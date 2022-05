อัปเกรดท็อปส์พระราม2สู่เซ็นทรัลฟูดฮอลล์ รองรับนักช้อปเงินหนาโซนกรุงเทพฯ ตอนใต้

ผู้จัดการรายวัน 360- เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล อัพลุคสาขา เซ็นทรัลพระราม 2 เป็น “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์” ด้วยคอนเซปต์ “A symphony of taste” มอบประสบการณ์และสุนทรียภาพแห่งการช้อปโกรเซอรี่ฟู้ดสโตร์ระดับพรีเมี่ยม ตัวจริงเรื่องการคัดสรรสินค้าอาหาร วัตถุดิบคุณภาพจากทั่วมุมโลก ร้านค้าสตรีทฟู้ด และร้านระดับมิชลินสตาร์ พร้อมบริการชั้นเลิศ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูงโซนกรุงเทพฯ ตอนใต้ คาดหลังการปรับโฉมร้านใหม่ทั้งหมดช่วยเพิ่มยอดขาย สูงขึ้นจากเดิม 20 %นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจปรับโฉม ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 ใหม่ทั้งหมดเป็น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพื่อยกระดับสู่โกรเซอรี่ฟู้ดสโตร์ระดับเวิลด์คลาส สาขาที่ 14 เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในย่านนี้พบว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง มียอดใช้จ่ายต่อบิลสูงเป็นลำดับต้น ๆ 2. การรีโนเวท “เซ็นทรัล พระราม 2” ให้เป็น Regional Mall อันดับ 1 ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาในศูนย์ฯ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าโซนกรุงเทพฯ ตอนใต้3. พื้นที่โซนพระราม 2 ถือเป็นหนึ่งในทำเลทองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงจากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โครงการจัดสรรหรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปได้หลายจังหวัด ทำให้กลุ่มลูกค้าในย่านนี้มีกำลังซื้อสูงมีความต้องการซื้อสินค้าคุณภาพ คัดพิเศษและต้องการได้รับบริการชั้นเลิศเพื่อตอบรับพฤติกรรมตลอดจนไลฟ์สไตล์และศักยภาพด้านกำลังซื้อ มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสินค้าด้านอาหารที่ดีที่สุด ยกระดับสู่ฟู้ดสโตร์ระดับเวิลด์คลาสเป็น “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์” อาณาจักรสินค้าของคนรักอาหารกว่า 37,000 รายการ ครบครัน สมบูรณ์แบบ ทันสมัยที่สุดในโซนกรุงเทพฯ ตอนใต้ บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ภายใต้ คอนเซปต์ “A symphony of taste” เพื่อให้ฟู้ดสโตร์แห่งนี้ได้ขับกล่อมเสียงบรรเลงแห่งรสชาติอาหาร ชั้นเลิศจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกโซนของร้านที่จัดแสดงและนำเสนอสินค้าแบบ Room Concepts พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการโดยลูกค้าจะได้ดื่มด่ำความสุนทรีย์หลากรสชาติกับโซนคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ออกแบบและจัดสรรพื้นที่ให้พร้อมรองรับทุกความต้องการที่หลากหลาย ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดในทุกโซนสินค้า ได้แก่ สเต๊กบาร์ ตัดแต่งปรุงสุกจากเนื้อดรายเอจนานาชนิด รื่นรมย์กับเสียงย่างสเต๊กบนหิมาลายันซอลท์เหนือเตาร้อน ๆ พร้อมกลิ่นหอมๆจากเนยฟรัวกราสท์ และอาหารชั้นเลิศหลากหลายชนิดจากเชฟนานาชาติที่ CENTRAL EATERY, JAMES THE BUTCHER ตื่นตากับโชว์รูมเนื้อทั้งตัว ไส้กรอกสารพัดชนิดพร้อมโซนใหม่มุมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นที่รวมเนื้อพรีเมียมสำหรับชาบูและยากินิคุ บริการรูปแบบใหม่ทั้งการบ่มเนื้อ การซูวี ให้บริการแบบ One Stop Service โดย Personal Butcher ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อที่ครบเครื่องที่สุด, FISH MONGER ผสานความหลากหลายสดใหม่คัดคุณภาพดีที่สุดของอาหารทะเลพร้อมบริการตัดแต่งและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ, HAM & BRIE รื่นเริงไปกับวงออเคสตร้าชีสและโคลค์คัทสุดคลาสสิก สร้างสรรค์ชีสแพลทเตอร์ในสไตล์ของคุณเอง, THE BAKER โซนเบเกอรี่อาร์ติซานรวมโน๊ตขนมปังแสนอร่อย อบสดใหม่ทุกวันโดยเชฟขนมอบมากฝีมือจับคู่บรรเลงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยท่วงทำนองพิเศษกับเครื่องดื่มซิกเนอเจอร์จากคอฟฟี่อาริกาโตะ ,PRODUCE สีสันความสด อร่อยของผักผลไม้ในประเทศและต่างประเทศคัดสรรคุณภาพในช่วงฤดูกาลดีที่สุดเพื่อรสชาติอร่อย พร้อมโซนสลัดบาร์CENTRAL WINE CELLAR คัดสรรไวน์ เบียร์ สาเกกว่า 2,300 ชนิดเก็บรักษาอย่างดีภายในห้องควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมซอมเมลิเย่ร์ให้คำแนะนำ, Healthiful ร้านเพื่อคนรักสุขภาพทีได้รับรางวัล 1 ใน 50 ร้านที่ดีที่สุดจาก UK’s IGD, SNACKER อาณาจักรขนมขบเคี้ยวยอดนิยมจากทั่วโลก, ASIAN FLAVOURS สัมผัสจังหวะรสชาติความอร่อยของอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุงสไตล์เอเชียแท้ๆ, BABY & ME ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สะดวกสบายสำหรับสินค้าของแม่และเด็ก, PETSTER คัดสรรสินค้าอาหาร ขนม ของเล่น ของใช้จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดLOOKS โซนสำหรับแต่งแต้มความสวยงามด้วยผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจากเกาหลีและเอเชีย, C FLAVOUR อร่อยกับร้านค้าสตรีทฟู้ดในตำนาน ร้านดังยอดนิยม ร้านระดับมิชลินสตาร์กว่า 30 ร้าน อาทิ GINDACO ทาโกะยากิ อันดับ1 จากประเทศญี่ปุ่น, KINZA GYOZA ต้นตำรับเกี๊ยวซ่าทอดน้ำถาดใหญ่เจ้าแรก ขนมอบร้อน ๆ จาก Paul Bakery, KOOMI ร้านโยเกิร์ตคิวยาวนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โยเกิรต์สดๆสูตรลับกับท็อปปิ้งผลไม้สดๆ, Skinnylicious ขนมคลีน อร่อยไม่รู้สึกผิด, Hokkaido Softkream ส่งตรงไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมจากฮอกไกโด, Fantuan ข้าวห่อสไตล์ไต้หวัน อาหารสตรีท Grab and Go, Galbi X แบรนด์น้องใหม่ในเครือ Dak Galbi อร่อยแบบเกาหลีทั้งคิมบับ ออมุก ท็อกป็อกกี้, เจ๊แดงสามย่าน, ธีรชัยไก่ย่างบางตาล ต้นตำรับไก่ย่างสีทองหอมเครื่องเทศ, อ้วนนะหมูกรอบชาชู ขึ้นชื่อเรื่องหมูกรอบที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน, ขนมเบื้องคุณดาว เทเวศร์ ขนมเบื้องสูตรโบราณย่านเทเวศน์ที่ส่งต่อความอร่อยมากว่า 40 ปี ฯลฯนอกเหนือจากสินค้าและการให้บริการเหนือระดับในแบบออฟไลน์แล้ว ทั้ง Personal shopper, Customer Assistance, Consultant Chef & Expert, Carry Out Service เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พระราม 2 ยังพร้อมให้บริการแบบคู่ขนานบนแพลตฟอร์ม Omni-Channel เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) ด้วยบริการต่างๆ อาทิ Personal Shopper บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัวเพียงแอดไลน์ @TopsThailand, Tops online เลือกใช้บริการ Click and Collect รับสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน, จุด Drive Thru หรือ Home Delivery ส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 1,500 บาท, Quick Commerce ผ่านเดลิเวอรี่พาร์ทเนอร์บนแอปพลิเคชัน Grab และ FoodPanda พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายฉลองเปิดร้าน สมาชิกเดอะวัน รับฟรี! บัตรของขวัญมูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ พิเศษ! รับเพิ่มบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เฉพาะวันที่ 5 พ.ค. - 11 พ.ค. 65, รับฟรี! กระเป๋าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 1 ใบ มูลค่า 245 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พ.ค. 65, รับฟรี! คูปองส่วนลด รวมมูลค่า 150 บาท เมื่อ @Line Store เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - 31 พ.ค. 65 พร้อมของขวัญ ของสมนาคุณและพรีเมียมสุดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าในแต่ละโซนสินค้าตลอดเดือนพฤษภาคม“เราเชื่อมั่นว่า การปรับโฉมท็อปส์ มาร์เก็ต พระราม 2 เป็นเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จะเป็นทุกคำตอบที่ลูกค้าต้องการ เป็นเดสติเนชั่นที่ครบเครื่อง ครบครัน ครองใจกลุ่มลูกค้าโซนกรุงเทพฯ ตอนใต้ ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าอาหาร วัตถุดิบคุณภาพดี บริการเหนือระดับ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็น Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของผู้คน ภายใต้ยุทธศาสตร์ CRC Retailligence” นายสเตฟาน กล่าวสัมผัสประสบการณ์พร้อมดื่มด่ำความสุนทรีย์หลากรสชาติระดับเวิร์ลคลาสได้แล้ววันนี้ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น G เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Central Food Hall และอินสตาแกรม centralfoodhallofficial