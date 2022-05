“ค้าปลีก” ช่วยระบายทุเรียนล้น จีนลดซื้อ-โควิดซัด-ส่งออกสะดุด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ยักษ์ค้าปลีกเดินหน้าช่วยเกษตรกรเผชิญศึกทุเรียนล้นตลาด คาดว่าปีนี้ทะลุ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ทุเรียนจะออกมาอีกประมาณ 3.5 แสนตัน ค้าปลีกรายใหญ่ ท็อปส์ ซีพีเอ็น ซีพี แม็คโคร โลตัส ต่างระดมสรรพกำลังกันเต็มที่ เพื่อช่วยแก้ภาวะทุเรียนล้นตลาด หาทางระบาย ทั้งรับซื้อเพิ่ม เพิ่มจุดขาย จัดอีเวนต์บุฟเฟต์ทุเรียนนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “จากการคาดการณ์ตัวเลขปริมาณผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด พบว่าจะมีผลผลิตรวม 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32% (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลไม้ที่เริ่มออกสู่ตลาดและมีปริมาณผลผลิตสูงกว่าปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทั้งมังคุด เงาะ และทุเรียน โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลทุเรียนผลไม้ยอดนิยมที่คาดว่าจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันตลาดส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนยังไม่สามารถส่งออกได้อย่างเต็มที่ เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด*** ท็อปส์ รับซื้อผลไม้เพิ่ม 100% ทุเรียนตัวชูโรงนายสเตฟานกล่าวว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อผลผลิตผลไม้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% จากพี่น้องชาวสวนทั่วประเทศกว่า 1,000 กลุ่ม เช่น สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด, กลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กลุ่มปัถวีโมเดล (ผลไม้ออร์แกนิก) ฯลฯ พร้อมจัดแคมเปญ “FRUITS-TIVAL” เชิญชวนและรณรงค์ให้เกิดการบริโภคผลไม้ไทยของคนในประเทศ เพื่อร่วมเติมยิ้มสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-30 มิถุนายน 2565 ที่ร้านค้าในเครือทุกสาขาโดยมีผลไม้ไฮไลต์ประจำฤดูกาล “ทุเรียน” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น King of Fruit จัดรายการพิเศษ ทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียม ชั่งเฉพาะเนื้อ 500 กรัม ราคาแพกละ 399 บาท, 1 กิโลกรัม 780 บาท จำหน่ายที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ ทุกสาขา, ท็อปส์ ออนไลน์, บริการผู้ช่วยชอปส่วนตัว (Personal Shopper) และดีลิเวอรีพาร์ตเนอร์บนแอปพลิเคชัน Grabครั้งแรกของร้านสะดวกซื้อ กับทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียม แกะเฉพาะเนื้อ ไม่ต้องซื้อทั้งลูก ราคาแพกละ 75 บาท จำหน่ายเฉพาะท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ทสาขาที่ร่วมรายการอีกทั้งเป็นการกลับมาในรอบ 3 ปี กับอีเวนต์ใหญ่ของทุเรียนเลิฟเวอร์ ต้นตำรับบุฟเฟต์ทุเรียนเจ้าแรกในประเทศไทย Thailand’s Amazing Durian & Fruit Fest 2022 (The Original!) วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดพรีออเดอร์ซื้อบัตรบุฟเฟต์ล่วงหน้าจากราคาปกติ 479 บาท พิเศษเมื่อจองออนไลน์ผ่าน Hungry Hub (https://bit.ly/HHDurianBuffet) ราคาใบละ 429 บาท เสริมทัพด้วยผลไม้ไทยนานาชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง เงาะ มังคุด มะพร้าวน้ำหอม เมลอนญี่ปุ่น แตงโม มะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมกะทิสดทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สวนทุเรียนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยทีมงานจัดซื้อประจำภูมิภาคและผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนคอยให้คำแนะนำคัดเลือกสวนทุเรียนจากต้นที่มีอายุมากกว่า 10 ปีที่ให้ผลผลิตคุณภาพเนื้อที่ดี เปลือกบาง เนื้อเยอะ เม็ดลีบ มีมาตรฐานการผลิต (GAP) รับประกันความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงสวนได้ทุกผล ควบคุมกระบวนการเก็บเกี่ยวเฉพาะในระยะแก่จัด (มีการควบคุมอายุเฉลี่ย 120 วันหลังจากวันดอกบานและก่อนเก็บมีการตรวจสอบความแก่เนื้อทุเรียนด้วยการหา % น้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ 35%) ตามมาตรฐานหัวใจคุณภาพ (Quality at Heart) เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทุเรียนที่เนื้อเนียน หวาน กลมกล่อม อร่อยสุด ตามฤดูกาล ดูแลทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีการอบรมพนักงานขายประจำสาขา หรือ “คุณทุเรียน” ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ คัดเลือกทุเรียนตามความต้องการของลูกค้า“เชื่อมั่นว่าการจัดแคมเปญรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย “FRUITS-TIVAL” และงาน Thailand’s Amazing Durian & Fruit Fest 2022 (The Original!) พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายในทุกช่องทางของท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ตามแผนบริหารจัดการผลไม้ไทย และเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชย์สูงสุดต่อทั้งภาคเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และภาคประชาชนผู้บริโภคในประเทศ เป็นไปตามนโยบายของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก้พี่น้องเกษตรกรไทย” นายสเตฟาน กล่าว*** ซีพีเอ็น ดึงผลไม้เมืองจันท์โปรโมต 5 สาขาดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ซีพีเอ็นได้จัดงาน “เทศกาลผลไม้เมืองจันท์สู่เมืองกรุง” โรดโชว์โปรโมตของดีเมืองจันทบุรี ยกขบวนผลไม้สดเกรดพรีเมียมส่งตรงจากสวน และสินค้าแปรรูปจากผู้ประกอบการท้องถิ่น นำร่องโปรโมตจังหวัด ส่งเสริมของดีท้องถิ่น กระจายรายได้สู่เกษตรกรและ SMEs เมืองจันท์ก่อนเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ในวันที่ 26 พ.ค. 65 นี้ โดยงาน “เทศกาลผลไม้เมืองจันท์สู่เมืองกรุง” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัล บางนา และเซ็นทรัล เวสต์เกต เริ่มวันที่ 5-11 พ.ค. 65 ซึ่งเทศกาลผลไม้เมืองจันท์สู่เมืองกรุงนี้จะช่วยสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นของจังหวัด และเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 จนไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้นั้น ได้มีช่องทางระบายสินค้า สร้างรายได้ และยังเป็นการโปรโมตของดีจังหวัดแบบ cross-regional ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขาที่เป็น Prime location มียอดทราฟฟิกสูง และมีกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงภายในงานเตรียมพบกับของดีขึ้นชื่อของเมืองจันท์ ทั้งผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น มังคุดเกรดพรีเมียม สละ เงาะ ทุเรียนสดหลากสายพันธุ์ และผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนอบกรอบ ขนุนอบกรอบ กระท้อนลอยแก้ว สละลอยแก้ว สละกวน มังคุดกวน แครกเกอร์ทุเรียน แครกเกอร์มังคุด ชีสมังคุด คุกกี้มังคุด น้ำมังคุด น้ำสำรอง น้ำมะปี๊ด เป็นต้น*** ซีพี รับพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนนางสาวณัชชาชนก ณ ตะกั่วทุ่ง สปอนเซอร์โครงการผักผลไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า กรณีปัญหาการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นั้นทีมผู้นำรุ่นใหม่ หรือเถ้าแก่ทีมผักผลไม้จากสถาบันผู้นำเครือซีพี ได้ระดมความคิดวางเป้าหมายช่วยกระจายผลผลิตทุเรียนเพื่อการบริโภคภายในประเทศผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือซีพี และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแพลตฟอร์มแห่งโอกาส จึงเปิดโครงการ “Let’s DO RIAN” โดยการจัดทำร้านขายทุเรียนจำนวนกว่า 500 จุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านค้าปลีกค้าส่งในเครือซีพีทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างโลตัสส์, โลตัสส์ โก เฟรช, ซีพี เฟรช และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมกับประกาศรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าประจำทุกจุดขาย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในช่วงฤดูกาลทุเรียนที่มีระยะเวลาประมาณ 100 วัน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่เดือนแรกของการขายเครือซีพีจะเป็นฝ่ายรับซื้อทุเรียนคุณภาพโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มเกษตรกรสมาชิกการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทุเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และทุเรียนจากภาคอีสาน ทุเรียนภูเขาไฟ จากกลุ่มเกษตรกรคุณภาพที่มีเครื่องหมาย GI เป็นต้น ส่งต่อไปยังร้านค้า Let’s DO RIAN เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดร้านค้าตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป“ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา โครงการ “Let’s DO RIAN” ได้ทดสอบตลาด 5 จุด บริเวณหน้าสาขาห้างค้าปลีกของซีพี ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ละจุดสามารถขายทุเรียนได้วันละกว่า 100 ลูก” นางสาวณัชชาชนกกล่าวโครงการ Let’s DO RIAN จะฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทุเรียน การดูเนื้อทุเรียน การปอกทุเรียน การจัดเก็บ การสั่งซื้อและเทคนิคการขาย รวมทั้งจะมีทีม Mr./Ms. Durian เข้ามาให้คำปรึกษา*** “แม็คโคร” ซื้อทุเรียนเพิ่มอีก 5 เท่าตัวนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่าปี 2565 นี้ผลไม้ฤดูกาลมีแนวโน้มออกสู่ตลาดจำนวนมากกว่าปีก่อน โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง ทำให้ชาวสวนต้องเร่งระบายผลผลิต แม็คโคร จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแนวทางเชิงรุกช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เข้ามาขายตรงถึงมือผู้บริโภคที่สาขาของแม็คโคร 135 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจัดเทศกาลผลไม้ตามฤดูกาล รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอย่างต่อเนื่อง“ปัญหาผลไม้ล้นตลาดยังเป็นประเด็นสำคัญที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญทุกปี โดยเฉพาะ ทุเรียน ที่ปีนี้มีผลผลิตออกมากกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนระบายผลผลิตไม่ทันและอาจส่งผลให้ราคาตก แม็คโครจึงได้วางแผนการรับซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยปีนี้คาดว่าจะรับซื้อทุเรียนประมาณ 1,500,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 5 เท่าตัว เป็นผลผลิตจากเกษตรกรกว่า 70 ราย ใน 11 จังหวัด”โดยทุเรียน 5 สายพันธุ์หลักที่แม็คโครนำมาจำหน่าย ประกอบด้วย หมอนทอง ชะนี พวงมณี กระดุม ก้านยาว จากแหล่งผลิตคุณภาพในจังหวัด จันทบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ซึ่งทุเรียนพันธุ์ หมอนทองได้รับความนิยมสูงสุด มีสัดส่วนถึง 95% ของยอดขายทุเรียนทั้งหมด“นอกจากทุเรียนแล้ว เรายังวางแผนรับซื้อผลไม้ฤดูกาลทั้ง ลำไย ลองกอง มังคุด เงาะ โดยตั้งเป้าการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลกว่า 8,000,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบเท่าตัว เพื่อช่วยชาวสวนระบายผลผลิตได้ทันท่วงที” นางศิริพรกล่าว*** โลตัส ตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนปีนี้ 3 ล้านกิโลกรัมนายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับฤดูกาลทุเรียนในปี 2565 นี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมนี้ประมาณ 3.5 แสนตันนอกจากนั้น นโยบาย Zero Covid ของจีนยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียน ดังนั้น โลตัสจึงตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการรับซื้อทุเรียนในปีนี้เป็น 3 ล้านกิโลกรัม โดยรับซื้อจากเกษตรกรกว่า 1,200 ราย เพื่อจำหน่ายในไฮเปอร์มาร์เกต 236 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10 เท่าทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเกษตรกรทุเรียนฝ่าวิกฤตผลผลิตล้นตลาด โดยเรารับประกันว่าทุเรียนทุกลูก อร่อย หวาน มัน หากไม่ถูกใจยินดีเปลี่ยนหรือคืนเงินทันที เนื่องจากทุเรียนของเรามาจากแหล่งที่ดีที่สุดและผ่านการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่กระบวนการตัด ไปจนถึงการขนส่งไปยังสาขาที่ใช้รถควบคุมอุณหภูมิ คงความสดใหม่ ส่วนในสาขาของเราก็ได้มีการอบรมมิสเตอร์และมิสทุเรียน ผู้เชี่ยวชาญการคัดเลือกทุเรียนในระดับความสุกที่ลูกค้าต้องการ“นอกเหนือจากการจำหน่ายทุเรียนในสาขาของเราแล้ว โลตัสยังได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนโครงการ Let’s Do Rian พัฒนาผู้ประกอบการที่สนใจมีธุรกิจขายทุเรียนเป็นของตนเองได้ในต้นทุนต่ำ โดยเราจัดการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการคัดเลือกทุเรียน วิธีการดูเนื้อทุเรียน สอนการปอกทุเรียน การจัดเก็บ เทคนิคการขาย ให้คำปรึกษา และดูแลหลังการขาย พร้อมจัดบูทขายทุเรียนทำเลทองบริเวณหน้าสาขาโลตัส โก เฟรช 500 แห่ง พร้อมอุปกรณ์อย่างครบถ้วน ให้ผู้ที่สนใจสร้างรายได้ และเริ่มธุรกิจของตนเองได้ง่ายๆ”เทศกาลทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสนับสนุนเกษตรกรโดยการรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งรวมถึงมังคุด เงาะ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และอื่นๆ ซึ่งโลตัสวางแผนในการรับซื้อทั้งหมด 18 ล้านกิโลกรัมในปีนี้โลตัสจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในสาขา ประเดิมด้วยการไลฟ์เปิดตัวกับมินิคอนเสิร์ตจากทอม อิศรา ผู้โด่งดังกับอีกหนึ่งบทบาทในการเป็นราชาทุเรียน และกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้ไทยข้างเคียง ราคา 399 บาทต่อคน นำร่องที่โลตัส สาขารามอินทรา วันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 65