วี ฟิตเนส พร้อมเปิดให้บริการ

วี ฟิตเนส โซไซตี้ กลับมาเปิดให้บริการแล้ว พร้อมแคมเปญ “คืน วัน สุข” ให้คนรักสุขภาพ เน้นออกกำลังกาย คุ้มค่า ปลอดภัย มั่นใจ และไร้กังวลวี ฟิตเนส โซไซตี้ กลับมาเปิดให้บริการหลังได้รับการคลายล็อกดาวน์สามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คาดความต้องการของฟิตเนสจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากเรื่องมาตรการที่เข้มข้นด้านความสะอาดและสร้างพื้นที่ให้บริการให้ปลอดภัยสำหรับสมาชิกที่มาออกกำลังกายแล้ว ยังจัดทำแคมเปญและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก “คืน วัน สุข Return The Days Of Happiness” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกผู้รักสุขภาพที่คิดถึง วี ฟิตเนส ได้กลับมาออกกำลังกายกันอย่างคุ้มค่า และได้รับประสบการณ์ที่ดีและความปลอดภัยกลับไปด้วยเมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากภาครัฐประกาศคลายล็อกดาวน์ผ่อนปรนตามมาตรการ วี ฟิตเนส โซไซตี้ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการและต้อนรับสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง โดยได้วางมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ทั้งด้านสถานที่ ด้านบริการ และด้านพนักงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงาน ให้ได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานในการออกกำลังกายในคลับทุกแห่งอย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบการใช้อุปกรณ์ การฝึกสอนส่วนบุคคล และการเข้าคลาสออกกำลังกายต่างๆ โดยยึดหลัก “เพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล” ดังนี้Vaccinated : พนักงานได้รับวัคซีน 100% โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ทั้งเทรนเนอร์และพนักงานทุกคน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ 100% ในการมาออกกำลังกายในทุกคลับExtra Screening : การคัดกรองอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมิท่านสมาชิกผู้เข้าใช้บริการ และพนักงานทุกคนก่อนเข้าสู่คลับ ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK เป็นประจำทุก 15 วัน เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง เทรนเนอร์และพนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย, Face Shield และสวมใส่ถุงมือในจุดให้บริการที่ใกล้ชิดลูกค้าตลอดเวลา พร้อมปรับชุดยูนิฟอร์ม ปลอกแขน และเลกกิ้ง ของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล เพื่อให้ทุกๆ การบริการสะอาดไร้กังวลSocial Distancing : ลดความแออัด เว้นระยะห่างการเข้าแถวรอคิวทุกจุดที่เข้าใช้บริการ และการเข้าใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ ในระยะห่าง 1-2 เมตร, เพิ่มจุดบริการ Fast Track สำหรับการเข้าใช้บริการ โดยใช้เพียงมือถือของท่านสมาชิกในการเช็กอินเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจแก่ท่านสมาชิก, จำกัดจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ Group class เช่น Body combat, Body pump, Zumba, Spinning, Yoga, Pilates mat และ Class อื่นๆ ตามมาตรการ Social Distancing ตามขนาดของห้อง หรือสตูฯ ที่เปิดให้บริการ, เว้นระยะของอุปกรณ์และเครื่องเล่น Cardio Machine และ Spinning ในระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing และมีพนักงานเดินให้บริการตลอดระยะเวลา และให้คำแนะนำและสอดส่องดูแล ให้เป็นตามไปมาตรการตลอดระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ​Safety Tracking : ติดตามให้มั่นใจ มีการเช็กอิน-เช็กเอาต์ของลูกค้า เพื่อสะดวกในการติดตามผ่าน WE Mobile Application, ใช้ระบบการเช็กอินแบบ Fast Track ทั้งท่านสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงาน มีการระบุข้อมูลชื่อ เวลา และอุณหภูมิในช่วงที่เข้ามาใช้บริการ, มีการทำแบบสอมถาม มาตรการ COVID-19 และมีแบบประเมินความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้ารับบริการ เพื่อทราบข้อมูลและติดตามเพื่อการดูแลท่านสมาชิกExtra Cleaning : สะอาดทุกจุดในเชิงรุก เช็ดทำความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 3 ชั่วโมง, ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง, ทำความสะอาดบัตรต่างๆ สำหรับให้สมาชิกก่อนและหลังการใช้บริการ, ขอความร่วมมือสมาชิกในการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ในการออกกำลังกายต่างๆ และเสื่อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ทางคลับเตรียมไว้ให้ ทุกครั้งหลังการใช้งาน และทำความสะอาดภายในคลับด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังคลับปิดทุกวันTouchless Experience : ลดการสัมผัส เข้ารับบริการโดยการเช็กอินผ่านโทรศัพท์มือถือของสมาชิกผ่าน WE Mobile Application ลดการสัมผัสโดยการใช้บัตรสมาชิกในการเช็กอิน, ส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสดในทุกจุดบริการ, ใช้ระบบเสริมการเช็กอินแบบเร่งด่วน Fast Track ลดการสะสมของสมาชิกที่เคาน์เตอร์, สมาชิกต้องนำผ้าเช็ดตัวมาเองทุกครั้งเพื่อใช้ในขณะออกกำลังกายเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลเมษยนกล่าวเพิ่มเติมว่า วี ฟิตเนส ภายใต้วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นฟิตเนสที่สร้างสังคมคนรักสุขภาพด้วยบริการระดับพรีเมียม ได้เริ่มทำการขยายฐานธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครบวงจรอย่างจริงจัง เพื่อตอบโจทย์สมาชิกและผู้ใช้บริการที่หลากหลาย โดยพัฒนาธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งการปรับตัวครั้งนี้ทำให้วี ฟิตเนส ค้นพบและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพทางออนไลน์ให้มีจุดแข็งมากขึ้น เปลี่ยนวิกฤตในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต และมีความมั่นใจว่าสมาชิกเข้าใช้บริการจะกลับเข้ามามีสุขภาพดีอย่างปลอดภัย และไร้กังวลนอกจากนี้ วี ฟิตเนสเพิ่มความใส่ใจในการดูแลสมาชิกที่ต้อง WFH โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ New normal ที่มุ่งเน้นการส่งมอบสุขภาพ พร้อมมอบความสุข ความสนุก คืนกลับมา ด้วยโปรแกรม “คืน วัน สุข” ด้วยสิทธิพิเศษในเดือนตุลาคมนี้ โปรแกรมในการฟื้นฟูสุขภาพมากมาย เช่น ยกระดับสมาชิกเพื่อเข้า Gold Class (คลาสคุณภาพที่ได้รับการยืนยันการผู้เข้าใช้บริการ) มีรูปแบบการบริการ ฝึกสอนส่วนบุคคล แบบ Hybrid, Online, Virtual Group Class, โปรแกรม Body Analysis และส่วนลด เพื่อ Shopping สินค้าคุณภาพ เพื่อสุขภาพ ที่ WE Marketplace และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์ และได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจาก วี ฟิตเนส ด้วยมาตรการที่เพิ่มความเข้มข้นวี ฟิตเนส เป็นฟิตเนสคนไทย ที่มีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมคนรักสุขภาพ และพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จึงออกแบบโปรแกรม “คืนสุขภาพดี กับ วี ฟิตเนส” ซึ่งเป็นโปรแกรมระยะสั้น 1 เดือน เพื่อให้กลับเข้ามาเช็กร่างกายและเตรียมความพร้อมในการได้รับสุขภาพที่ดี ในราคาพิเศษเพียง 799 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2564 สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดทุกวัน พร้อมรับ 2 โปรแกรมสุขภาพทันที คือ 1) Body Analysis เพื่อตรวจวัดระดับความแข็งแรงของร่างกายและรูปร่าง และ 2) รับการฝึกสอนส่วนบุคคล กับผู้ฝึกสอนมืออาชีพ 1 ครั้ง/1 ชั่วโมงเต็ม เพื่อต่อยอดการมีสุขภาพดีด้วยตัวเองสำหรับคนรักสุขภาพที่มีเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ห่างหายจากฟิตเนส หรือ WFH ระยะยาว วี ฟิตเนส มีโปรโมชัน “YOU Get - WE Give” ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกสอนส่วนบุคคล ระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 12 ครั้ง ในราคา 11,999 บาท และหากผู้เข้าใช้บริการสามารถลดน้ำหนักได้ 1 กิโลกรัม จะได้รับสิทธิ์การงดเว้นการชำระค่าบริการ 1 เดือน หรือสำหรับผู้ใช้บริการแบบ 1 เดือน จะได้รับเครดิตจำนวนเงินค่าสมาชิก 100% สำหรับการตัดสินใจสมัครสมาชิกทุกประเภทสมาชิกนอกจากนี้ ยังมีแคมเปญพิเศษที่เสริมเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ กับสมาชิกประเภท Freedom ซึ่งเลือกได้ทั้งจำนวนเดือน ระยะเวลา ที่ไม่มีข้อผูกมัด ตามสไตล์ของคุณ หรือสามารถเลือกประเภทกิจกรรมที่ตอบโจทย์สุขภาพ และความชื่นชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการเฉพาะโยคะ, กรุ๊ปคลาส, ออกกำลังกาย Weight Training