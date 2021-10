ม.ดังนิวซีแลนด์มอบทุนป.ตรี-ป.โท รอเตรียมเปิดประเทศ ในงานการศึกษาออนไลน์ 6 พ.ย.นี้ ลงทะเบียนร่วมงานฟรี

มหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ติด Top 3% ของโลก และนิวซีแลนด์ได้อันดับหนึ่งจากประเทศที่พูดอังกฤษเป็นหลักในการสอนนักเรียนเพื่อทักษะแห่งโลกอนาคตได้ดีที่สุดในโลก จาก The Economist Intelligence Unit 2019 โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆได้มอบทุนการศึกษามากมาย อาทิมอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน Dean's Asia Scholarship in the Faculty of Business and Economics สำหรับคณะธุรกิจ จำนวนจำกัด และทุนการศึกษาอื่นๆ มูลค่าสูงสุด 238,000 บาท สำหรับปริญญาตรีและโททุกสาขาทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 476,000 บาท สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโทy ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 238,000 บาท สำหรับปริญญาโท ตัวอย่างสาขาที่น่าสนใจ Master of Science in Food Innovation, Master of Business – Global Management and Marketing, Master of Management in Agribusiness, Master of Tourism Managementมูลค่าสูงสุด 357,000 บาทสำหรับปริญญาโทที่มีการทำ research และทุนการศึกษาสำหรับ MBA มูลค่ากว่า 140,000 บาททุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 476,000 บาท สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโททุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 238,000 บาท สำหรับปริญญาโท และทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 357,000 บาท สำหรับปริญญาโทที่มีการทำ researchนอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ มีทุนการเรียนต่อปริญญาโท คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน Diploma อื่นๆ อีกมากมายเฉพาะในงานการศึกษาออนไลน์งานเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์ ใน วันที่ 6 พ.ย. นี้ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ควรพลาด สามารถวางแผนศึกษาต่อนิวซีแลนด์ได้ทันที ไม่ต้องรอเปิดประเทศ งานนี้น้องๆจะได้เจอครบทุกมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ พร้อมพบกับคลาสเรียน Concept Design ให้ทดลองเรียน ฟรี โดยMassey University ที่มีหลักสูตรร่วมกับ Weta Workshop ที่ทำหนังชื่อดังระดับโลกอย่าง The Lord of the Rings, Avatar และ The Hobbit และประกาศผล Concept Artist Award ทั่วโลก ที่นักเรียนไทยจากจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ลงทะเบียนฟรี ที่นี่ https://bit.ly/NZHighereducatoinshowcase2021