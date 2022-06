ค้าปลีกไม่พอ CPN เคลื่อนทัพ จะเอาดีโรงแรม เคลียร์ทางCENTEL

การตลาด – จับตา บทรุกครั้งใหม่ของซีพีเอ็น ลงสนามธุรกิจโรงแรมเต็มตัว หวังสร้างมิกซ์ยูสสมบูรณ์แบบ ทุ่มงบ 1 หมื่นล้านบาทใน 5 ปีจากนี้ ผุดโรงแรม 35 แห่ง ใน 27 จังหวัด ปั้น 3 แบรนด์ ตอบโจทย์ทุกเซ็กเมนต์ ดันสัดส่วนรายได้ 10% ยันไม่ซ้ำซ้อนกับเซนเทลแน่นอนบทรุกครั้งใหม่และเป็นการเคลื่อนทัพที่สำคัญไม่น้อยของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ที่ย่างก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมอย่างเต็มตัวเนื่องจากถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่พักแล้ว เป็นที่รู้กันดีว่า เป็นความรับผิดชอบของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) หรือเซนเทล/CENTEL ที่เป็นธุรกิจอีกขาหนึ่งของตระกูลจิราธิวัฒน์ที่แข็งแกร่งไม่น้อยขณะที่ใครๆก็รู้ว่า ซีพีเอ็น อยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์การค้าหรือรีเทลมาโดยตลอดจนเป็นเจ้าตลาด แต่การขยับตัวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม จึงเป็นความท้าทายซีพีเอ็นอย่างมากก่อนหน้านี้ซีพีเอ็น เคยชิมลางธุรกิจโรงแรมมาแล้วอย่างน้อย 2 แห่ง และก็ถือว่าไปได้ดีเช่นกันก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ระบาด คือโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการแรก และ อีกแห่งคือโรงแรมฮิลตัน พัทยา และมีรายได้จากโรงแรมทั้งสองนี้เพียงสัดส่วนแค่ 2% เท่านั้นเองจากรายได้รวมบริษัท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจหลักคือรีเทลหรือศูนย์การค้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านบาทแต่เป้าหมายหลักของซีพีเอ็น ต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้โรงแรมมากขึ้น อย่างน้อยเป็น 10% ในเบื้องต้นนี้แล้วทำไม ซีพีเอ็น จึงต้องกระโดดเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ทั้งๆที่ เซนเทล ก็ทำได้ดีอยู่แล้ว และจะไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับธุรกิจหลักของทางเซนเทลหรือไม่นั่นก็เพราะว่า กลยุทธ์หลักของซีพีเอ็นจากนี้ก็คือ การพุ่งเป้าหมายไปที่ การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส (Mixuse) สมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งแต่เดิมโมเดลมิกซ์ยูสของซีพีเอ็นคือ การพัฒนาศูนย์การค้าที่มีทุกอย่างในศูนย์ฯแห่งเดียวตอบโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแต่มิกซ์ยูสโมเดลใหม่ของซีพีเอ็นก็คือ การพัฒนาและผสมผสานธุรกิจบริการหลายอย่างในโครงการเดียวกันเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภค นักเดินทาง นักธุรกิจ นักช้อปปิ้ง ซึ่งก็คือ ต้องมีทั้ง ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า รีเทล โรงแรม คอนเวนชั่นฮอล์ รวมไปถึงที่อยู่อาศัยหรือเรสซิเดนเชียลทั้งคอนโดมิเนี่ยมแนวสูง และหมู่บ้านจัดสรรแนวราบทั้งนี้ตามแผนงาน 5 ปีของซีพีเอ็น วางแนวรุกมิกซ์ยูสไว้อย่างรอบด้านนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของซีพีเอ็น เปิดเผยถึงแผนงาน 5 ปี ว่า ช่วง 5 ปีจากนี้ ( ปี2565-2569) ซีพีเอ็นวางงบลงทุนรวมไว้ที่่ 120,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการใหม่และปรับปรุงโครงการเก่า โดยจะเพิ่มบทบาทและให้ความสำคัญมากขึ้นกับธุรกิจอื่นอีก 3สาขาที่เป็นมิกซ์ยูสมากขึ้น รวมเป็น 4 กลุ่มธุรกิจคือ ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นรายได้หลักอยู่ที่ 70%, ส่วนกลุ่มธุรกิจอีก 3 กลุ่มคือ กลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่มโรงแรม และกลุ่มที่อยู่อาศัย รวมสัดส่วน 30%โดยแต่ละกล่มทธุรกิจนั้น มีแผนหลักในช่วง 5 ปี ดังนี้ 1.