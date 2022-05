“Central App” วางเป้ายึดตลาด 25% สินค้าพรีเมียมในช่องทางออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - “Central App” ฉลอง 8 ปี ชวนลูกค้า #ช้อปให้สุขคว้าให้สุด ดันยอดช้อปด้วยดีลเด็ดและอีเว้นต์เอ็กซ์คลูซีฟ ตอกย้ำ No.1 Omnichannel Retailer in Premium Segment ตอบโจทย์ทุก “Customer Journey” ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงโอกาสพิเศษครบ 8 ปีของ Central App ว่า “ห้างเซ็นทรัลไม่เคยหยุดที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับการช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้ามาตลอด 75 ปี ตั้งแต่การเป็น Physical Store สู่การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ควบคู่กับการพัฒนาและเสริมแกร่งด้านการบริการทั้งที่ห้างและออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงการช้อปปิ้งให้ไร้รอยต่อ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากห้างเซ็นทรัลโดย ‘Central App’ เป็นเสมือนกุญแจที่ไขประตูสู่การช้อปปิ้งเหนือระดับ และจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ Central App ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา มีอัตราการเติบโตของยอดดาวน์โหลดเพิ่มมากกว่า 60% จากปี 2564 และคาดว่าจะมีสมาชิกมากกว่า 5 ล้านคนภายในปีนี้ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่งในตลาดออนไลน์ของกลุ่มสินค้าพรีเมียม (No.1 Omnichannel Retailer in Premium Segment) โดยคาดว่าจะสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากถึง 25%“สิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ Central App ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ การดีไซน์ Central App ให้เข้าไปอยู่ในทุก ‘Customer Journey’ ไม่ว่าจะช้อปที่ห้างหรือที่ไหน ก็จะได้รับสิทธิพิเศษและเป็นช่องทางช้อปที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ และทุกช่วงเวลาของลูกค้าได้แบบ Seamless Experience ช่วยให้เราเข้าถึงทุก Touchpoint ของลูกค้า ซึ่งเราจะยังคงเสาะหาและพัฒนาบริการใหม่ๆ ในทุกช่องทางการช้อปปิ้งควบคู่ไปด้วยกัน ผ่านดาต้าจาก The 1 กว่า 19 ล้านราย ที่นำมาต่อยอดและพัฒนาเป็น Personalized Offers ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน เพื่อเติมเต็มความสุข และความความสะดวกสบายให้ลูกค้าของเราช้อปปิ้งสนุกแบบ 360 องศา โดยเฉพาะสินค้าโปรโมชั่นและบริการที่ดีเพื่อจูงใจนักช้อป"ยิ่งปีนี้ ‘Central App’ ก้าวสู่ปีที่ 8 เราจึงจัดแคมเปญฉลองเดือนเกิดอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน ‘Central App 8th Birthday’ มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘Happy Best Days’ #ช้อปให้สุขคว้าให้สุด จัดเต็มโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับการช้อปที่ Central App และ www.central.co.th เป็นของขวัญมอบให้ลูกค้าคนสำคัญเนื่องในวันเกิด” รวิศรา กล่าวสำหรับแคมเปญ “Central App 8th Birthday” ได้รวบรวม 3 ไฮไลต์สุดพิเศษ ที่ไม่ควรพลาด! ได้แก่Happy Best Brands• แฮปปี้ช้อปสบายใจกับแบรนด์ดัง แบรนด์แท้ การันตี 100%• สินค้าพรีเมียมและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมีเฉพาะที่ Central App เท่านั้น!• สินค้าใหม่! ช้อปได้ก่อนใครHappy Best Services• คว้าเซอร์วิสครบ ช้อปแบบไหนก็แฮปปี้ เลือกรับสินค้าที่ห้างด้วยบริการ Click & Collect รับที่ห้างภายใน 1 ชั่วโมง พิเศษ! รับคูปองส่วนลดสำหรับช้อปที่ห้างเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 400 บาท• สะดวก! เลือกใช้บริการ 3 Hours Delivery ส่งไวทันใจภายใน 3 ชั่วโมง พิเศษ! ค่าบริการขนส่งเพียง 88 บาท (จากปกติ 150 บาท)• การันตีรับคืนสินค้าทุกชิ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาHappy Best Offers ห้ามพลาด! ที่สุดแห่งโปรโมชั่นฉลอง Birthday จัดเต็มตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 กับดีลสุดพิเศษเอาใจขาช้อป อาทิ• สินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 88%• Super Flash Deal สินค้าราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 888 บาท• Limited Premium Gift ร่มสุดน่ารัก ดีไซน์โดย Beebs Penthouse เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข• Happy Hour 00.00 - 02.00 น. แบรนด์ดังราคาพิเศษลดแรง! เอาใจขาช้อป• สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำ ทั้งจากแบรนด์ดังและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• ฟรี! จัดส่งทั่วไทย• รวมถึงโปรโมชั่นอีกมากมาย จัดเต็มเพื่อทุกคน ให้ได้ช้อปอย่างมีความสุขตลอดแคมเปญนอกจากนี้ ยังขยายความสุขและความสนุกด้วยสุดยอด On-ground Event ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ในงาน “Central App 8th Birthday” #คว้าเซอร์ไพรส์ได้ของชัวร์ ณ ลานด้านหน้าห้าง Central @ centralwOrld ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ชวนลูกค้าร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลและของขวัญสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่• กิจกรรม “Central App Station” ชวนทุกคนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Central App” เพื่อรับคูปองและสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับใช้ช้อปปิ้งและร่วมสนุกภายในงาน• กิจกรรม “Central App Snapshot” สนุกกับการถ่ายภาพจาก Photobooth กับกรอบรูปแสนสวย ฟรี! (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน)• กิจกรรม “Lucky Ball Machine” กับการเลือก Touch Screen ลูกบอลบนหน้าจอ เพื่อคว้ารางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Central App• กิจกรรม “Reach Arena” พบเซอร์ไพรส์ของรางวัลสุดพิเศษ ที่มาพร้อมกติกาง่ายๆ เพียงโชว์ใบเสร็จออนไลน์จาก Central App ที่มียอดช้อปตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป (ใบเสร็จที่ออก ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65) ก็มีสิทธิ์ลุ้นคว้าของรางวัลทันที!ห้ามพลาด! กับช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ พบความสนุกใน Live Streaming ทาง Facebook และ Youtube : Central Department Store ชวนคว้าเซอร์ไพรส์ไปกับเหล่าซูเปอร์สตาร์ อย่าง อิน - สาริน รณเกียรติ, จันจิ - จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย, ปอ - อรรณพ ทองบริสุทธิ์, แพรวา - ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ กับทัวร์กิจกรรมสุดฟิน พร้อมของขวัญเซอร์ไพรส์พิเศษที่สายช้อปต้องรีบคว้า!ร่วมฉลอง 8 ปีสุดยิ่งใหญ่ของ Central App กับงาน “Central App 8th Birthday” #ช้อปให้สุขคว้าให้สุด พร้อมช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย โปรโมชั่นสุดคุ้ม และบริการพิเศษ ได้ที่ Central App และ เว็บไซต์ www.central.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 65 – 28 พ.ค. 65