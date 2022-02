คณะทำงานโครงการคุ้งบางกะเจ้า ร่วมสานพลังพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะทำงานโครงการคุ้งบางกะเจ้า เร่งพัฒนา 6 มิติ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมชูพื้นที่ “จุดเรียนรู้ต้นแบบ” 6 ตำบล ถ่ายทอดผลลัพธ์การสานพลังร่วมรักษา “คุ้งบางกะเจ้า” แบบบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 รับฟังสรุปผลดำเนินงานปี 2564 ของ 6 คณะทำงานที่ร่วมพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในโครงการ OUR Khung BangKachao พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนดำเนินงานในปี 2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้าเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนแบบสานพลังความร่วมมือ (Social Collaboration With Collective Impact) จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน รวมกว่า 100 องค์กร สำหรับปี 2565 งานสำคัญที่พัฒนาต่อเนื่องทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารักษาพื้นที่สีเขียวต่อเนื่องในพื้นที่ราชพัสดุ 1,200 ไร่ และพื้นที่ส่วนบุคคล โดยคัดเลือกพื้นที่ “ครัวเรือนอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว” นำร่อง 25 จุดใน 6 ตำบล เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่เกษตรและบุคคลในด้านต่างๆ ด้านการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง นำโดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสำรวจและเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ ด้านการจัดการขยะ นำโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายลดปริมาณขยะ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะ สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะครบวงจรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) มุ่งยกระดับคุ้งบางกะเจ้าสู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC-D พร้อมผลักดันให้คุ้งบางกะเจ้าประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านส่งเสริมอาชีพ นำโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ชุมชนจากการพัฒนาอาชีพบูรณาการการทำงานกับคณะทำงานต่างๆ โดยมีแผนพัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรสีเขียว กลุ่มอาชีพที่มีส่วนในการดูแลน้ำ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์คุ้งบางกะเจ้า ฯลฯและด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีแผนส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตเยาวชนในการดูแลตนเองได้และมีภูมิคุ้มกันที่ดีโครงการ OUR Khung BangKachao นับเป็นพื้นที่ต้นแบบของประเทศไทยในการสานพลังร่วมรักษา “คุ้งบางกะเจ้า” ให้คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน