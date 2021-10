“สุวรรณภูมิ” ให้จอดรถฟรี ลานจอดระยะยาว โซน C หยุดยาว 6 วัน ช่วง 20-25 ต.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิให้ผู้ใช้บริการจอดรถฟรีวันหยุดยาว รวม 6 วัน ตั้งแต่ 20-25 ต.ค. ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C โดยจัดรถ Shuttle Bus รับส่งทุก 15 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง คาดมีการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยยังเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติวันหยุดพิเศษ ทำให้ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางจำนวนมากภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้มงวดพร้อมกันนี้ ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน และอำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมงรถ Shuttle Bus สาย A จะวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C จะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