ศูนย์การค้าหรือรีเทล จากปัจจุบันมี 36 โครงการ ใน 24จังหวัด จะพัฒนาเพิ่มอีก 14 โครงการ รวมเป็น 50 โครงการ , 2.ธุรกิจที่พักอาศัย ปัจจุบันมี 23 โครงการ จะพัฒนาเพิ่มอีก 45 โครงการ รวมเป็น 68 โครงการ, 3ธุรกิจอาคารสำนักงาน ปัจจุบันมี 10 โครงการ จะพัฒนาเพิ่มอีก 3 โครงการ รวมเป็น 13โครงการ และ 4. ธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันมี 2 โครงการ จะพัฒนาเพิ่มอีก 35 โครงการ รวมเป็น 37 โครงการซีพีเอ็นเอง มองว่า โรงแรม ก็ถือเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประการหนึ่ง เหมือนกับศูนย์การค้าหรือรีเทลทั่วไปสำหรับรายละเอียดแผน 5 ปี ของกลุ่มโรงแรมนั้น นางสาววัลยา ย้ำว่า กลุ่มโรงแรมนี้ วางงบไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนอีก 37 โครงการ กระจายไปใน 27 จังหวัด ด้วยห้องพักรวมมากกว่า 4,000 ห้อง ภายในปี 2569โดยจะขับเคลื่อนด้วย 3 กลยุทธ์หลัก เพื่อบุกเบิก ‘เศรษฐกิจการเดินทาง’ (Travel Ecosystem) คือ1. Complete Travel Ecosystem: มองธุรกิจโรงแรมมากกว่าการท่องเที่ยว แต่คือการเดินทางที่จะตอบโจทย์นักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ในทุกจุดประสงค์ ทั้งการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน, เพื่อการติดต่อธุรกิจ, หรือเพื่อการทำงาน และพักอาศัย หรือการผสมผสานทุกจุดประสงค์เข้าหากัน2. Create new standard of travel lifestyle: สร้างมาตรฐานการพักโรงแรมทั่วประเทศ ด้วยแบรนด์โรงแรมครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ พร้อมการ Synergy กับธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป3, Co-Creating with Communities: ผนึกกำลังชุมชน ส่งเสริมอัตลักษณ์ ต่อยอดและกระจายรายได้สู่ธุรกิจในท้องถิ่นกลยุทธ์การผนึกกำลังกับเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปด้วยนั้น ก็เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า ซีพีเอ็นไม่ได้ไปแข่งขันกับเซนทารา แม้แต่น้อย แต่จะเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่า ซึ่งเนื้อหาใจความหลัก ก็คือ ซีพีเอ็นเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโรงแรม ขณะที่ทางเซนทาราจะเป็นผู้ํัรับผิดชอบในการบริหารโ่รงแรมให้เนื่องจากซีพีเอ็น มีโครงการต่างๆอยู่ในมือบนทำเลที่ดีอยู่แล้วในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหรือโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตลอดจนโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ของสยามฟิวเจอร์ที่เป็นบริษัทในเครือ ซึ่งจะมีหลากหลายโครงการเดิมที่ยังมีศักยภาพและมีที่ดินรองรับในการพัฒนาอยู่แล้ว มิใช่เป็นการสร้างโรงแรมแยกออกมาโดดๆนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเซ็นทาราและเซ็นทรัลพัฒนาถือเป็นการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจโรงแรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายปีที่ผ่านมา เซ็นทาราได้ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในการบริหารและเปิดให้บริการโรงแรม “Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani” และนับต่อไปจากนี้ เรามีความยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาในโครงการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตควบคู่กันไป อีกทั้งยังตรงตามกลยุทธ์ด้านการเติบโตของเซ็นทารา ที่มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเข้าพักที่แสนอบอุ่น ให้กับนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในหลากหลายจุดหมายปลายทางทั่วประเทศในปีนี้ จะเริ่มต้นจาก โรงแรม“Centara Korat” ที่เราจะร่วมกันพัฒนาให้เป็น The Place to Be และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทาง ด้วยมาตรฐานและการให้บริการระดับ International