CPN จัดเต็มงบ 500 ล. ลุยสิ้นปี ปลุกมู้ดกระตุ้นช้อปรับเปิดประเทศ

ผู้จัดการรายวัน360 – ซีพีเอ็น จัดเต็ม หวังว่าไม่เกิดโควิดเวฟที่ 5 อีกปลายปี ตั้งงบเต็มที่ 500 ล้านบาท ฉลองส่งท้ายปี รับสถานการณ์เริ่มดีขึ้น คลายล็อกดาวน์ เปิดประเทศ ฉีดวัคซีนมากแล้วดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒานา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2564 นี้ ทางซีพีเอ็น ใช้งบประมาณด้านการตลาดรวมกว่า 500 ล้านบาท (งบ 400 ล้านบาททำโปรโมชั่น และอีก 100 ล้านบาท จัดเคานต์ดาวน์) เพื่อจัดเทศกาลและกิจกรรมรวมทั้งงานเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ลดลงจากทุกครั้งที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนื่องจากขณะนี้มีปัจจัยบวกหลายประการสนับสนุนว่า สถานการณ์เริ่คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว ทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆไปมาก มีการฉีดวัคซีนกับประชาชนในจำนวนที่มากตามแผนงาน เริ่มมีการเปิดประเทศส่งผลหันักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว แม้ว่าจะยังอยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวดป้องกันโควิดก็ตาม แต่ก็ถือว่าสถานการณ์ดีกว่าช่วงปลายปีที่แล้วอีกทั้งจากการเริ่มคลายล็อกปรากฎว่า จำนวนทราฟฟิกที่เข้ามาในศูนย์เครือซีพีเอ็น ในกรุงเทพฯ 70% ต่างจังหวัด 90%-100% ส่วนที่เซ็นทรัลเวิลด์นั้นมีประมาณ 70,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าคงจะไม่มีสถานการณ์เลวร้ายหรือเกิดระบาดครั้งที่5เกิดขึ้นอีก ตั้งเป้าทราฟฟิกคนเข้าศูนย์ฯเพิ่ม 30% โดยเฉลี่ยโดยทางซีพีเอ็น จัดแคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 64 ถึง 6 ม.ค. 65 และยังคงเปิดศูนย์การค้าใหม่ ตามแผนงาน ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา ซึ่งเปิดแล้ววันที่ 27 ต.ค. 64 และ เซ็นทรัล อยุธยา ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 30 พ.ย. 64 นี้ เพื่อช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจและประเทศไทย และเนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น The Best Thailand’s Happiness Landmark กับเทศกาลแสงไฟและสีสันแห่งความสุข และเป็นครั้งแรกช้อปที่ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลรับคะแนนสะสม The 1 และสามารถแลกรับเป็นส่วนลดที่หน้าร้านได้ทันทีตลอดทั้งแคมเปญจาก 150 แบรนด์ดัง มากกว่า 900 outlets ร่วมด้วยเทศกาลของขวัญนับล้านชิ้นใน “Gift Market” พร้อมพบกับงานเคาท์ดาวน์รูปแบบใหม่และอีกกว่า 100 อีเว้นต์ส่งท้ายปี เช่น งาน Dream Vacations & Travel Fair 2021 @ Central World เป็นต้น“ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็น Purposeful Destination หรือจุดหมายปลายทางที่มีความหมายที่สุดที่น่ามาเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปี โดยเซ็นทรัลพัฒนามีความพร้อมในการส่งเสริมและตอกย้ำไทยเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก ด้วยความแข็งแกร่งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ 35 สาขา โดยเราจับเทรนด์ทั่วโลกในช่วงสิ้นปีนี้ คือ ‘Shop & Travel with Purpose’ คือการช้อป-เที่ยว ช่วยชาติอย่างมีความหมาย ให้ทุกการจับจ่ายมีส่วนช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน พร้อมรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ แบบ Next Normal ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านแคมเปญ Forwarding Happiness 2022 เพื่อตอบรับแผนเปิดประเทศ รองรับทัวริสต์ไทยและต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ให้แข็งแกร่ง พร้อมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น (Local Essence) เรายังจัดงานต่างๆเพื่อสร้าง Tourism Ecosystem ที่จะช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งงานท่องเที่ยวร่วมกับ ททท., สายการบินและโรงแรมชั้นนำ และ ตลาดสินค้าท้องถิ่น