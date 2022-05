เดอะเฟสช็อปเปิดตัว “ญาญ่า อุรัสยา” พรีเซ็นเตอร์ดินสอเขียนคิ้วจากเกาหลี

เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) แบรนด์เครื่องสำอางอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี จัดงานเปิดตัว พรีเซ็นเตอร์สุดคิวต์ ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ ตัวแทนผลิตภัณฑ์ fmgt Designing Eyebrow Pencil นวัตกรรมดินสอเขียนคิ้วใหม่ล่าสุดส่งตรงจากเกาหลี การันตีด้วยรางวัล 2021 1st half GLOWPICK AWARDS ประเภท Best Eyebrow ที่สาวเกาหลีเทใจโหวตให้เป็นดินสอเขียนคิ้วอันดับ 1 และยังตอกย้ำความนิยมด้วยยอดขายกว่า 10 ล้านแท่ง พร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ ลานบีคอน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เอฟเอ็มจีที ดีไซนิ่ง อายโบรว์ เพนซิล” (fmgt Designing Eyebrow Pencil) พร้อมกับการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ นับเป็นความท้าทายไม่น้อยสำหรับการกลับมาจัดงานในรอบ 2 ปี หลังจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้ากลุ่มเมกอัพที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมทางเดอะเฟสช็อปจึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ “เอฟเอ็มจีที ดีไซนิ่ง อายโบรว์ เพนซิล” ดินสอเขียนคิ้วนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลี โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 ผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนคิ้ว เอฟเอ็มจีที ดีไซนิ่ง อายโบรว์ เพนซิล ก็ได้รับการโหวตให้เป็น Best Eyebrow ของการจัดอันดับ 2021 1st half GLOWPICK AWARDS รางวัลที่มาจากการรีวิวของผู้ใช้จริงในประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งยังมียอดจำหน่ายสูงถึง 10 ล้านแท่งในเวลาอันรวดเร็ว ทางแบรนด์จึงมั่นใจว่าผู้บริโภคชาวไทยก็จะต้องชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเมคอัพนี้อย่างแน่นอน”โดยเดอะเฟสช็อปได้เปิดตัว "คุณญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์" ในฐานะพรีเซ็นเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ “เอฟเอ็มจีที ดีไซนิ่ง อายโบรว์ เพนซิล” หลังจากที่เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ “แยฮวาดัม ฮวานแซงโก บีบี คุชชั่น” จนผลิตภัณฑ์ได้รับกระแสตอบกลับที่ดีมาก ประกอบกับคุณญาญ่าเป็นผู้หญิงที่มีคาแรกเตอร์สง่างาม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยความสดใส ตรงตามคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ทางแบรนด์จึงมองเห็นถึงศักยภาพในการเป็นตัวแทนสื่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของคุณญาญ่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในฐานะหนึ่งในเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศเกาหลี และที่สำคัญคุณญาญ่ายังเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย