ทรู 5G ส่งมอบ iPhone 13 กับ “SUPER UNLOCK PHENOMENON” ปลดล็อกทุกข้อจำกัด ให้ลูกค้าสัมผัสความเร็วสุด ครบสุด ทุกช่องทาง

นอกจากนี้ ยังปลดล็อกทุกข้อจำกัดด้วยข้อเสนอสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช เต็มที่กับประสบการณ์ 5G ที่ครบกว่า เร็วแรงกว่าใครปลดล็อกทุกข้อจำกัดการใช้งานด้วยโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เลือกได้ตรงตามไลฟ์สไตล์ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย o ลูกค้าแบบรายเดือน ซื้อ iPhone13 Pro รับฟรี iPhone 13 128GB สีใดก็ได้ (มูลค่า 29,900 บาท) หรือรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 18,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนและจ่ายค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด พร้อมสิทธิพิเศษผ่อน 0% นานสูงสุด 60 เดือน ลูกค้าย้ายค่ายรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท o สำหรับแพ็กเกจ ‘5G Ultra Max Speed Plus for iPhone’ มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อ iPhone 13 กับทรูมูฟ เอช เท่านั้น ได้แก่: - รับฟรี สิทธิประโยชน์ ระดับทรูแบล็ค นาน 1 ปี เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ รายเดือน 1,999 ขึ้นไป (สำหรับลูกค้าปัจจุบันทรูแบล็ค รับเพิ่ม 1,600 ทรูพอยท์) - ครบเครื่องบอลทุกแมตช์และบันเทิงเต็มรูปแบบ ดูฟรี ทรูพรีเมียร์ลีก 2021/22 ตลอดฤดูกาล ผ่านแอพ TrueID และดูหนัง ดูซีรีส์ จุใจกว่า 2,000 เรื่อง ผ่าน TrueID+ ฟรี บนแอพ TrueID เมื่อซื้อ iPhone 13 พร้อมแพ็กเกจ 699 บาทขึ้นไป - รับสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์เสริม ลดสูงสุด 60% อาทิ อะแดปเตอร์ เคสและฟิล์มกันรอย สำหรับรุ่น iPhone 13 - ผ่อน 0% นานสูงสุด 60 เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 37% (เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ) - ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน ผ่านบริการ True Money โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - Easy Swap นำเครื่องเก่าแลกซื้อเครื่องใหม่กับทรู ราคารับซื้อสูงสุด 29,000 บาท พร้อมรับคูปองส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อนำมือถือรุ่นที่ร่วมรายการมาแลก (เฉพาะลูกค้าที่จอง iPhone 13 ล่วงหน้ากับทรูมูฟ เอช เท่านั้น)ปลดล็อกทุกข้อจำกัดเรื่องการใช้จ่าย สามารถเลือกผ่อนชำระได้สบาย ๆ หลากหลายช่องทางปลดล็อกทุกข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง ด้วยทางเลือกที่หลากหลายในการรับเครื่อง ที่สะดวกสบายครบทุกช่องทางลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถเลือกรับเครื่องได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ล้ำกว่าใคร ด้วยโดรน เสิร์ฟ iPhone 13 ให้ถึงหน้าประตูห้องลูกค้าผู้โชคดี สัมผัสบรรยากาศสุดฟิน พร้อมเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ Unlock iPhone13 ก่อนใคร ในเวลา 00.00.01 น.เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถ Drive Thru รับเครื่องได้ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า เพียงขับรถเข้าไปรับบริการไม่ต้องลงจากรถ พนักงานจะเข้ามาให้บริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัยตามมาตรการรัฐฯกองทัพไรเดอร์พร้อมส่งเครื่องให้ถึงมือลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของทรู รับประกันความไวลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล รอรับเครื่องได้ภายในวันเดียวกัน และส่งถึงหน้าบ้านภายในวันถัดไปสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสะดวก ง่าย ใกล้บ้าน ลูกค้าทรูสามารถเลือกรับที่ทรูช็อปทั่วประเทศ หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น, โลตัส, แมคโคร มากกว่า 870 สาขาทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนเลือกรับได้ที่นั่นปลดล็อคขุมพลังอัจฉริยะที่เหนือกว่า เร็วแรงกว่า กับ iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 และ iPhone 13 mini บนทรู 5G เครือข่ายที่ครบที่สุดได้แล้ววันนี้ที่ ทรูช็อป, ทรูสโตร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoveh.com/iPhone13 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 13 รุ่นต่าง ๆ ได้ที่ www.apple.com/th #iPhone13#BESTwithTRUE5G