WeTV แข่งดุ 20 แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงในไทย ตั้งเป้าปีนี้ฐานผู้ใช้โตเกิน 100%

ตลาดแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงในไทยฟัดกันนัว วีทีวี (WeTV) ระบุนาทีนี้ไทยมีจำนวนผู้ให้บริการมากกว่า 20 ค่ายสะท้อนการขยายตัวชัดเจน มั่นใจ WeTV แข่งได้สบายเพราะจุดต่างและกลยุทธ์รอบด้าน เผยโควิด-19 มีส่วนกระตุ้นให้ฐานผู้ใช้ไทยเติบโตกว่า 63% ในปี 64 คาดว่าในอนาคตสัดส่วนจะขยายตัวเต็ม 100% ตามเป้าที่เติบโต 3 เท่าเพื่อขึ้นแท่นเบอร์ 2 ของภูมิภาคภายในปี 66นางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และการขาย และผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวระหว่างงานประกาศโร้ดแมป 3 ปี รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ว่าปัจจุบันแนวโน้มการเสพคอนเทนต์บน OTT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของ WeTV ในประเทศไทยพบว่า คนไทยให้การยอมรับ WeTV เป็นอย่างดี โดยในช่วงมกราคมถึงสิงหาคมของปี 64 WeTV มียอดผู้ใช้งาน DAU เพิ่มขึ้นถึง 63% จากปี 63 และยังเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ที่มีผู้ใช้งานแบบรับชมโฆษณา (Advertising Video On Demand – AVOD) และเป็นอันดับ 2 ในส่วนของผู้ใช้งานแบบสมัครสมาชิก (Subscription Video On Demand – SVOD) โดยใน 6 เดือนแรก WeTV มียอดผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) เฉลี่ยสูงถึง 13 ล้านคน“ภาพรวมวีดีโอสตรีมมิ่งไทยแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้เล่นถึง 20 ราย แต่ละรายมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกัน WeTV ถือว่ามีความแข็งแรงเรื่องซีรีส์จีน ซีรีส์วาย รวมถึงคอนเทนต์ไทยด้วย ซึ่งปัจจุบัน WeTV มีมากกว่า 800 คอนเทนต์ รวมคอนเทนต์ทั้งหมดยาวกว่า 1 ล้านนาที ”WeTV นิยามตัวเองเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำแห่งเอเชีย สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 64-66 บริษัทเตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง หลังจากเติบโตกว่า 63% ในปีนี้ กลยุทธ์การตลาดที่จะใช้คือ “3X” โดยเน้นขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ของ WeTV ในทุกมิติ (Expansion) ทั้งซีรีส์จีน ไทย เกาหลี และญี่ปุ่น พร้อมเติมพอร์ตโฟลิโอกลุ่มอนิเมะ ซีรีส์วาย รายการ วาไรตี้ และอีสปอร์ต ควบคู่กับจับมือพันธมิตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ บริษัทจะโฟกัสที่การเต็มอิ่มกับประสบการณ์ความบันเทิงครบรสด้วยฟีเจอร์ และกิจกรรมสนุก (Extra Experience) รวมถึงการมอบความเอ็กซ์คลูซีฟที่เหนือกว่า (Exclusivity) ทั้งรับชมคอนเทนต์ที่แรก ดูย้อนหลัง และออริจินัลคอนเทนต์ที่ดูได้ที่ WeTV ที่เดียวออริจินัลคอนเทนต์ที่ WeTV จะชูเป็นเรือธงไม่ได้มีเพียงดาวรุ่งสัญชาติจีน แต่ยังมีคอนเทนต์ไทยที่จะเป็นหัวหอกในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย ทังหมดนี้เชื่อว่าจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าเติบโตในไทย 3 เท่า พร้อมครองตำแหน่งผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2566 รวมถึงก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์เอเชียที่ผู้ใช้งานชื่นชอบมากที่สุดด้านมร.ไคเชิน ลี Head of WeTV and IFlix, SEA กล่าวว่าภาพรวมตลาดวิดีโอสตรีมมิง หรือ Over-the-top (OTT) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 180 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าถึง 31% โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 57% ของผู้ใช้งาน OTT ใช้เวลาไปกับการรับชมคอนเทนต์วิดีโอสตรีมมิงมากขึ้นการเติบโตนี้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ WeTV ทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทมียอดผู้ใช้งานรายเดือน (Monthly Active Users หรือ MAU) มากกว่า 45 ล้านราย (มกราคม-สิงหาคม 2564) ยอดชมวิดีโอมากกว่า 25 ล้านวิวต่อวันนอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ WeTV ยังเติบโตขึ้นมากกว่า 150% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยตลาดสำคัญจะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำโดยไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม.