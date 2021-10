"ซูเปอร์สปอร์ต"ดันยอดโซเชียลคอมเมิร์ซโต 13%

ผู้จัดการรายวัน360-ซูเปอร์สปอร์ต ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองครบรอบ 24 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยแคมเปญ Celebrate Our Heroes ขอบคุณหัวใจแข็งแกร่งของนักสู้ทุกคน พร้อมจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ ตั้งเป้าผลักดันยอดขายทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์รับไลฟ์สไตล์แบบนิวนอร์มัล ต่อยอดกลยุทธ์ Omni-Channel แพลตฟอร์มช็อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนายโทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ลุ้นกันวันต่อวันที่ทุกคนเผชิญอยู่ หากเปรียบเป็นกีฬา ผู้ที่จะคว้าชัยชนะ คือ ผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เรามีตัวอย่างของผู้ที่เอาชนะอุปสรรคระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดอยู่มากมาย ซึ่งพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม และสปิริตของนักสู้“แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติ แต่เราพบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี เห็นได้จากในไตรมาส 2 ของปี 2564 ช่องทางการขายในรูปแบบ Social Commerce ของซูเปอร์สปอร์ตเติบโตมากถึง 13% จากการแชตและช็อปผ่านไลน์/ ช็อปผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์/ บริการผู้ช่วยช็อปส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างแพลตฟอร์มช็อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ หรือกลยุทธ์ Omni-Channel ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง”ขณะเดียวกัน ซูเปอร์สปอร์ต ก็ไม่เคยหยุดในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การช็อปปิ้งออนไลน์ให้กับลูกค้าที่เว็บไซต์ Supersports.co.th โดยพบว่านับตั้งแต่ซูเปอร์สปอร์ตได้ฉลองครบรอบ 23 ปี ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สูงถึง 60 ล้านคน และมีลูกค้ามากกว่า 400,000 คนที่เลือกซื้อสินค้ากีฬาผ่านช่องทางเว็บไซต์รวมกันแล้วจำนวนมากถึง 1.7 ล้านรายการ ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ของซูเปอร์สปอร์ตเติบโตสูงขึ้น คิดเป็น 19% ของยอดขายทั้งหมดในโอกาสครบรอบ 24 ปีของซูเปอร์สปอร์ต จึงชวนทุกคนร่วมฉลองด้วยการมีสุขภาพดีและแข็งแรง พร้อมเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผ่านแคมเปญ Celebrate Our Heroes ด้วยไฮไลต์โปรโมชั่นแบบจัดเต็ม 5 ข้อเสนอสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อขอบคุณฮีโร่ทุกคนทั้งบุคลากรทางการแพทย์และทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันจนสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จน?สามารถเริ่มใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัลได้ และเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีร่างกายและหัวใจที่แข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์สำหรับรายละเอียดไฮไลต์โปรโมชั่น จัดเต็ม 5 ข้อเสนอสุดพิเศษ ทั้งการช็อปหน้าร้านและออนไลน์ ทาง www.supersports.co.th ประกอบด้วย• Hero Price - พบโปรโมชั่นดี Hero Price ราคาพิเศษเฉพาะเดือนนี้ กับชุดและอุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิด เริ่มต้นที่ 299 บาท• Hero Products - ไอเทมเด็ดห้ามพลาดกับ Hero Product จากแบรนด์กีฬาชั้นนำ ช็อปชิ้นที่ 2 เพียง 24 บาท• Hero Deal – ส่วนลดโดน ๆ Hero Deal ลดเพิ่มทันที 240 บาทเมื่อช็อปครบ 2,000 บาท• Hero Point - แลกส่วนลดสุดคุ้มกับ Hero Point ใช้คะแนนเดอะวันเพียง 24 คะแนนแลกเป็นส่วนลด 100 บาท• Hero Offers – สิทธิพิเศษสำหรับฮีโร่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยายาล กับส่วนลดไปเลย 40% เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Crocs และ Skechers และยังลดเพิ่มอีก 24% เมื่อช็อปผ่านบัตรเครดิต KTC“เราอยากให้ทุกคนสามารถเริ่มใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัล พร้อมกับมีไลฟ์สไตล์แอ็กทิฟ หรือเล่นกีฬาที่ชื่นชอบต่อไปได้ ซึ่งซูเปอร์สปอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนสนุกกับกีฬาด้วยสินค้าและบริการที่ครบครัน ด้วยช่องทางการขายทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ที่ตอบรับกับความต้องการ และสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน กับแคมเปญ Celebrate Our Heroes ด้วยไฮไลต์โปรโมชั่นแบบจัดเต็ม 5 ข้อเสนอสุดพิเศษของซูเปอร์สปอร์ต” นายโทนี่ กล่าว