Standard ของเซ็นทารา ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญของเซ็นทรัลพัฒนา ในด้านการพัฒนาโครงการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่แต่ละแห่งได้อย่างดีเยี่ยม เรายินดีที่การจับมือร่วมกันในวันนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีนับจากนี้”นายภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Property บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นหัวหอกหลักในการบริหารจัดการกับโรงแรม กล่าวว่า “เราเล็งเห็นโอกาสในการเข้ามาต่อยอดธุรกิจโรงแรมจากเดิมที่เรามีอยู่แล้ว โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของเมืองและจังหวัดต่างๆ สร้าง Big Impact ในระดับประเทศ ดังเช่นธุรกิจอื่นๆ ของเซ็นทรัลพัฒนา ด้วยจุดแข็งของธุรกิจโรงแรมที่มีทำเลดี, มีแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกเซ็กเมนต์ และความร่วมมือกันในธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาเองและในกลุ่มเซ็นทรัล ทำให้การมาพักอาศัยที่โรงแรมของเราเป็น Seamless Journey ที่แตกต่างจากโครงการอื่นที่มีอยู่ในตลาด”โดยวางแผนปักหมุดโลเคชั่นหลักทั้งในพื้นที่ที่มีโครงการอยู่แล้วและในที่ใหม่ๆ อาทิ โคราช, อุบลราชธานี, อยุธยา, ระยอง, ศรีราชา, ชลบุรี และเชียงราย เป็นต้น”การรุกคืบโรงแรมของซีพีเอ็น ในครั้งนี้ เตรียมการด้วยการพัฒนาโรงแรมถึง3 แบรนด์หลักด้วยกัน เพื่อกระจายกำลังในการครอบคลุมตลาดทุกเซ็กเมนต์ประกอบด้วย1.‘Centara’ แบรนด์ระดับ Upscale เป็นโรงแรมระดับฟูลเซอร์วิส (Full Service ) ส่วนระดับราคาห้องพักประมาณ 2,000 บาทขึ้นไปต่อคืน มีเป้าหมายพัฒนาจำนวน 4 แห่งเช่น Centara Korat, Centara Ayutthaya, Centara Ubon2. ‘Centara One’แบรนด์ระดับ Lifestyle Midscale ส่วนระดับราคาห้องพักประมาณ 1,700 - 2,000 บาทต่อคืน มีเป้าหมายพัฒนาจำนวน 8 แห่ง เช่น Centara One Rayongทั้งสองแบรนด์ดังกล่าวนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ซีพีเอ็นได้นำคอนเซ็ปต์ ‘Bleisure’ มาใช้ คือ Business + Leisure เพื่อตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการทำงานอีกด้วย3. ‘Go! Hotel’ แบรนด์ระดับ Premium Budget ส่วนระดับราคาห้องพักประมาณ 1,000 บาทต่อคืน มีเป้าหมายพัฒนาจำนวน 25 แห่ง มีแผนเปิดแล้ว 7 ทำเล คือ โคราช, อุบลราชธานี, อยุธยา, ระยอง, ศรีราชา, ชลบุรี และเชียงรายขณะที่แบรนด์ ‘Centara One’ กับแบรนด์ ‘Go! Hotel’ ซึ่งเป็นการต่อยอดแบรนด์มาจากธุรกิจค้าปลีกของเซ็นทรัลกรุ๊ปในเวียดนาม ถือเป็นแบรนด์ใหม่ แต่จะเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นกับโครงการของซีพีเอ็นเท่านั้นแผนการลงทุนนี้ ซีพีเอ็นมองว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยยังมีศักยภาพและมีการเติบโตในระยะยาว แม้ทุกวันนี้จะเผชิญกับปัญหาโควิดระบาด ส่งผลกรทบต่อตลาดท่องเที่ยวตกลงไปอย่างมาก ซึ่งก็เป็นไปเหมือนกันทั่วโลก แต่ในระยะยาวแล้วยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของประเทศไทยและยังคงสร้างรายได้หลักนายภูมิ กล่าวว่า เมื่อมองย้อนกลับไปพบว่า อัตราการเข้าพักโรงแรมในภาพรวมมีการเติบโตเฉลี่ย 10% ทุกปีนับต้ั้งแต่ปี2555-2565 ส่วนล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2565 ภาพรวมการท่องเที่ยวในเมืองไทยของคนไทยมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวแล้วมากกว่า 30 ล้านคนครั้ง เมื่อเทียบกับช่วงเมษายนปี 2562 ที่ก่อนเกิดโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวกันประมาณ 38 ล้านคนครั้ง ซึ่งหมายความว่่า การาท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่ประเทศอื่นในแง่ของการท่องเที่ยวอีกทั้งภาวะโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดกระแสการทำงานแบบใหม่ที่เรียกว่า เวิร์คฟอร์มโฮม (Work from Home)หรือ เวิร์คฟอร์ม เอนี่แวร์ (Work from Anywhere) รวมไปถึง เวิร์คเคชั่น (Workation) ก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้โรงแรมมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นด้วย“สำหรับโครงการแรกที่พร้อมเปิดตัวในเดือน ก.ย. 65 นี้คือ Centara Korat จำนวน218 ห้องซึ่งจะเป็นเครือโรงแรม (Chain Hotel) ระดับ International แห่งแรกของเมือง ซึ่งมี เซ็นทรัล โคราช และคอนโดฯ Escent โคราช อยู่แล้ว คาดว่าทั้งโครงการมิกซ์ยูสนี้จะมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท โดยโคราชเป็น gateway ไปสู่ภาคอีสานซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาได้บุกเบิกโครงการมิกซ์ยูส เซ็นทรัล โคราช เอาไว้แล้ว เราพบว่าตลาดโรงแรมในจังหวัดนี้ยังมีโอกาสเติบโต และการเข้าพักอาศัยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะนานขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวโคราช, นักเดินทางจากจังหวัดอื่นทั้งแบบเดินทางคนเดียวและแบบครอบครัว และที่น่าสนใจคือกลุ่มเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ และนักธุรกิจที่มีเป้าหมายในจังหวัดอื่นๆ เช่น บุรีรัมย์, อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น และโคราบยงเผ้นเมือวไมฦซ์ซิจร่ด้วย ” นายภูมิกล่าวนอกจากนี้ โครงการโรงแรม Centara Korat ยังเติมเต็มไลฟ์สไตล์การพักอาศัยและใช้บริการโรงแรม ตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ของลูกค้าในแบบ The best hotel and top dining destination in Korat ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในห้องพักที่สามารถรองรับลูกค้าได้แบบ Multi-Generation, รองรับการจัดงานและการประชุมด้วยห้องที่มีฟังก์ชั่นครบครันทันสมัย, และครั้งแรกของการรับประทานอาหารใน ‘House of Kin’ all-day & all-generations buffet, พร้อมเพลิดเพลินกับ Rooftop restaurant ที่มาพร้อมวิวเมืองโคราช และพลาดไม่ได้กับการช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อีกทั้งเรายังมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 สามารถใช้คะแนนได้ทั้งในส่วนร้านอาหารในโรงแรม หรือแลกคะแนน The 1 เป็น Centara The 1 ได้ง่ายๆ ผ่าน The 1 Application ในการชำระค่าห้องพักได้อีกด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แผนการพัฒนาธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศครั้งนี้ของซีพีเอ็น จะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการ ‘ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว’ สู่การ “ฟื้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”ขณะนี้ ทางกระทรวงฯ มีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม Staycation, Workation และ Digital Nomad นับเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง การขยายโครงการโรงแรมรวมถึงต่อยอดโครงการมิกซ์ยูสของเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้จะส่งผลบวกต่อแผนการพัฒนาดังกล่าวของกระทรวงฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศต่อไปทั้งนี้ ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/65 ของซีพีเอ็น มีรายได้รวม 8,072 ล้านบาท ลดลง 15% และกำไรสุทธิ 2,328 ล้านบาท ลดลง 39% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/64 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากผลการดำเนินงานหลักที่ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำและผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เติบโตขึ้น 23% และ 72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับนี่คือแผนงานในการรุกคืบกลุ่มธุรกิจโรงแรม อย่างเต็มตัวของ ซีพีเอ็น ที่คิดจะหันมาเอาดีทางธุรกิจโรงแรมท่ามกลางตลาดที่เปลี่ยนไป