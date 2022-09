GISTDA นำทัพประชุม CEOS 2022 ชูการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนสู่สังคม Net Zero

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี 2023 หรือ CEOS Chair 2023 ได้นำเสนอสองประเด็นสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ นั่นคือ ประเด็นแรก “การลดการปลดปล่อยคาร์บอน” เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งจะสอดรับกับที่ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อปีที่แล้วที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608ส่วนประเด็นที่ 2 GISTDA ร่วมกับองค์กรด้านอวกาศ ได้แก่ NASA USGS ESA และ CSA ในการผลักดันเรื่อง New Space Economy ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภูมิภาคกำลังให้ความสนใจ โดย GISTDA ได้เสนอแนวทางในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาด้าน space ระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศและหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งกิจกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศสู่ภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอวกาศในระดับสากล ประเด็นดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุม CEOS Plenary 2023 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2565 ณ บียาริตส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่อไปนอกจากนี้ GISTDA ยังได้หารือกับหน่วยงานด้านอวกาศของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายแนวทางของ New Space Economy ให้ครอบคลุม Space Value Chain เช่น การสร้างและผลิตดาวเทียม หรือระบบนำส่งดาวเทียม เป็นต้นทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS Chair 2023 ของ GISTDA อีกด้วย