เชื่อมั่นภาพรวมการท่องเที่ยวไทยและภาคค้าปลีกไทยจะกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสนี้” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชูความแข็งแกร่งในการมี 35 สาขาครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศในสิ้นปีนี้ จึงได้ใช้กลยุทธ์ ‘Destination Plus+” เสริมความครบครัน มุ่งเน้นการเติมเต็มประสบการณ์ ได้แก่Destination + Experience & Happiness Moment ผ่านการสร้าง Customer Experience ที่เชื่อมโยงทั้ง Shop & Travel Ecosystem ให้เกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด Art Heal & Music Heal ที่ใช้ศิลปะและเสียงดนตรีอันเป็นภาษาสากลเพื่อสร้างความสุข พร้อมเนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น The Best Thailand’s Happiness Landmark เทศกาลแสงไฟและสีสันแห่งความสุข (Sparkling Light of Happiness) ช่วยสร้าง Positive Energy ด้วยEmoticon และ คำที่มีความหมายให้กำลังใจคนไทย ด้วยไฮไลท์ อาทิo ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ พบกับต้นคริสต์มาสสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้o ‘เซ็นทรัล เชียงราย’ พบกับต้นคริสต์มาสต้นแรกและต้นเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบและผลิตโดยดอยตุง สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนo ‘เซ็นทรัล อยุธยา’ ต้นคริสต์มาสที่นำคอนเซ็ปต์จากดอกยี่สุ่นซึ่งเป็นดอกไม้ที่ปลูกทุกเรือนชานในสมัยอยุธยาo ‘เซ็นทรัล อีสต์วิลล์’ เนรมิตรลานไอซ์สเก็ตล้อมต้นคริสมาสยักษ์สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างและสนุกสนานมากขึ้นด้วย Line Sticker ให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดเพื่อส่งต่อความสุขให้กันนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับนิ่ม เอ็กซ์เพรส ที่เปิดโอกาสดีๆ ให้ลูกค้าสามารถส่งต่อความสุข เป็นกำลังใจ ด้วยการซื้อของขวัญในงาน Gift Market เพื่อส่งต่อของขวัญนั้นให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอีกด้วยDestination + Safety Standard เรายังคงเข้มงวดด้วยมาตรการ เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดการมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า พร้อมด้วยนวัตกรรม ‘SMART & HEALTHY BUILDING’ อัพเกรดระบบปรับอากาศและกรองอากาศที่กำลัง roll out ครอบคลุมทุกสาขาDestination + Local Economic Booster สร้างรายได้ส่งต่อให้ชุมชนด้วยการตกแต่งต้นคริสต์มาสที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน ร่วมด้วยการจัดตลาดของขวัญที่นำสินค้าชุมชนมาร่วมจำหน่าย”นอกจากนี้ ดร. ณัฐกิตติ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบครบถ้วนหรือ 6 Attributes of Tourism Destination ได้แก่ 1) Attraction ที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) Activities ประเพณีและเทศกาลครบทุกภาค 3) Amenities ความสะดวกครบครันที่ช่วยส่งเสริม Tourism Ecosystem ทั้งศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า-ลักชูรี่ เอาท์เล็ต-โรงแรมและธุรกิจด้านอาหาร 4) Available Packages โปรโมชั่นท่องเที่ยวและช้อปปิ้งที่ดึงดูดใจทั่วประเทศ 5) Accessibility การเข้าถึงที่สะดวกสบายทั้งเส้นทางการท่องเที่ยว สายการบิน บริการรถโดยสารสาธารณะและเอกชน และ 6) Ancillary Services บริการเสริมอื่นๆ อาทิ ธนาคาร, จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา, บริการพัสดุและไปรษณีย์ และเครือข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมนางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Head of Commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม Wealth & High Spenders ที่มีกำลังซื้อสูง และมีพฤติกรรมชอบสินค้าและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะเลือกสินค้ามาแล้วจากออนไลน์ แต่ต้องมาทดลองจริงและซื้อที่หน้าร้านเท่านั้น นอกจากนี้ เราได้ออกแบบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วม แคมเปญ CENTRALPATTANA VIP PROGRAM เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น จะได้รับสิทธิพิเศษ ได้แก่พิเศษที่ 1 รับ Cash Voucher มูลค่า 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 300,000 บาท หรือรับ Cash Voucher มูลค่า 1,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 50,000 บาท เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการพิเศษที่ 2 รับสิทธิ์เป็นสมาชิก The 1 Exclusive เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 300,000 บาท ภายใน 31 ธ.