ซีพีรับพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียน

ซีพีผุดไอเดีย ระดมสมองคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาทุเรียน ช่วยเกษตรกร เปิดแคมเปญ “Let’s DO RIAN” ระบายทุเรียน แบ่งปันทำเล หน้าร้านค้าในเครือกว่า 500 จุดทั่วประเทศ ประกาศรับ “พ่อค้า แม่ค้า” ประจำจุด หวังปั้นเป็นเถ้าแก่ใน 100 วัน พร้อมชวนคนไทยอุดหนุน ช่วยกันคนละไม้คนละมือนางสาว ณัชชาชนก ณ ตะกั่วทุ่ง สปอนเซอร์โครงการผักผลไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า กรณีปัญหาการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ทีมผู้นำรุ่นใหม่ หรือ เถ้าแก่ทีมผักผลไม้จากสถาบันผู้นำเครือซีพี ได้ระดมความคิดวางเป้าหมายช่วยกระจายผลผลิตทุเรียนเพื่อการบริโภคภายในประเทศผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือซีพี และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแพลตฟอร์มแห่งโอกาส จึงเปิดโครงการ “Let’s DO RIAN” โดยการจัดทำร้านขายทุเรียนจำนวนกว่า 500 จุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านค้าปลีกค้าส่งในเครือซีพีทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างโลตัสส์, โลตัสส์ โก เฟรช, ซีพี เฟรช และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมกับประกาศรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าประจำทุกจุดขาย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในช่วงฤดูกาลทุเรียนที่มีระยะเวลาประมาณ 100 วัน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่เดือนแรกของการขายทั้งนี้เครือซีพีจะเป็นฝ่ายรับซื้อทุเรียนคุณภาพโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทุเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และทุเรียนจากภาคอีสาน ทุเรียนภูเขาไฟ จากกลุ่มเกษตรกรคุณภาพที่มีเครื่องหมาย GI เป็นต้น ส่งต่อไปยังร้านค้า Let’s DO RIAN เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดร้านค้าตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป“ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา โครงการ “Let’s DO RIAN” ได้ทดสอบตลาด 5 จุด บริเวณหน้าสาขาห้างค้าปลีกของซีพี ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ละจุดสามารถขายทุเรียนได้วันละกว่า 100 ลูก ทุเรียนทุกลูกที่นำมาจำหน่ายการันตีว่าเป็นทุเรียนคุณภาพดี อร่อย หวานมัน ไม่ต้องลุ้น เพราะตัดทุเรียนแก่มากกว่า 80% เพื่อความสุข 100% ของลูกค้า” นางสาว ณัชชาชนก กล่าวนอกจากนั้น โครงการ Let’s DO RIAN จะฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทุเรียน การดูเนื้อทุเรียน การปอกทุเรียน การจัดเก็บ การสั่งซื้อและเทคนิคการขาย รวมทั้งจะมีทีม Mr./Ms. Durian เข้ามาให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด มีการดูแลหลังการขาย การให้คำปรึกษา และมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำตลาดอยู่เสมอ“เครือซีพีจะใช้แพลตฟอร์มแห่งโอกาส เป็นสะพานเชื่อมเส้นทางทุเรียนคัดคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ส่งต่อไปยังเจ้าของธุรกิจในโครงการ Let’s DO RIAN เพื่อสร้างอาชีพ ให้แก่คนไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกร และส่งมอบทุเรียนคุณภาพดีไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ นอกจากนั้นจะใช้แพลตฟอร์มแห่งโอกาสเข้าช่วยเหลือเกษตรกรสวนผลไม้ประเภทอื่น ๆ ที่จะออกมาตามฤดูกาลต่าง ๆ ด้วย เช่น มังคุด เป็นต้น” นางสาวณัชชาชนก กล่าว