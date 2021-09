Bilibili เปิดพื้นที่ให้แอนิเมเตอร์ไทยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอนิเมชัน กับโครงการ Bilibili UP NEXT Animator Award 2021

วันนี้ (22 ก.ย.) โครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” จัดขึ้นโดย Bilibili ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนนักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทยได้ร่วมส่งผลงานแอนิเมชัน เพื่อแสดงฝีมือและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นแอนิเมเตอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพในระดับสากล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็น The best UP NEXT Animator of 2021 รวมถึงโอกาสในการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 840,000 บาทภายในงาน คุณ Gan Xinhan (甘信汉) หรือ คุณตะวัน ตำแหน่ง Country Manager (Thailand) จาก Bilibili ได้กล่าวถึงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ รวมถึงแบ่งปันแนวคิดจาก Bilibili ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการแอนิเมชันไทยไปสู่ตลาดโลก สำหรับการเปิดรับสมัคร โครงการ Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 เปิดรับสมัครโดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และ ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 30 แห่งคุณ Gan Xinhan กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากวงการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก รวมถึงสตูดิโอด้านแอนิเมชันชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของเหล่าแอนิเมเตอร์ไทย”ต่อมา คุณนพ ธรรมวานิช นายกสมาคม ตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA) กล่าวถึงภาพรวมของตลาดแอนิเมเตอร์ในปัจจุบันและโอกาสการเจริญเติบโตของวงการแอนิเมชันในประเทศไทย“แอนิเมชันไทยเติบโตได้จากการมีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โครงการของ Bilibili เป็นโครงการในรูปแบบที่ผู้คนในวงการแอนิเมชันใฝ่ฝันกันมานาน อยากให้มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนในวงการและผู้คนที่สนใจได้นึกถึงและจุดประกายความฝันในทุก ๆ ปี โครงการนี้สามารถมอบโอกาสและพื้นที่ให้นักศึกษาและบุลคลทั่วไป ได้พัฒนาผลงาน และพัตนาศักยภาพของตนเอง ในการต่อยอดวงการแอนิเมชันไทยและส่งผลให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันเข้มเเข็งขึ้น ซึ่งเราอาจค้นพบผลงานชั้นเลิศที่สามารถสร้างชื่อเสียงต่อไปได้ในอนาคตจากโครงการในครั้งนี้” คุณนพ ธรรมวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA กล่าวคุณสันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการผู้ที่จะมาตัดสินผลงานแอนิเมชันในการประกวด Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและโอกาสที่โครงการนี้จะช่วยสร้างตำนานแอนิเมเตอร์หน้าใหม่“โครงการนี้มอบโอกาสให้กับวงการแอนิเมชันอย่างมาก ในด้านของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ เพราะสำหรับการพัฒนาฝีมือของเหล่าครีเอเตอร์ เราต้องมีเวทีให้พวกเขาได้แสดงผลงานและลับคมฝีมือ ให้สามารถพัฒนาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบในการจัดงานประกวดในครั้งนี้ นับว่าประสบผลอย่างดีเยี่ยม เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น ทางสมาชิกสตูดิโอแอนิเมชันชั้นนำและทาง TACGA เอง สนับสนุน Bilibili ในครั้งนี้ เพราะเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Bilibili มามอบโอกาสด้วยตนเอง” คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ TACGA กล่าวสุดท้าย คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน จาก The Monk Studios แอนิเมชันสตูดิโอชั้นนำของประเทศไทย กล่าวถึงโอกาสที่โครงการนี้จะช่วยสร้างตำนานแอนิเมเตอร์ไทยหน้าใหม่“Bilibili เป็นตัวกลางในการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาส เปิดช่องทาง และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมด้วย” คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน รองกรรมการผู้จัดการ จาก The Monk Studios กล่าวเสริมBilibili เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแอนิเมชันคุณภาพสูง ในแต่ละเดือน Bilibili จะมีการเปิดตัวอนิเมะเรื่องใหม่กว่า 30 เรื่องจากข้อมูล ณ เดือนกันยายน ประจำปี พ.ศ. 2564 Bilibili มีคอนเทนต์แอนิเมชันกว่า 1,200 เรื่อง รวมแล้วกว่า 16,500 ตอน ภายใต้หมวดหมู่อนิเมะที่หลากหลาย อาทิ แอ็คชั่น, ผจญภัย, ตลก, แฟนตาซี, โรแมนติก, โรงเรียน, เกม, เวทมนตร์, ลึกลับ ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ใน Bilibili สามารถรับชมได้ฟรี มีซีรีส์อนิเมะบางจำนวนเท่านั้นที่จำกัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อรับชมนอกจากนี้ โครงการประกวดสื่อแอนิเมชัน “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” ในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มเติมทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ กิจกรรม Online Workshop of Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 น. - 15:30 น. และกิจกรรม Online Animator Talk and the Announcement Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2021 พ.ศ. 2564 เวลา 14:00-15:00 น.โครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 น. และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564สมัครได้ที่ https://forms.gle/XBaTySHKeXU6ryUx5ติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Awardเพื่อเฟ้นหาผลงานชั้นยอดของนักสร้างแอนิเมชันชาวไทย ในโครงการ Bilibili UP NEXT Animator Award 2021