ค. 64 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการพิเศษที่ 3 Top Spender รับแพ็กเกจ Yacht Trip พร้อมห้องพักโรงแรม Hilton Pattaya 2 คืน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละสาขา และมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 500,000 ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ”โปรโมชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสามารถสะสมและแลกคะแนน The 1 รับคะแนนหรือส่วนลดที่หน้าร้านได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการ และ คุ้มเพิ่ม! แลกคะแนนรับส่วนลดบน The 1 Application แลกคะแนน 300 ลด 300 ในหมวดร้านค้าแฟชั่น แลกคะแนน 100 ลด 100 ในหมวดร้านอาหาร พิเศษสมาชิก The 1 Exclusive แลก 500 ลด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสำหรับผู้ถือบัตรจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ อาทิ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด (Cashback) 25%* โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ หรือธนาคารผู้ออกบัตรกำหนดสำหรับกลุ่มนักช้อปต่างชาติ ในสาขา Tourist Destination ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา, เซ็นทรัล สมุย และเซ็นทรัล ภูเก็ต รับสิทธิประโยชน์จากสถาบันการเงินและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ VISA, ALIPAY, JCB, Master Card และ UnionPay รวมถึงสายการบินชั้นนำ อาทิ Etihad & Cathay Pacific และเมื่อสมัคร The 1 Tourist Card รับฟรี ทันที กระเป๋าผ้าจาก NARAYAดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า “เนื่องด้วยปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เซ็นทรัลพัฒนาอยู่เคียงข้าง คนไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งยังได้ส่งต่อคุณค่าและความเชื่อในเรื่องของ Community at Heart เข้ามาในแคมเปญนี้อีกด้วย โดยมีการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ โดยปีนี้ เรามีตลาด Gift Market ที่นำสินค้าชุมชนที่มีดีไซน์มาร่วมจำหน่ายเป็นของขวัญในสาขาต่างๆ และมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ ต้นคริสต์มาสสีสันแห่งดอยตุง DOITUNG x CENTRAL CHIANGRAI Christmas Tree ต้นแรกและต้นเดียวในประเทศไทยในชื่อ ต้นหมอกพันวา สูงกว่า 14 เมตร ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติมีความยาว 1,000 เมตร และ Craft Ornament จากของดอยตุงทั้งหมด เช่น ไม้ไผ่ เถาสน ผีเสื้อสาน ไหมย้อมสี โดยมีการใช้สีสัน ถ่ายทอดจากวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีจัดงานในชื่อชุด Chiangrai Dancing Flower x Chiangrai Youth Orchestra ในธีม The Harmony & Melody ดนตรี ดอกไม้ วัฒนธรรมแห่งเชียงรายอีกด้วย”แคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 64 ถึง 6 ม.ค. 65 ร่วมส่งต่อพลังความสุข ก้าวไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า ความสุข..ขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตยังคงก้าวเดินต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเปิดศูนย์การค้าใหม่ ตามแผนงาน ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในวันที่ 27 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา และ เซ็นทรัล อยุธยา ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 30 พ.ย. 64 นี้ เพื่อช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจและประเทศไทย