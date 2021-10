LINE ลุยวิดีโอ ปล่อยอะนิเมชั่นหนุนเด็กไทยเข้าใจวัคซีน หลังจุดพลุโฆษณาใหม่ “Life on LINE”

ไลน์ (LINE) ปล่อย 2 วีดีโอในเวลาไล่เลี่ยหวังสื่อสารถึงคนไทย ล่าสุดคืออะนิเมชัน “อัพเกราะป้องกัน ด้วยพลังของวัคซีน” เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานการศึกษาต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นสื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนไทยถึงประโยชน์ของวัคซีนและรณรงค์การร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยเฉพาะในมุมเกราะป้องกันทั้งตัวเอง ครอบครัวที่รัก และสังคม ถือเป็นวิดีโอที่เกิดขึ้นตามหลังภาพยนตร์โฆษณาใหม่ “Life on LINE” ที่สาธิตทุกไลฟ์สไตล์แห่งยุค “Now Normal”ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ที่คลี่คลายขึ้น ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของผู้ได้รับวัคซีน มีการปลดล็อคมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ยังมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และอีกจำนวนมากที่ยังมีความกังวลในการฉีดวัคซีน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อฯ ยังถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนยังต้องตระหนักและจะการ์ดตกไม่ได้LINE ประเทศไทย ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย เล็งเห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ความเข้าใจเรื่องการรับวัคซีนที่ถูกต้อง ผ่านสื่ออนิเมชั่นที่เข้าใจง่ายไปยังคนไทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จากข้อมูลการแพทย์ในปัจจุบัน การรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ถือเป็นการป้องกันบรรเทาหลักที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก และล้างมือเป็นประจำวีดีโอเอนิเมชัน “อัพเกราะป้องกัน ด้วยพลังวัคซีน” ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบเอนิเมชั่น คาแรกเตอร์ลายเส้นสีสันสดใส ประกอบเสียงเพลงที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ดี มีเรื่องราวสะท้อนถึงสิ่งที่พวกเราคนไทยได้พบเจอ และปฏิบัติตัวกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลร่างกายให้แข็งแรง การรักษาระยะห่าง การใส่หน้ากาก ล้างมือ แต่ไม่ว่าเราจะเข้มงวดเพียงใด ก็ดูเหมือนอาจยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันกับเชื้อโควิด ในช่วงเวลานี้ วัคซีนจึงเป็นเหมือนการยกระดับการป้องกันได้อีกขั้น หรืออาจเรียกว่า อัพเกราะป้องกัน ด้วยพลังของวัคซีน ถือเป็นการอัพเลเวลการป้องกันครั้งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเราสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันได้“ไลน์ ประเทศไทย หวังว่า วิดีโอเอนิเมชันชิ้นนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนโดยเฉพาะแก่เด็กและเยาวชนที่จะทำให้ทุกคนสามารถมีภูมิป้องกัน ไม่พ่ายแพ้ต่อการติดเชื้อโควิดได้ง่าย การป้องกันครั้งนี้เริ่มจากตัวเรา และเมื่อทุกคนมีภูมิต้านโควิดมากพอ พวกเราจะได้กลับมามีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันยิ่งกว่าเดิม” ดร.พิเชษฐ กล่าวการเปิดตัววิดีโอนี้เกิดขึ้นหลังจาก LINE ประเทศไทยประกาศเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Life on LINE” ในสัปดาห์เดียวกัน โดยนำเสนอภาพการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างมีมิติและสีสัน ในยุคต่อจากนี้ การันตีด้วยความไว้วางใจของผู้ใช้งานทั่วไทยกว่า 50 ล้านราย ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของผู้บริโภคยุค Now Normal ชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้ที่มองหาความสะดวกและประสบการณ์แบบครบถ้วนในที่เดียวชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย กล่าวว่าภาพยนตร์โฆษณาชุด Life on LINE นี้ เป็นการแสดงถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของยุค Now Normal ด้วยการขยายภาพวิสัยทัศน์ของ LINE ผ่านทุกจังหวะการใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์ม LINE ของคนยุค Now Normal ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน การซื้อขายของออนไลน์ การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกเจน และสนุกไปกับเรื่องราวของโลกรอบตัวที่เกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กัน“ชีวิตในแบบ Life on LINE ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่แค่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เป็นการที่ผู้ใช้รู้จักและสามารถใช้แพลตฟอร์ม LINE อำนวยความสะดวกในการผสมผสานการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกขั้น”