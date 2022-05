“เซ็นทรัล จันทบุรี” เตรียมเปิดพรุ่งนี้ 26 พ.ค. 65 รับเปิดเมืองเปิดประเทศ เร่งเครื่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ปักหมุดแลนด์มาร์กใหม่ความภูมิใจของจันทบุรี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เตรียมเปิดให้บริการศูนย์การค้า “เซ็นทรัล จันทบุรี” อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยศูนย์การค้าในรูปแบบ Semi-Outdoor ใกล้ชิดธรรมชาติ, คอนเวนชั่นฮอลล์, คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย พร้อมสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ถึง 4 ไร่ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้กับเมือง ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมแบบ urban lifestyle ประกอบไปด้วย Running Track, จุดจอดจักรยาน, เครื่องออกกำลังกาย, Social Park, Family Playground, Pet Playground, Café และยังเป็นโครงการแรกในต่างจังหวัดที่ทำ Sport Destination ด้วยพื้นที่ Multi-Purpose กว่า 4,000 ตร.ม.ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุดใจกลางเมือง พร้อมรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมผนึกกำลังท้องถิ่นชูความโดดเด่นของจันทบุรีรอบด้าน สร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ใส่ใจ well-being ของผู้คน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all พร้อมคุมเข้มมาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัดติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเซ็นทรัล จันทบุรี ได้ที่: https://www.facebook.com/CentralChanthaburi พร้อมรับชมความมหัศจรรย์จันทบุรี ได้ที่: https://youtu.be/dcQ4D7Tpg_g เปิดประตูเตรียมต้อนรับทั้งชาวจันทบุรีและนักเดินทางท่องเที่ยว เตรียมพบกับ 5 ไฮไลท์มหัศจรรย์ที่ “เซ็นทรัล จันทบุรี”1. มหัศจรรย์แห่งการช้อปปิ้ง ยกขบวนแบรนด์ดังกว่า 150 แบรนด์ เตรียมช้อปชิมให้ปัง และเตรียม ช้อปแบรนด์ดังครั้งแรกในจันทบุรี อาทิ Uniqlo, Jaspal, Lyn, CC OO, CPS, Adidas, Skechers, Converse, Crocs, Havaianas และ Beautrium แบรนด์บิวตี้ครั้งแรกในจังหวัด2. มหัศจรรย์แลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดเก๋ เสน่ห์แห่งเมืองจันท์ ทั้งจุดถ่ายรูป จุดชมวิว และงานอาร์ตสุดชิค อาทิ ‘เรือนจันทบูร’, ‘จุดชมจันท์’, ‘ลานจันอิน’, ‘ชานจันท์’ และ Art Feature กระต่ายสุดน่ารักสัญลักษณ์ของจันทบุรี3. มหัศจรรย์แห่งเทศกาล เตรียมพบงานฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ ให้คนจันท์มาเอ็นจอยได้ทุกอาทิตย์ ช้อปได้ทุกวันกับอีเว้นท์และกิจกรรมความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์4. มหัศจรรย์ Grand Opening Events กับโชว์พิเศษสุดตระการตา “Whisper of Charm” ที่ปลุกความสุขให้กับเมืองจันท์ นำโดย ‘ญาญ่า อุรัสยา’ ที่มาร้องเพลง “ขอจันทร์” ในเวอร์ชั่นพิเศษเป็นครั้งแรก พร้อมการบรรเลงเพลงโดย Kasetsart University Wind Symphony พร้อมการแสดงบัลเล่ต์ผสมผสาน Acrobat ที่ได้แรงบันดาลใจจากดวงจันทร์5. มหัศจรรย์ โปรโมชั่นฉลองเปิดศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 31 ก.ค. 65 อัดแน่นส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้า และแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล