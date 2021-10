งานเรียนต่อระดับอุดมศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 6 พ.ย. 2564 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

งานแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์งานเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์ เป็นอีกงานที่ไม่ควรพลาดสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังวางแผนการศึกษาต่อให้กับบุตรหลาน สามารถวางแผนศึกษาต่อนิวซีแลนด์ได้ทันที ไม่ต้องรอเปิดประเทศ งานนี้น้องๆจะได้เจอครบทุกมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ได้แก่ Auckland University of Technology, The University of Auckland, Massey University, The University of Waikato, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, Lincoln University และ University of Otago พร้อมทั้งสถาบันเทคโนโลยี และสถาบันสอนภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์น้องๆ สามารถมาร่วมค้นหารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง และยังมีการประกาศหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี ของนิวซีแลนด์ ที่สามารถทำงานต่อที่นิวซีแลนด์ได้หลังเรียนจบสูงสุดถึง 3 ปี อาทิ ปริญญาโทธุรกิจดิจิทัล (digital business), ปริญญาโทการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าทั้งที่สถานที่จริงและออนไลน์ (User Experience Design) ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร (Agribusinessปริญญาโทธุรกิจวิทยาศาสตร์ ให้การค้นพบทางวิทยาศาตร์กลายเป็นธุรกิจจริง (Bioscience Enterprise) ปริญญาโทวิทยาการหุ่นยนตร์และวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering) เป็นต้น ช่วยตอบโจทย์วางแผนชีวิตการศึกษาต่อของน้องๆ อีกทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษสุดด้านทุนการศึกษาเฉพาะในงานนี้เท่านั้น พร้อมร่วมค้นหาว่าทำไมนิวซีแลนด์ถึงเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จาก The Economist Intelligence Unit และยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ- พบกับคลาสเรียน Concept Design ให้ทดลองเรียน ฟรี โดยMassey University ที่มีหลักสูตรร่วมกับ Weta Studio ที่ทำหนังชื่อดังระดับโลก พร้อมประกาศผล Concept Artist Award ทั่วโลก ที่นักเรียนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ- ฟังศิษย์เก่านิวซีแลนด์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนและการทำงานในตำแหน่ง Manager ถึง 10 ปีที่นิวซีแลนด์- มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก “ภูมิ วิภูริศ” ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ ศิลปินชื่อดัง Asia’s 2019 Breakout Musician และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์วัยเด็กของ “ภูมิ วิภูริศ” ว่านิวซีแลนด์มีส่วนช่วยในแต่งเพลงและการเตรียมพร้อม “ภูมิ วิภูริศ” สู่โลกกว้างได้อย่างไรบ้างผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ ฟรี คลิก https://bit.ly/NZHighereducatoinshowcase2021