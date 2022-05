เปิดแล้วยิ่งใหญ่ “เซ็นทรัล จันทบุรี” มิกซ์ยูสแห่งภาคตะวันออก เดินหน้าเปิดเมืองรับเศรษฐกิจฟื้น ดันท่องเที่ยวเติบโต ชูคอนเซ็ปต์ “มหัศจรรย์จันทบุรี”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศจังหวัด เปิดโครงการมิกซ์ยูสยิ่งใหญ่ “เซ็นทรัล จันทบุรี” มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท จิ๊กซอว์ล่าสุดเสริมแกร่งภูมิภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์จันทบุรี” เติมเต็มศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด โดยเซ็นทรัล จันทบุรี เป็นศูนย์การค้าแห่งที่ 37 ของเซ็นทรัลพัฒนา และเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยศูนย์การค้า, คอนเวนชั่นฮอลล์, คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย และโรงแรม โตรงการได้รับการออกแบบในรูปแบบ Semi-Outdoor ใกล้ชิดธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ถึง 4 ไร่ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้กับเมือง ประกอบไปด้วย Running Track, จุดจอดจักรยาน, เครื่องออกกำลังกาย, Social Park, Family Playground, Pet Playground, Café และยังเป็นโครงการแรกในต่างจังหวัดที่ทำ Sport Destination ด้วยพื้นที่ Multi-Purpose กว่า 4,000 ตร.ม.ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุดใจกลางเมือง พร้อมรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผนึกกำลังท้องถิ่นชูความโดดเด่นของจันทบุรีอย่างรอบด้าน สร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยพื้นที่สีเขียว ใส่ใจ well-being ของผู้คน พร้อมด้วยมาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัล จันทบุรี จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ ความภูมิใจของเมืองจันท์ที่ชูเสน่ห์เมืองจันท์รอบด้าน โดยเรามีความตั้งใจปั้นให้เป็นมากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่เทียบเท่าการเปิดเมือง บุกเบิก พัฒนาจังหวัด ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนจันท์ สร้างการเติบโตในทุกด้าน พร้อมนำความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 40 ปี มาพัฒนาโครงการ เพื่อเติมเต็มการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตให้คนจันท์ สะท้อนเอกลักษณ์ ชูสเน่ห์ของเมืองจันท์ให้เฉิดฉาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก พร้อมทั้งร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ดึง Local essence ร่วมสร้างเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวให้คนรู้จักเมืองจันท์มากยิ่งขึ้นในหลายมิติ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนในจังหวัด สะท้อนพันธกิจองค์กรที่เรายึดมั่นมาตลอด คือ Imagining better futures for all และเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนจันท์ สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์ สมกับคอนเซ็ปต์มหัศจรรย์จันทบุรี” นางสาววัลยากล่าวพบ 5 ไฮไลท์มหัศจรรย์ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี1. มหัศจรรย์แห่งการช้อปปิ้ง ยกขบวนแบรนด์ดังกว่า 150 แบรนด์ เตรียมช้อปชิม และแบรนด์ดังครั้งแรกในจันทบุรี อาทิ Uniqlo, Jaspal, Lyn, CC OO, CPS : Adidas, Skechers, Converse, Crocs, Havaianas และ Beautrium แบรนด์บิวตี้ครั้งแรกในจังหวัด จัดเต็มกับน้ำหอม เมคอัพ สกินแคร์และบิวตี้ไอเทมจากแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมโปรฯพิเศษทุกวัน, อิ่มอร่อยกับขบวนร้านอาหารชื่อดัง ครั้งแรก อาทิ Bonchon, AKA, Sizzler, FUJI, CoCo ichibanya, Oishi Biztoro, KOI The, KAMU KAMU, Krispy Kream, FRESH ME, BEAR MILK STICK, และ Mihimihi เป็นต้น ครบจบในที่เดียว Food Destination แห่งใหม่ในจันทบุรี, ศูนย์รวม IT & GADGET ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดของจังหวัด อาทิ iStudio, BANANA IT, J.I.B, Big Camera, Xiaomi by J MART, SAMSUNG, HUAWEI, TRUE, DTAC center by IT CITY, AIS และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมผนึกกำลังแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ B2S, Powerbuy, Supersports, Baan & Beyond, Tops และอื่นๆ อีกมากมาย เตรียมพบกับ Chanthaburi Cineplex ในระบบ LASERPLEX สุดยอดนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งระบบภาพ และเสียง พร้อมดีไซน์การออกแบบภายในที่หรูหรา ระดับเวิลด์คลาส 5 โรงภาพยนตร์ และขอแนะนำ 3 โซนสุดพิเศษ ให้คนจันท์และนักท่องเที่ยวได้เลือกช้อป ชิมของดีขึ้นชื่อ ได้แก่ โซนพลอยจันท์ ครั้งแรกของจังหวัดที่รวมร้านพลอยและอัญมณีชื่อดังมาไว้ในที่เดียว ตลาดจันท์เจ้า รวมอาหารท้องถิ่นเมนูดเด็ดแนว Street food และผลไม้ของฝากให้ชิมกันแบบได้ฟีล และตลาดจริงใจ ผักผลไผ้ และสินค้าจากเกษตรกรชุมชนต่างๆ ส่งตรงถึงมือคุณ2. มหัศจรรย์แลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดเก๋ เสน่ห์แห่งเมืองจันท์ ได้แก่ ‘เรือนจันทบูร’ จุดถ่ายรูปสุดเก๋ ดีไซน์จากเสน่ห์สุดคลาสสิกของท้องถิ่น ที่เห็นวิวหลักล้านทั้งแม่น้ำและภูเขา, ‘จุดชมจันท์’ ได้แรงบันดาลใจจากบ้านต้นไม้ ด้านล่างมีคาเฟ่เครื่องดื่ม Spiral café ส่วนด้านบนเป็นจุดชมวิวที่เห็นคลองภักดีรำไพได้แบบ 360 องศา, ‘ลานอินจัน’ พื้นที่นั่งพักที่นำต้นไม้ประจำจังหวัดอย่างต้นจันอินและผลไม้อย่างมะปี๊ด มังคุด ทุเรียนมาตกแต่ง พร้อมสินค้าออร์แกนิกให้เลือกช้อป, ‘ชานจันท์’ Co-working space พร้อมคาเฟ่สุดชิค และ Art Feature กระต่ายสุดน่ารักสัญลักษณ์ของจันทบุรี ในหลากหลายอิริยาบถ3. มหัศจรรย์แห่งเทศกาล งานฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ ให้คนจันท์มาเอ็นจอยได้ทุกอาทิตย์ ช้อปได้ทุกวันกับอีเว้นท์และกิจกรรมความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Food, Fashion, Sport, Family, Pet, Music & Art ต่อเนื่องรวมกว่า 1,000 งานตลอดทั้งปี4. มหัศจรรย์ Grand Opening Events กับโชว์พิเศษสุดตระการตา “Whisper of Charm” ที่ปลุกความสุขให้กับเมืองจันท์ นำโดย ‘ญาญ่า อุรัสยา’ ที่มาร้องเพลง “ขอจันทร์” ในเวอร์ชั่นพิเศษเป็นครั้งแรก พร้อมการบรรเลงเพลงโดย Kasetsart University Wind Symphony พร้อมการแสดงบัลเล่ต์ผสมผสาน Acrobat ที่ได้แรงบันดาลใจจากดวงจันทร์ และ พบกับอีก 4 งานอีเว้นท์สุดมหัศจรรย์ สร้างสีสันให้เมืองจันทบุรีตลอดเดือน ได้แก่ Chanthaburi Art Happening งานอาร์ตสุดเก๋ แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองจันท์ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตามรอยกระต่าย ชม 6 จุดอาร์ตดิสเพลย์ ที่สร้างสรรค์จากความรุ่มรวยของเมืองจันทบุรีในมิติต่างๆ สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยว และเชิดชูคุณค่าของท้องถิ่น ความภาคภูมิใจของคนจันท์ ท่ามกลางบรรยากาศแบบชิลๆ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 20 มิ.ย. 2565, งาน “เสน่ห์จันท์ สีสันจันทบูร” รวมสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โชว์เสน่ห์ของดีจากชุมชน อาทิ ของดีเมืองจันท์จาก 10 อำเภอ, เสื่อกกจันทบูรจากชุมชนบ้านเสม็ดงาม, Exhibition งาน Craft จากแบรนด์ KORKOK, ขนมโบราณหาทานยากจากชุมชนขนมแปลกหนองบัว, พบเมนูกาแฟ และโกโก้จันทบูร และบุฟเฟ่ต์ทุเรียนราคาสุดคุ้ม จัดระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 8 มิ.ย. 65, งาน Chan Fruitful Market หรือ มหานครผลไม้เมืองจันท์ รวบรวมผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองจันท์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน พบไฮไลท์ นาทีทอง “ทุเรียนหมอนทอง เริ่มต้น 55 บาท และ ผลไม้นานาชนิด เริ่มต้น 1 บาท” เมนูอาหารและขนมหวานสูตรพิเศษที่ทาจากผลไม้เมืองจันท์และจุดถ่ายภาพเมืองผลไม้สุดชิค ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 8 มิ.ย. 65 และ งาน Chanthaburi Prestige Collection ครั้งแรกในจันทบุรีกับงานมหกรรมยานยนต์ Luxury Car และนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV Car ณ Chanthaburi Hall ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย. 655. มหัศจรรย์ โปรโมชั่นฉลองเปิดศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 31 ก.ค. 65 อัดแน่นส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้า และแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ B2S, Powerbuy, Supersports, Baan & Beyond, Tops, Chanthaburi Cineplex และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA COROLLA HYBRID SMART มูลค่า 1,020,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และโปรช้อปครบ รับทันที กระเป๋า Chanthaburi Tote Bag Limited Edition และตั๋วหนังจาก Chanthaburi Cineplex และโปรโมชั่นผ่อน 0%, Cash back สูงสุด 25 % และส่วนลด on top จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากมาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด / โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/CentralChanthaburi