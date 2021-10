"คมนาคม"ถกไจก้าเร่งลดอุบัติเหตุบนถนน นำร่องศึกษาบริการจัดการใบขับขี่-รถขนส่ง

ปลัดคมนาคม หารือไจก้า เดินหน้าศึกษายกระดับความปลอดภัยทางถนน พร้อมนำร่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่ และความปลอดภัยรถเชิงพาณิชย์วันที่ 29 ต.ค.นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้คณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) ตามโครงการ The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institutions and Implementation in the Kingdom of Thailand เข้าพบ เพื่อแนะนำตัวและประสานความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ทางถนนทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมดำเนินโครงการ The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institutions and Implementation in the Kingdom of Thailand โดยมีขอบเขตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศอุบัติเหตุจราจรทางถนนใหม่ให้เกิดความถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยจะมีการศึกษามาตรการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่องบนทางหลวง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และจัดทำคู่มือ Best Practice for Road Safety Manual รวมถึงศึกษาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงชนบท ถนนท้องถิ่น ผ่านการดำเนินโครงการนำร่องและศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่ การดำเนินงานและการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) คณะกรรมการประสานงานโครงการ (JCC: Joint Coordination Committee) มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน มีหน้าที่ยืนยันความคืบหน้าของโครงการฯ อภิปรายประเด็นสำคัญและตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น2) คณะทำงานประสานงานโครงการ (PCG: Project Coordination Group) มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการเป็นประธาน มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ และรับผิดชอบภาพรวมในการบริหารและดำเนินโครงการและ 3) คณะทำงานย่อยโครงการ (Project Working Group) มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก JICAทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบาย ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดจำนวนการเกิดสถิติอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และความรุนแรง ของอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงลดความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างกระทรวงคมนาคมและ JICA ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงด้านเทคโนโลยี (Artificial Intelligence: AI) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน