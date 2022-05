ชาวทุเรียนเลิฟเวอร์ต้องปักหมุดกับ “10 จุดบุฟเฟต์ทุเรียน” จัดเต็มแบบไม่อั้นอร่อยได้ปีละครั้ง

ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะละลานตาไปด้วยผลไม้เมืองร้อนนานาชนิด โดยเฉพาะราชาแห่งผลไม้ ที่ใครที่เป็นสาวกทุเรียนจะต้องไม่พลาดไปหาซื้อมากินกันอย่างแน่นอนแต่ของอร่อยคุณภาพดีมักมีราคาแพงเป็นธรรมดา ซึ่งหากใครกลัวกินไม่จุใจและกลัวจะเลือกซื้อมาได้เนื้อที่ไม่อร่อยถูกใจ ครั้งนี้ขอแนะนำให้ได้มาจัดหนักจัดเต็มแบบกินได้ไม่อั้น แถมยังไม่ต้องลุ้นว่าจะอร่อยไหม เพราะทุกที่ได้คัดของดีมาแล้วทั้งนั้นจัดเต็มที่แรกกับที่ใบหยกสกาย กับหลากหลายเมนูอร่อยจากทุเรียน อาทิ ทุเรียนย่าง ทุเรียนเชื่อม ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน ผัดไทยทุเรียน ก๋วยเตี๋ยวคั่วทุเรียน ต้มยำทุเรียน และอีกหลากหลายเมนูคาวหวานโดยบุฟเฟต์ทุเรียนราคา 990 บาทสุทธิต่อคน (โปรโมชั่นจำนวนจำกัด เมื่อจองชำระเงินล่วงหน้า) ลดเหลือ 594 บาทสุทธิต่อคน (ใช้ E-voucher เราเที่ยวด้วยกันเป็นส่วนลด 40%) และราคา 1,999 บาทสุทธิต่อคน* แพกเกจรวมบุฟเฟต์ทุเรียน + ห้องพัก + บุฟเฟต์อาหารเช้า + นวด (หรือกอล์ฟ หรือเครื่องดื่ม) เข้าพักห้องละ 2 คน *เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. ครึ่งราคา พร้อมฟรีชมวิวบนชั้น 77 และดาดฟ้าพื้นหมุน ชั้น 84 (มูลค่า 400 บาท)เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 20.30 น. รอบละ 90 นาที เวลา 10.00 น./ 11.30 น. / 13.00 น. / 14.30 น. / 16.00 น. / 17.30 น. / 19.00 น. ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 10 พ.ค.65 นี้ ที่ตลาดน้ำใบหยก ชั้น 75 โรงแรมใบหยกสกายมากินทุเรียนกันให้นิ้วเป็นสีทอง กับบุฟเฟต์ทุเรียนครั้งแรกจากเกรย์ฮาวด์ คาเฟ่(KIN DURIAN GUN HAI GOLD FINGER) อย่าง EAT/ ART FEST ในราคาคนละ 990 บาท โดยมีทุเรียนเกรดพรีเมียมพันธุ์หายาก อาทิ นกหยิบ พวงมณี ก้านยาว หมอนทอง ฯลฯ ที่ให้คอทุเรียนได้อิ่มอร่อยไม่อั้นโดยเปิดบุฟเฟต์ทุเรียนวันละ 5 รอบ (จำกัดผู้เข้ากินรอบละ 150 คน) เวลา 11.00-12.30 น./ 13.00-14.30 น./ 15.00-16.30 น./ 17.00-18.30 น. และ 19.00-20.30 น.เฉพาะที่ The Nine Center Rama 9 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. นี้กลับมาอีกครั้งในรอบ 3 ปี กับต้นตำรับบุฟเฟต์ทุเรียนเจ้าแรกในประเทศไทย Thailand’s Amazing Durian & Fruit Fest 2022 (The Original!) อิ่มอร่อยกับขบวนทุเรียนหมอนทองคัดคุณภาพในฤดูกาลที่รสชาติดีที่สุด เสริมทัพด้วยผลไม้ไทยนานาชนิดได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง เงาะ มังคุด มะพร้าวน้ำหอม เมล่อนญี่ปุ่น แตงโม มะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมกะทิสดโดยเปิดพรีออเดอร์ซื้อบัตรบุฟเฟต์ล่วงหน้าจากราคาปกติ 479 บาท พิเศษเมื่อจองออนไลน์ผ่าน Hungry Hub: https://bit.ly/HHDurianBuffet ราคาใบละ 429 บาท พิเศษมากขึ้นเมื่อจอง 2 ใบขึ้นไป ราคาใบละ 399 บาท งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มาที่ต่างจังหวัดกันบ้าง เริ่มที่ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ สวนผลไม้ที่เปิดให้บริการในรูปแบบของซึ่งหากใครสนใจมากินบุฟเฟต์ผลไม้นี้ จะต้องซื้อบัตรจองคิวกันล่วงหน้า 7 วันก่อน เพื่อลดความแออัดของสถานที่โดยทางสวนจะมีทั้งแบบบุฟเฟต์ผลไม้รวมทุเรียน ซึ่งจะมีรอบละ 3 วัน ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนัตขัตฤกษ์ และสำหรับผู้ที่ไม่กินทุเรียนก็จะมีบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่รวมทุเรียนไว้เป็นตัวเลือก โดยจะเปิดให้อร่อยได้ทุกวันไปจนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 65ต่อที่ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย โดยมีผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิดให้ได้อร่อย และชูโรงด้วยทุเรียนเช่นเดิม พร้อมรวมโปรแกรมเที่ยวสวนผลไม้ด้วย ซึ่งหากอยากมาลิ้มลองความอร่อยต้องจองคิวล่วงหน้า 3 วันก่อนเช่นกันสำหรับโปรแกรมนี้จะมีรถรางพาเที่ยวชมสวนผลไม้ และพาไปกินก่อนพาไปชมสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งและศูนย์การแพทย์แผนไทย ซึ่งนอกจากจะได้อร่อยกับผลไม้แล้วยังมีสลัดผัก ส้มตำ ไก่ย่าง หมูย่าง ให้อร่อยกันอีกด้วยโดยสวนเปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.ถัดมาคือต.ตะพง อ.เมือง ซึ่งเป็นสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีกิจกรรมทั้งนั่งรถรางชมสวนและกินผลไม้นานาชนิดไม่อั้น โดยผู้ที่สนใจต้องจองคิวล่วงหน้า 5 วัน สามารถมาอร่อยได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมย้ายมาทางจังหวัดจันทบุรีกันบ้างกับที่แรกคือ “สวนเคพี การ์เด้น” เปิดให้บริการแบบบุฟเฟต์ ราคาคนละ 650 บาท เด็ก 5-10 ขวบ คนละ 300 บาท (ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น) และเปิดให้บริการแบบขายผลไม้ออนไลน์ โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 4 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ได้แก่ เวลา 09.00 น./11.00 น./13.00 น. และ 15.00 น. จำกัดจำนวนรอบละไม่เกิน 50 คนส่วนที่เปิดให้บริการแบบบุฟเฟต์ ราคาคนละ 699 บาท (เด็กคิดครึ่งราคา) พร้อมมีโปรโมชั่นแชร์เพจลดราคาเหลือ 650 บาท โดยจะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ามาที่สวน ส่วนใครที่ไม่อยากกินแบบบุฟเฟต์ที่สวนได้เปิดให้เลือกซื้อแบบชั่งตามน้ำหนัก และขายผลไม้ออนไลน์ด้วยเช่นกันสวนสาวสุดใจ เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 12 ส.ค.65 เวลา 09.00-17.00 น.ที่เปิดให้บริการแบบบุฟเฟต์ผลไม้ ราคา 690 บาท (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน) และให้ซื้อแบบชั่งตามน้ำหนัก เปิดให้บริการในวันที่ 13 พ.ค. - 18 ก.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น.ทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีบุฟเฟต์ทุเรียนให้ได้จัดเต็มกันด้วยเช่นกัน ที่ “โครงการใต้ต้น” ใกล้เมืองสันกำแพง โดยจัดบุฟเฟต์ทุเรียนในราคาคนละ 699 บาท เด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรจ่ายครึ่งราคา (จำกัด 20 คนต่อรอบ)นอกจากทุเรียนที่พร้อมเสิร์ฟไม่อั้นแล้ว ยังมีของคาวของหวานและผลไม้นานาชนิดที่จัดเต็มไว้ต้อนรับทุกค อร่อยได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤษภาคมนี้ เปิดให้บริการวันละ 4 รอบคือ 10.30- 11.30 น./ 12.00- 13.00 น./ 13.30- 14.30 น. และ 15.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09-2789-9946 หรือที่เฟซบุ๊ก Taiton - ใต้ต้น เชียงใหม่#########################################