดใหญ่/ ทีเด็ดยำ / ข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนที / หมูทอดแหลก /ถั่วบางนารา /นายเกาะข้าวเกรียบเห็ดหอม/ เจ้แมวหมูย่างแดงกรอบ สูตรเมืองตรัง / ครัวตุ๊กตาน้ำพริก / โกหยีขนมจีบต้ม / Royal Crown Bekery / ลูกชิ้น เต๋าลุยสวน / ธีระชัยฟรุ๊ต / นันทวัน ขนมเปี๊ยะ /กนกกร ขนมเบื้องไทยตลาดพลู/ หมู หมู หมูทุบ / ขนมไข่โบราณ (เมืองนนท์) / โคตร-บ้า-บิ่น / ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง/ หอยจ๊อปูทอง เยาวราช ฯลฯภายในงานยังมีกิจกรรมแข่งขันสุดมันส์ให้ลูกค้าที่มาชมงานร่วมสนุก เพลิดเพลินเต็มที่ และเดินช้อปแบบไร้กังวลเพราะเราเตรียมมาตรการความปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 อย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทุกคน ชิม ช้อป แบบอิ่มหนำสำราญกันถ้วนหน้านักชิมนักช็อปที่สรรหาของอร่อย มาเพลิดเพลินชิมช้อป พร้อมโปรฯ แบบจัดเต็ม!! ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญ’65” วันนี้ถึงวันที่26 ตุลาคมนี้ ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น B มาพบกันนะจ๊ะ…