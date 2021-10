LINE ปล่อยโฆษณาใหม่ “Life on LINE” ขยายภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลยืนหนึ่งทุกไลฟ์สไตล์แห่งยุค “Now Normal”

“จากการที่ LINE ประเทศไทย มีผู้ใช้งานครบ 50 ล้านรายนั้น ได้แสดงถึงความไว้วางใจของผู้ใช้ทั่วไทยที่มีต่อแพลตฟอร์ม LINE ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการสื่อสาร ความบันเทิง ชอปปิ้ง ขายของออนไลน์ ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ในด้านต่างๆ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะในการเป็น ‘พลเมืองดิจิทัล’ ที่เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม ท่ามกลางข้อจำกัดและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวคิด Life on LINE ของแพลตฟอร์มที่ต้องการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์ม LINE เป็นไปตามแนวโน้มผู้บริโภคยุคนาวนอร์มัล (Now Normal) ชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้ ที่มองหาประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แบบครบถ้วนจบในที่เดียว”ชมคลิป CEO LINE ประเทศไทยขอบคุณ 50 ล้านผู้ใช้ พร้อมฝากถึงภาพยนตร์โฆษณาใหม่ Life on LINE : https://lin.ee/s5KaSu2/wcvn/PRCEOspeech/LOL กล่าวว่า “ภาพยนตร์โฆษณาชุด Life on LINE นี้เป็นการแสดงถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของยุค Now Normal ด้วยการขยายภาพวิสัยทัศน์ของ LINE ผ่านทุกจังหวะการใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์ม LINE ของคนยุค Now Normal ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน การซื้อขายของออนไลน์ การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกเจน และสนุกไปกับเรื่องราวของโลกรอบตัวที่เกิดขึ้นได้พร้อมๆ กัน ซึ่งชีวิตในแบบ Life on LINE ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิต อยู่แค่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เป็นการที่ผู้ใช้รู้จักและสามารถใช้แพลตฟอร์ม LINE อำนวยความสะดวกในการผสมผสานการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกขั้น”จากแอปพลิเคชันสื่อสารสู่แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่คนไทยเลือกใช้เป็นอันดับหนึ่ง จึงทำให้ภาพยนตร์โฆษณาชุด Life on LINE นี้สามารถสื่อแนวคิดข้างต้นออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยบริการบนแพลตฟอร์ม LINE ที่พร้อมรองรับทุกช่วงเวลา#LifeonLINE #ตอบทุกโจทย์ชีวิตคุณ #LINEThailand